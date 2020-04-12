«Любая победа — это победа не одного человека, а команды»

Сегодня её героиня — Лаура Джугелия, создательница Peopletalk. Она рассказала о том, как запускать свой бизнес, какие бывают сложности в работе и что самое важное в команде.

Что сложного в запуске собственного бизнеса (всё!)

Я пошла в совершенно неизвестный мне мир. До Peopletalk я работала совсем в другом месте, занималась глянцем и вообще не понимала, что такое диджитал. А диджитал сильно отличается от всего глянцевого: от технической части до практической.

Мне казалось, что раз я разбираюсь в жизни звёзд, после пяти лет в медиа я просто возьму и запущу дело. Но это вообще не так. Либо ты находишь партнёра, который уже работал в диджитале и разбирается в этом, либо какого-то консультанта, либо ты сам. Правда, сейчас это уже не актуально: кому нужны сейчас сайты, если есть телеграм-каналы и инстаграм.

Сейчас я бы вряд ли запустила сайт, скорее, классный телеграм-канал или инстаграм. Собрала бы команду и мы бы делали контент туда. Этого достаточно, чтобы привлекать рекламодателя.

Как подготовиться к запуску своего дела

Мне кажется, никак. Ты каждый день сталкиваешься с какими-то новыми вводными. Для меня самым сложным было набрать хорошую команду, которая реализует техническую часть, занимается продвижением именно в интернете. Это основа вообще всего. Без техподдержки и продвижения тебя никто не будет видеть, какой бы ты крутой контент не генерировал.

Как в итоге всё реализовать

Во-первых, надо десять раз подумать, прежде чем реально запуститься. Пойми, что это будет долго, нудно. Плюс очень дорого самому всё это содержать. В первые два года тебе надо набрать мощь.

Во-вторых, надо, чтобы появлялся не просто трафик, а репутация. Чтобы все поверили, что ты здесь надолго и завтра не закроешься. Для многих брендов это очень важно.

Если ты решил запускаться, не жалей на это деньги. Найди кого-то, кто может проконсультировать с запуском, кто имел дело с похожими на твой проектами. И только тогда начинай, потому что, полагаясь только на свои знания, бизнес делать не стоит: там очень много подводных камней.

Про команду и ценности

Первое и самое главное для меня — это чтобы человек был командным игроком. Даже если он прекрасный специалист, но не игрок, а единоличник, я его не возьму. Потому что у нас семья, где мы друг другу помогаем. Любая победа — это победа не одного человека, а команды. Для меня важно, чтобы все друг друга поддерживали и не показывали друг на друга пальцами, когда что-то произойдёт.

У меня убеждение, что нужно быть человеком с людьми, с сотрудниками, несмотря на то, что ты их начальник. Я всегда говорила о том, что хочу быть для своих как мама. Потому что мама и поругает, если ты что-то неправильно сделаешь, и похвалит, и к ней можно прийти и пожаловаться, если что. У меня всегда была такая позиция. Сотрудники ко мне хорошо относятся и долго со мной работают, потому что я к ним прислушиваюсь, всегда говорю с ними, слышу, что они хотят мне сказать.

Но я не люблю халтуру и не люблю, когда мне врут — таким я уже никогда не смогу поверить. Мне лучше сказать правду — тогда пойму, что человек смелый и смог признать ошибку.

Если ты хочешь попасть на работу к герою эфира, заполни эту форму!

Фото на обложке: Unsplash