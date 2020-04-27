«Если ты от своей профессии требуешь только денег, у тебя ничего не получится»

Сегодня её героиня — Анастасия Глебовская, неонатолог, детский врач-реаниматолог. Она расскажет о работе в детской реанимации, медицинском образовании и о том, где искать силы, чтобы работать дальше на такой эмоционально истощающей работе.

Rusbase Young публикует самые интересные моменты из интервью Яны Кушнер в рамках платформы #YKПреданныеДелу. На ней успешные предприниматели и профессионалы дают советы двадцатилетним.

Про медицинское образование

В медицинский очень тяжело поступать, потому что проходной балл высокий. Но учиться мне было легко — я пришла туда после училища и основные специальности уже освоила, знала всю анатомию, латинский язык. А вот в училище было тяжело: ты туда идёшь зелёная после школы и ничего не знаешь.

Честно могу сказать, что на первых курсах было много ненужного, много воды. Я пришла в медицинский и ждала на первом курсе анатомию и практику, а в итоге у нас были связаны руки: ты тупо сидишь и учишь высшую математику, физику. Вот эти три года не принесли мне знаний вообще, кроме анатомии и гистологии.

В медицинский институт надо идти не потому, что это престижно, или так захотела твоя мама, или кто-то заплатил деньги за тебя. Туда надо идти таким людям, которые хотят стать настоящими врачами.

Увы, очень много мест занято теми, кто не собирается становиться врачами. Это очень печально, потому что действительно талантливые люди не могут поступить — просто нет мест.

Работа в детской реанимации

В детской реанимации не работают слабые люди — у нас все сильные. Слабые, год проработав, уходят.

Я не могу сказать, что я легко говорю о потерях, просто я абстрагируюсь. Когда я начинала, то много и сильно плакала.

У каждого врача, будь то доцент или заведующий, есть свои потери.

Для меня первый год был очень стрессовый: я не могла поверить в то, что я слабый человек. Я сказала себе, что если через год буду точно так же на это реагировать, то собираюсь и ухожу из реанимации.

Мне кажется, это уже заложено у тебя в голове. Если психологически ты сильный, ты начнёшь обдумывать всё, что происходит на дежурстве — и абстрагируешься. Нужна работа над собой.

Где черпать энергию для работы

Человек должен быть изнутри готовым к такой работе. У меня есть желание помогать, благотворительная цель, которая мной руководит. Если ты от своей профессии ждешь только денег, у тебя ничего не получится.

Надо идти на работу с тем, что тебя прёт спасать жизни.

Меня огорчает, когда не получается спасти человеку жизнь. Но то, что ты делаешь каждый день и видишь благодарность родителей, которая сейчас, к сожалению, редкость, от этого появляются силы.

Из-за того что ты спасла сегодня ребёнка, ты заряжаешься энергией, чтобы жить. Я каждое дежурство говорю, что увольняюсь и больше туда не приду, больше не буду никого спасать, но на следующее дежурство прихожу с новыми силами, вся окрыленная, готовая опять спасать до конца следующих суток.

Если ты хочешь попасть на работу к герою интервью на работу, заполни резюме!

Фото на обложке: Unsplash