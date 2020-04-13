«Нельзя себя недооценивать»

Сегодня её герой — Вадим Федотов, основатель HealthTech-стартапа Bioniq. Он расскажет об опыте стажировок, поиске идеальной работы и о том, чего никогда не нужно говорить на собеседовании.

Зарплата в начале карьеры

На западе более свободно обсуждают финансы – в моем университете, например, это была публичная, открытая тема.

Доход и зарплата – в точности отражение того, насколько ты ценен для компании. Ни в коем случае не надо снижать значимость зарплаты.

Здесь есть важный момент для двадцатилетних – они должны понимать, ради чего они выбирают ту или иную работу. Если ты делаешь это ради зарплаты на данном этапе, то может случиться следующее: у тебя будет в 2-3 раза больше доход, чем у других твоих ровесников, но через года три ты будешь находиться в сфере, где ты может быть упрешься в потолок.

Второй вариант – выбрать сферу и компанию, где ты можешь развиваться и которая тебе очень нравится. Что случится потом? Тебе не надо просить повышения зарплаты. Хорошая компания, и я сам себе это напоминаю, не ждет, когда сотрудник сам будет просить повышения. Она, видя, что ты дошел до следующей ступени, идет на опережение сама.

Как обсуждать вопрос денег, если ты владелец стартапа

Все прозрачно. Ко мне приходит кандидат, мы обсуждаем, что компания находится сейчас на таком-то уровне, а кандидат на рынке стоит столько-то. Скажем, его гипотеза верна. Тогда мы должны с ним договориться.

Сначала надо понять, какого размера должна быть компания, чтобы она могла позволить себе оплатить его рыночную стоимость. Что можно предложить? Надо вместе дойти этого уровня, и когда это случится, сделать две вещи: повысить ему зарплату и разницу, которую человек проинвестировал в нас, как в компанию, вернуть в виде бонуса. И тогда у человека будет понимание, зачем он выходит к нам.

Если компания на совсем раннем этапе берет очень высокого профессионала, то, конечно, надо рассматривать акции, долю.

Правила и принципы сплочённой команды

Я всю жизнь занимался профессиональным спортом в команде и понимаю, что один игрок, неважно кто он, даже самый знаменитый баскетболист Майкл Джордан – не сделают никакую игру в одиночку. Но ценности – это про то, с кем, ты хочешь проводить 8-9-10 часов времени. Я часто задаю такой вопрос: «Вы могли бы представить себя с этим кандидатом на заднем сидении такси в пробке в течение часа? Будет комфортно?». Если ответ «нет», значит по духу это не совсем твой человек, и он может не подходит коллективу.

bioniq и мир постоянно развивается, но есть четыре важные вещи, которые всегда с нами.

Номер один – это семья. Это значит, что если у сотрудника что-то с семьей, никто не задает лишних вопросов, наоборот, мы спрашиваем: как помочь? Карьера и работа – это большая часть жизни, но семья — вечна.

Второе – это свобода. Я проверил, не работает режим «делай так и не задавай вопросов, потом посмотрим на результат». У любого сотрудника есть свобода как минимум задавать вопросы: Почему? Зачем? Как я могу развиваться? Что я могу тут сделать? Очень много молодых бояться задавать вопросы, а многие руководители не хотят их услышать.

Третье – это фан. Я хочу, чтобы люди приходили на работу с улыбкой и получали эндорфины, были на позитивной волне. Люди должны понимать, что работа – эта та часть жизни, где они могут быть самими собой, развивается и получать от этого удовольствие.

И четвертое – это «fortune». Назовем это доходом, но это могут быть не только деньги, а опыт, знания, курсы, мероприятие. Мы как компания обязаны человеку предоставить доход. Ведь он дает нам свое время, мы ему тоже должны что-то вернуть.

О собеседованиях

Моя первая работа была в немецкой компании, которая занималась менеджмент-консалтингом. Это считалось тогда высшим эшелоном, люди мечтали туда попасть. Люди любят начинать там карьеру, потому что там ты понимаешь, что делают разные компании в разных отраслях. Я очень хотел попасть и безусловно переживал. Смешно вспоминать, но у меня взмокла рубашка: на дворе был август, 35 градусов, жара, а я не снимал пиджак и волновался. В какой-то момент в переговорную заходит старший партнер компании. Но она садится не напротив, как принято, а рядом со словами: «Мы садимся рядом, чтобы снизить напряжении кандидата, чтобы ему было комфортнее». Можете представить мое состояние. Я говорил много и часто неправильных вещей. Но в итоге меня взяли.

Запомните, есть стандартные стресс-тесты, которые проводят, например, в management consulting на интервью, например: «Сколько эскалаторов в городе Москве?». И правильного ответа на этот вопрос они не ожидают. Не важен ответ: 100 тысяч или 2 млн — люди хотят посмотреть как вы размышляете что бы дойти до ответа.

Резюме

Никогда не пишите и не говорите что у вас нет опыта. Так говорить нельзя, это неправда. Тебе 20 лет, ты закончил университет, ты попал на интервью, ты что-то запостил в соцсетях – это уже опыт.

Мы себя недооцениваем. Многие специалисты в 19 лет пользуются TikTok или Snapchat – и это тоже ценный опыт особенно сейчас. Ответ «у меня нету опыта, я в свободное время играю в компьютерные игры». Супер! Приходи и расскажи, какие тебе нравится, как ты узнал об игре, какие features для тебя важные.

Также я обязательно Задам вопрос: «Какие у вас ко мне вопросы?». Если у человека нет вопросов ко мне на собеседовании – это означает две вещи: либо ему нужна любая работа (а нам такие люди не нужны), либо мы ему неинтересны, потому что он не подготовился. Когда человек готов минимум следующие 2-3 года своей жизни отдать компании, у него точно будут вопросы: цели компании, куда двигается, возможности развития, какие еще направления, пример других сотрудников, что у них получилось, что не получилось.

О стажировках

У меня была стажировка в США в компании между 3-4 курсами. Я работал в отдел HR, где мы разрабатывали схему мотивации для сотрудников (у них было 30 тысяч сотрудников по всему миру – огромный штат). И тут есть важный момент для всех. Мы часто недооцениваем свою роль в компании. Мы думаем: «Я стажер и пришел сюда на шесть недель, что я могу?». Я тоже так думал, считал, что начальник дал мне «busy work» — работу ради работы. А задача была у меня следующая: рассмотреть, какие еще бонусы получают сотрудники помимо зарплаты, в том числе сколько у них отпускных дней в году.

В Америке с этим очень жестко: у них не прописано количество дней в году, как в России. За год человек может уйти в отпуск всего на 5 дней, например. Поэтому, когда я сказал сотруднику компании, 28-летней девчонке, что я занимаюсь каким-то неважным заданием, она расплакалась прямо посередине рабочего дня. Она сказала: «Я тут работаю пять лет, и самый яркий момент за эти годы был тогда, когда на пять дней отпускных, что я получила, поехала с мужем в Бельгию. И если у тебя есть хоть какой-то шанс, донести до руководства, насколько это важно – сделай это, пожалуйста». В этот момент я полностью поменял подход. Никогда недооценивайте свою роль в компании.

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