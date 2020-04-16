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YOUNG

«Главным словом должно быть “хочу”»

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Rusbase Young публикует самые интересные моменты из интервью Яны Кушнер в рамках платформы #YKПреданныеДелу. На ней успешные предприниматели и профессионалы дают советы двадцатилетним. 

Сегодня её героиня — Ирина Иванова, топ-менеджер, операционный директор  группы «М.Видео-Эльдорадо». Она расскажет о главном качестве молодых сотрудников, женщинах в бизнесе и важности образования. 

«Главным словом должно быть “хочу”»

Как личные качества помогают в работе

Не позиция в компании определяет тебя. Это ты ищешь и находишь best fit себя и своих качеств c компанией, своей ролью  в ней. С какими-то качествами ты родился, какие-то развиваешь, приобретаешь новые, что-то по дороге теряешь — ты сам по себе индивидуальность, которая может играть определенную роль в компании. А эти роли и позиции с течением жизни меняются. 

Чем ты подвижнее, чем быстрее идёшь вперёд, развиваешься, тем быстрее меняется картинка вокруг тебя. 

Твоя роль в компании и твои качества сыграют в компании и в моменте, когда есть запрос именно на них. 

Чему меня научили в вузе

Доносить до слушателя именно то, что я хочу сказать, а не что они могут услышать. Научили артикулировать свои мысли и идеи и доставлять их прямо в голову слушателя. И конечно работать  с барьером недоверия — разрушать его.

Хочешь писать на темы предпринимательства, образования и технологий? Стать автором Rusbase Young может каждый. Узнать как

Главное качество в молодых сотрудниках

Те люди, которым по 20-25 лет, всегда приходят на позиции, где надо крутить педали, где надо думать головой, импровизировать, искать решения, поставлять результат.  Они обычно не попадают ко мне на первые собеседования, но я вижу их внутри команды.

Выигрывают те, кто самым главным определяет для себя «хочу».

Он говорит: «Я хочу это сделать». Если ты хочешь, всё остальное можно докрутить, достроить, можно научиться, дополнить как угодно. Но если ты не хочешь, то шансов у тебя нет. 

Про женщин в бизнесе

Когда ты в потоке в принципе тебя не должно волновать, какого ты пола. Если ты внутри в гармонии с тем, что ты играешь активную роль в бизнесе, тебя не слишком волнуют внешние проявления. Они становятся заметны, когда тебя из этой роли выпихивают, либо ты сам из неё выпадешь. Если ты женщина и замечаешь, что тебе не жмут руку, и тебя это задевает, значит, ты не на своём месте, натягиваешь чужой шаблон.  Зачем? Создай свой, либо найди тот, в котором тебе комфортно.

Про важность дополнительного образования

Дополнительное образование — это возможность переключиться на другую дорожку, посмотреть на тот бизнес, в котором ты бежишь как бы извне, со стороны. Мне кажется, MBA или бизнес-школа как раз дают такую возможность.  

Это позволяет упорядочить то, что уже сложено в голове, и определить свой уровень в бизнесе с академической точки зрения.

И ещё, когда учишься, получается добавлять к себе совершенно особенные бизнес-ингредиенты, которые невозможно добыть через опыт и learning by doing.  

Так что доп образование - это очень крутой ресурс, им обязательно нужно пользоваться.  

Про бизнес книги

Из всех бизнес-книг и советов - безотказно работают 4 из  книги «Сначала нарушьте все правила» М.Бакингема и К.Коффмана. 

Отбирайте по таланту. Не надо набирать в команду просто хороших людей, берите тех, кто действительно в этой области силён.

Ставьте правильные цели. Это принципиально важно. От того, как ты поставил цель и куда ты направил свой фокус, будет зависеть результат. 

Замечайте достижения людей и те достоинства, которые они имеют. Используйте сильные стороны человека.

Давайте людям развиваться и находите для них нужное место. Иногда шаг вперёд — это пинок в зад. Иногда нужно уволить человека для того, чтобы он занял в своей жизни ту позицию, которая ему по размеру. 

Если ты хочешь попасть на работу к герою интервью, заполни резюме! 

Фото на обложке: Shutterstock / ESB Professional

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