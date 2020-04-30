YOUNG
«Собирай вокруг себя людей, которые делают какие-то вещи лучше, чем ты»
YOUNG
Мария Передок
Rusbase Young публикует самые интересные моменты из интервью Яны Кушнер в рамках платформы #YKПреданныеДелу. На ней успешные предприниматели и профессионалы дают советы двадцатилетним.
Сегодня её герой — Борис Кофман, владелец ресторана MNKY HSE в Лондоне и основатель компании, которая занимается недвижимостью и консалтингом в области индустрии гостеприимства. Он расскажет о том, что его вдохновляет делать бизнес, как выбирает сотрудников в команду и как дисциплинировать себя.
«Собирай вокруг себя людей, которые делают какие-то вещи лучше, чем ты»Мария Передок
Про первое собеседование и работу
Когда я учился в дизайнерской школе, в неё приходило очень много компаний за талантами. Благодаря этому оказывалось намного проще подать резюме: у нас была такая панель серьёзных компаний, куда мы отправляли заявки, и они вызывали нас на интервью.
Первая компания, в которой я работал, занимались всем — интерьером квартир, офисов, гостиниц. Я делал 3D-анимации для гостиницы. В это же время я одновременно начал заниматься недвижимостью.
Компания меня уволила, потому что не могла больше держать такой штат — и тогда я начал делать свой бизнес.
На что обращают внимание при приёме на работу
Всё зависит от того, куда ты хочешь устроиться. Во-первых, надо знать английский. Плюс, например, мы всегда ищем харизматичных, позитивных людей.
В недвижимости очень важен человеческий фактор. Если ты занимаешься покупкой и продажей, то необязательно и до этого работать в той же области. Главное, опыт в продажах.
Лично я на резюме не такое пристальное внимание обращаю — мне важно, как человек себя ведёт, как разговаривает, какой у него драйв, почему он хочет этим заниматься.
Если ты просто работаешь из-за денег — хорошо, но я обычно беру людей, которым искренне нравится недвижимость.
Как набирать людей в команду
Когда ты начинаешь новый бизнес, ты, как человек, обладаешь опытом или пониманием в определенной области, такой как финансы или маркетинг, но для реализации идеи тебе необходимо окружить себя более умными людьми, которые знают больше о вещах, которые ты не знаешь.
Мой совет — собирай вокруг себя людей, которые делает какие то вещи лучше, чем ты!
Ведь ты не можешь всем заниматься один. Вдохновляйте друг друга.
Про важные качества в работе в недвижимости
В недвижимости самое важное — это информация. Когда люди обращаются к тебе, они ожидают, что ты знаешь про недвижимость всё — тенденции, продажи, цифры. Если ты реально в этом очень хорошо разбираешься, тогда к тебе люди будут тянуться.
Ещё надо быть коммуникабельным. Если ты всё знаешь, но сам по себе ты не общительный и не очень приятный человек, то знания тебе не помогут.
Про путешествия и вдохновение для бизнеса
Я считаю, что если ты хочешь открыть свой ресторан, надо больше путешествовать, изучать разные культуры. Ездить по городам, смотреть, и черпать идеи других людей, искать вдохновение.
Когда я захожу в ресторан, в первую очередь обращаю внимание на — энергетику и детали.
Меня вдохновляют люди, которые делают красивые и интересные вещи.
Как дисциплинировать себя
Я люблю планировать свой день заранее — вечером накануне. В приложении ставлю себе разные категории задач и что мне надо сделать. В конце дня смотрю, что получилось или не получилось сделать, на что ещё можно потратить время.
Поскольку у меня разные бизнесы, я стараюсь на каждое задание тратить не больше двадцати минут. Если ты зациклишься на чём-то, то можешь улететь.
Факторы успеха
Окружай себя людьми, у которых есть знания в твоей сфере, собирай хорошую команду.
Я считаю, что на сегодняшний день ресторанный бизнес — это история не только про еду. Ты ходишь в ресторан за опытом, за атмосферой, послушать музыку, увидеть каких-то людей или шоу. Понятно, если у тебя нет хорошего сервиса и нет хорошей еды, тогда ресторан долго не продержиться. Это база.
Ещё надо понимать, как двигаться дальше: когда мы открывали бизнес, мы понимали, что хотим делать бренд.
Книги по бизнесу
- «Linchpin: how to drive your career and creative a remarkable future», Seth Godin
- «Game changers: what leaders, innovators and mavericks do to win at life», Dave Asprey
- «Start with why: how great leaders inspire everyone to take action», Simon Sinek
Фильмы, которые стоит посмотреть
- «Отель Гранд Будапешт», Уэс Андерсон
- «Трон: Наследие», Джозеф Косински
- «Великий Гэтсби», Баз Лурман
Города, в которые нужно обязательно съездить тем, кто хочет заниматься ресторанным бизнесом: Лондон, Мадрид, Барселона, Париж, Берлин, Амстердам, Стамбул.
Если ты хочешь попасть на работу к герою интервью на работу, заполни резюме!
Фото на обложке: Unsplash
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