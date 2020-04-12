Советы двадцатилетним от менеджера по маркетинговым коммуникациям

Сегодня её героиня — Юлия Татарская, менеджер по маркетинговым коммуникациям отеля Ararat Park Hyatt Moscow, преподаватель на факультете журналистики МГУ. Она рассказала о том, как важна мечта, почему не стоит часто менять место работы и каков маркетинг на самом деле.

Как удалось прийти к работе в известных компаниях

Меня так воспитывали — надо иметь мечту и следовать ей. Так что когда я была в 9 классе, у меня появилась такая мечта, и теперь все бренды, все проекты — это мечта, которая до сих пор реализуется.

Как вырасти от младшего менеджера до директора

Надо работать. Я считаю, что «если ты выберешь дело, которое тебе по душе, которое ты любишь, ты не будешь работать ни одного дня».

Когда я работала в рекламном отделе глянцевого французского журнала о моде «L'Officiel», то училась составлять деловые письма ночами. Писала какие-то офферы под диктовку моего директора.

Основное правило — несколько раз перечитывать письма. Если ты в чём-то не уверен, то попроси коллегу проверить — это совершенно нормально. Я параллельно читала кучу книжек. И надо понимать, что сейчас мы утопаем в количестве книг, а тогда их найти было очень сложно.

Про смену мест работы

Я считаю, что если есть желание освоить несколько сфер, это здорово, но и скакать не следует. Даже года в компании недостаточно, чтобы поставить себе галочку, что ты прошёл этот этап.

Когда ко мне приходит на собеседование человек, который «скачет», у меня сразу вопрос — почему так происходит? Есть ощущение, что он себя всё ещё ищет.

Сейчас многие молодые люди часто меняют работу. Мне кажется, это тоже своего рода клиппинговое мышление. Я бы не советовала перепрыгивать с места на место в самом начале карьеры.

Обратная сторона маркетинга

Кажется, что всё так легко, но на самом деле это огромный труд и усилия. Даже общение со СМИ. Ты же понимаешь, что твоя компания не единственная: таких, как ты, много. Много чего приходится делать: услышать журналиста, правильно сообщить свою необходимость, найти те рабочие варианты, которые будут одинаково интересны двум сторонам. А делать PR без бюджета — это вообще отдельная история!

Плюс, безусловно, много планирования, контроля, аналитики.

Про желание работать

На собеседовании я смотрю, насколько человек действительно хочет работать. Есть разница когда ты приходишь устраиваться, потому что тебя кто-то пнул или когда это действительно желание принадлежать конкретному бренду.

У меня был очень яркий пример: я собеседовала одну девушку, которая пришла с огромным желанием работать в fashion-журнале. Она была готова на любые поручения и делать любую работу. Она взяла своей настойчивостью и желанием проявить себя. Мы ни дня не жалели потом, что пригласили ее на работу.

Она пришла подготовленной, досконально изучила историю и сайт компании. А бывает такое, что задаёшь вопросы, а человек даже не знает, есть ли у нас аккаунт в инстаграме и какой он.

В каком возрасте идеально устраиваться на работу

Я считаю, что всегда можно начать с нуля. Очень много ярких примеров, когда люди меняют сферу в любом возрасте.

Для меня один из таких примеров — Марина Озган, которая ушла в Сбербанк после 13 лет в Disney. Здорово, когда человек настолько кардинально меняет сферу. Можно потратить кучу времени, просидев в бухгалтерии, а потом получить сертификат тренера по йоге и блестяще развиваться как инструктор.

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Фото на обложке: Unsplash