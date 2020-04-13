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YOUNG

«Нельзя себя недооценивать»

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Rusbase Young публикует самые интересные моменты из интервью Яны Кушнер в рамках платформы #YKПреданныеДелу. В рамках проекта успешные предприниматели и профессионалы дают советы двадцатилетним. 

Сегодня её герой — Вадим Федотов, основатель HealthTech-стартапа Bioniq. Он расскажет об опыте стажировок, поиске идеальной работы и о том, чего никогда не нужно говорить на собеседовании.

«Нельзя себя недооценивать»

Зарплата в начале карьеры

На западе более свободно обсуждают финансы – в моем университете, например, это была публичная, открытая тема.

Доход и зарплата – в точности отражение того, насколько ты ценен для компании. Ни в коем случае не надо снижать значимость зарплаты. 

Здесь есть важный момент для двадцатилетних – они должны понимать, ради чего они выбирают ту или иную работу. Если ты делаешь это ради зарплаты на данном этапе, то может случиться следующее: у тебя будет в 2-3 раза больше доход, чем у других твоих ровесников, но через года три ты будешь находиться в сфере, где ты может быть упрешься в потолок. 

Второй вариант – выбрать сферу и компанию, где ты можешь развиваться и которая тебе очень нравится. Что случится потом? Тебе не надо просить повышения зарплаты. Хорошая компания, и я сам себе это напоминаю, не ждет, когда сотрудник сам будет просить повышения. Она, видя, что ты дошел до следующей ступени, идет на опережение сама.

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Как обсуждать вопрос денег, если ты владелец стартапа

Все прозрачно. Ко мне приходит кандидат, мы обсуждаем, что компания находится сейчас на таком-то уровне, а кандидат на рынке стоит столько-то. Скажем, его гипотеза верна. Тогда мы должны с ним договориться.

Сначала надо понять, какого размера должна быть компания, чтобы она могла позволить себе оплатить его рыночную стоимость. Что можно предложить? Надо вместе дойти этого уровня, и когда это случится, сделать две вещи: повысить ему зарплату и разницу, которую человек проинвестировал в нас, как в компанию, вернуть в виде бонуса. И тогда у человека будет понимание, зачем он выходит к нам. 

Если компания на совсем раннем этапе берет очень высокого профессионала, то, конечно, надо рассматривать акции, долю. 

Правила и принципы сплочённой команды

Я всю жизнь занимался профессиональным спортом в команде и понимаю, что один игрок, неважно кто он, даже самый знаменитый баскетболист Майкл Джордан – не сделают никакую игру в одиночку. Но ценности – это про то, с кем, ты хочешь проводить 8-9-10 часов времени. Я часто задаю такой вопрос: «Вы могли бы представить себя с этим кандидатом на заднем сидении такси в пробке в течение часа? Будет комфортно?». Если ответ «нет», значит по духу это не совсем твой человек, и он может не подходит коллективу. 

bioniq и мир постоянно развивается, но есть четыре важные вещи, которые всегда с нами.

  • Номер один – это семья. Это значит, что если у сотрудника что-то с семьей, никто не задает лишних вопросов, наоборот, мы спрашиваем: как помочь? Карьера и работа – это большая часть жизни, но семья — вечна.
  • Второе – это свобода. Я проверил, не работает режим «делай так и не задавай вопросов, потом посмотрим на результат». У любого сотрудника есть свобода как минимум задавать вопросы: Почему? Зачем? Как я могу развиваться? Что я могу тут сделать? Очень много молодых бояться задавать вопросы, а многие руководители не хотят их услышать. 
  • Третье – это фан. Я хочу, чтобы люди приходили на работу с улыбкой и получали эндорфины, были на позитивной волне. Люди должны понимать, что работа – эта та часть жизни, где они могут быть самими собой, развивается и получать от этого удовольствие. 
  • И четвертое – это «fortune». Назовем это доходом, но это могут быть не только деньги, а опыт, знания, курсы, мероприятие. Мы как компания обязаны человеку предоставить доход. Ведь он дает нам свое время, мы ему тоже должны что-то вернуть.  

О собеседованиях

Моя первая работа была в немецкой компании, которая занималась менеджмент-консалтингом. Это считалось тогда высшим эшелоном, люди мечтали туда попасть. Люди любят начинать там карьеру, потому что там ты понимаешь, что делают разные компании в разных отраслях. Я очень хотел попасть и безусловно переживал. Смешно вспоминать, но у меня взмокла рубашка: на дворе был август, 35 градусов, жара, а я не снимал пиджак и волновался. В какой-то момент в переговорную заходит старший партнер компании. Но она садится не напротив, как принято, а рядом со словами: «Мы садимся рядом, чтобы снизить напряжении кандидата, чтобы ему было комфортнее». Можете представить мое состояние. Я говорил много и часто неправильных вещей. Но в итоге меня взяли. 

Запомните, есть стандартные стресс-тесты, которые проводят, например, в management consulting на интервью, например: «Сколько эскалаторов в городе Москве?». И правильного ответа на этот вопрос они не ожидают. Не важен ответ: 100 тысяч или 2 млн — люди хотят посмотреть как вы размышляете что бы дойти до ответа.  

Резюме

Никогда не пишите и не говорите что у вас нет опыта. Так говорить нельзя, это неправда. Тебе 20 лет, ты закончил университет, ты попал на интервью, ты что-то запостил в соцсетях – это уже опыт.

Мы себя недооцениваем. Многие специалисты в 19 лет пользуются TikTok или Snapchat – и это тоже ценный опыт особенно сейчас. Ответ «у меня нету опыта, я в свободное время играю в компьютерные игры». Супер! Приходи и расскажи, какие тебе нравится, как ты узнал об игре, какие features для тебя важные.

Также я обязательно Задам вопрос: «Какие у вас ко мне вопросы?». Если у человека нет вопросов ко мне на собеседовании – это означает две вещи: либо ему нужна любая работа (а нам такие люди не нужны), либо мы ему неинтересны, потому что он не подготовился. Когда человек готов минимум следующие 2-3 года своей жизни отдать компании, у него точно будут вопросы: цели компании, куда двигается, возможности развития, какие еще направления, пример других сотрудников, что у них получилось, что не получилось.

О стажировках

У меня была стажировка в США в компании между 3-4 курсами. Я работал в отдел HR, где мы разрабатывали схему мотивации для сотрудников (у них было 30 тысяч сотрудников по всему миру – огромный штат). И тут есть важный момент для всех. Мы часто недооцениваем свою роль в компании. Мы думаем: «Я стажер и пришел сюда на шесть недель, что я могу?». Я тоже так думал, считал, что начальник дал мне «busy work» — работу ради работы. А задача была у меня следующая: рассмотреть, какие еще бонусы получают сотрудники помимо зарплаты, в том числе сколько у них отпускных дней в году.

В Америке с этим очень жестко: у них не прописано количество дней в году, как в России. За год человек может уйти в отпуск всего на 5 дней, например. Поэтому, когда я сказал сотруднику компании, 28-летней девчонке, что я занимаюсь каким-то неважным заданием, она расплакалась прямо посередине рабочего дня. Она сказала: «Я тут работаю пять лет, и самый яркий момент за эти годы был тогда, когда на пять дней отпускных, что я получила, поехала с мужем в Бельгию. И если у тебя есть хоть какой-то шанс, донести до руководства, насколько это важно – сделай это, пожалуйста». В этот момент я полностью поменял подход. Никогда недооценивайте свою роль в компании. 

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