«Участие в конкурсах — это ваше движение, ваш опыт»

Сегодня её герой — Алексей Новоселов, заместитель директора Московского музея современного искусства и комиссар VII Московской международной биеннале молодого искусства. Он расскажет, где лучше получать образование, из чего состоит музей и почему молодым нужно участвовать в конкурсах.

Rusbase Young публикует самые интересные моменты из интервью Яны Кушнер в рамках платформы #YKПреданныеДелу. На ней успешные предприниматели и профессионалы дают советы двадцатилетним.

Про качественное образование

Если выбирать из наиболее известных вузов, где учат специальности искусствоведение и которые предоставляют качественное образование, это МГУ и РГГУ в первую очередь или художественные вузы, которые имеют кафедры, связанные с историей искусств.

Новое и, как мне кажется, важным начинанием, которое появилось год назад, — инициатива, которую сделала Высшая школа экономики с Гаражом. Они открыли новую кафедру, где помимо истории искусства XX-XXI веков, студенты могут получать знания о профессии куратора, арт рынке, работе художественных институций и арт-менеджменте.

Ещё не надо забывать про дополнительное образование после института. Это те заведения, которые зачастую не дают государственного диплома, но для практики очень полезны. Это ИСИ (Институт современного искусства Иосифа Бакштейна), школа при Московском музее современного искусства «Свободные мастерские», Школа Родченко, Британская высшая школа дизайна и другие.

Путь в профессии

Если ты хочешь развиваться в профессии , закрепиться в ней, хочешь найти себя, то тебе в первую очередь нужно стараться максимально включаться даже во время учёбы в этот мир. Существуют разные способы — это, например, волонтёрство и практика. Сейчас найти практику, которая принесет много пользы,не так сложно, запрос у институций на это есть.

Нужно стараться, особенно на первых этапах, пробовать разное, присматриваться, понимать, как работают структуры, понимать процесс.

Самое главное, если у тебя есть образование, то практический опыт правильнее набирать именно так.

Организация и работа выставок

Выставочная деятельность объединяет весь музей — нет ни одного отдела, который в это не вовлечён.

Наша задача, чтобы зритель видел выставку, как единое цело.

Можно перечислить основные отделы, те, которые относятся к креативной группе, которая работает над выставкой. В музее это научный отдел — кураторы, которые занимаются созданием выставки, выставочный отдел, который обеспечивает всю организацию, которые отвечают за выставку в целом, какой она будет от и до, отдел хранения и другие.

Чем отличается комиссар от куратора выставки

Комиссар — это такой «директор фабрики», продюсер. Мои задачи — это общее развитие проекта, сбор команды, «упаковка».

Выставку формируют кураторы. Я как комиссар не включаюсь внутрь этих концепций. Для меня приоритетна та концепция, которую он представляет, её я должен защищать, создавать условия для реализации проекта, всей этой масштабной истории.

У нас куратор назначается на основе открытого конкурса, потому что у биеннале главная задача — поддержка и развитие молодого искусства.

Важно давать возможность молодым кураторам реализовать себя.

Про участие в конкурсах и грантах

Участвовать в конкурсах важно. Вы подаёте заявку и, как минимум, её посмотрит какое-то определённое количество экспертов. Даже если она не пройдёт, то вас будут обсуждать, изучать. Эксперты, которые участвуют в отборе, все профессиональные и ответственные специалисты, которые действительно уделяют внимание каждой заявке и внимательно её смотрят. Даже если они ставят ей не самый высокий бал, он всё равно заносится вам в копилку.

Может быть, это незначительные механизмы, но мне они кажутся важными.

Участие — это определённое движение, работа, ваш опыт.

Я не призываю участвовать в любом конкурсе или гранте, но если вы понимаете, что за этим стоят серьезные организаторы и профессионалы, то обязательно участвуйте.

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Фото на обложке: Unsplash