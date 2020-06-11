«Когда видите проблему, предлагайте руководителю своё решение — даже если ошибаетесь»

Сегодня её героиня — Наталья Павликова, директор по корпоративным продажам российского оператора наружной рекламы Russ Outdoor. Она рассказывает о том, как вести себя на работе, если ты новичок, о тонкостях общения с клиентами и какова обратная сторона рекламного бизнеса.

Rusbase Young публикует самые интересные моменты из интервью Яны Кушнер в рамках платформы #YKПреданныеДелу. На ней успешные предприниматели и профессионалы дают советы двадцатилетним.

Первые собеседования и устройство на работу

Я начала работать еще в годы учебы в институте — первая должность была в агентстве по продаже недвижимости, которое возглавлял мой отец, но справедливости ради, собеседование я проходила на общих началах. В агентстве я занималась продажами, таким образом в продажах я всю свою сознательную жизнь.

Мое первое серьезное собеседование случилось в 18 лет. Я устраивалась в международную консалтинговую компанию Columbus IT Partner.

Перед интервью я подходила к маме с блокнотом и уточняла, что нужно говорить и как корректно себя вести.

Я не очень часто меняла работу, так что прошла не так много собеседований.Самый запоминающийся и удивительный вопрос мне задали на интервью в журнале InStyle: «Какую обложку для журнала я бы никогда не сделала?»

Про тонкости общения с клиентами

Прежде чем вы встречаетесь с клиентом или с компанией, вы должны всё о ней узнать, подготовиться, чтобы понимать, о чём будете говорить. Надо уметь поддерживать диалог на любые профессиональные и светские темы. Не лишним будет посмотреть в доступных информационных источниках, чем занимается человек, чем он увлекается, но с этим главное не перегнуть.

Учитесь чувствовать грань: когда можно и нужно говорить о бизнесе и работе, а когда вы просто встретились пообщаться о житейском и расстались на доброй ноте, чтобы потом периодически о себе напоминать.

Если перешагнуть эту грань, то потом на ваш звонок или сообщение могут просто не ответить.

Что я поняла, работая в InStyle

На работе можно и нужно дружить, но надо уметь разграничивать личные и рабочие отношения. Вообще не бывает безвыходных ситуаций. Совмещать работу и семью — довольно весело.

Как вести себя с рекламодателями

Мое золотое правило — если ты хочешь, чтобы к тебе относились с уважением и были с тобой честны, относись так же к людям, с которыми ты работаешь. Без этого никуда. Я всегда честно выстраивала коммуникацию с отделом продаж, что во многом послужило фундаментом для профессионального развития.

Обратная сторона работы в рекламе

Отдел продаж — это экселевские файлы, бесконечные базы, аналитика и нескончаемое количество телефонных звонков, писем и встреч. И когда ты приближаешься к дедлайну (а он есть во всех медиа и во всех рекламных технологиях), а у тебя осталось, на примере печатного СМИ, три пустых полосы и ты не знаешь, кому их продать — все стоят на ушах, редакция работает допоздна, занимаясь версткой и сборкой продукта и все это - это дикий стресс.

Коммерческий отдел — это не только съёмки и приятные подарки, но и тяжелая работа.

Ты должен много придумывать и выходить из критических ситуаций, чтобы журнал вовремя ушёл в печать и вовремя вышел в продажу. Конкуренция колоссальная. Когда я работала в глянце, была аксиома — «человек покупает только два журнала, Cosmopolitan и тот, который выйдет раньше».

Как найти свою команду

Для меня главное, чтобы было комфортно с людьми и коммуникация строилась на «одном языке». Тебе должно быть с ними спокойно, ты должен им безусловно доверять. Я не занимаюсь микроменеджментом и контролем людей. Своим сотрудникам я ставлю задачи, а позже спрашиваю результат. У меня в команде все ребята очень разные, но все они за дело и за результат.

Вопросы на собеседовании

У меня несколько любимых вопросов на собеседовании. Я прошу рассказать о своих победах и успехах в работе и кем бы человек хотел стать через какое-то время, т.е. насколько масштабны его стремления.

Очень важно, какие амбиции у кандидата. Если он хочет продолжать работать секретарём, значит, он не будет стараться и просто останется на этой должности.

Когда у человека нет мотивации, с ним неинтересно работать.

Как вести себя на работе, если ты новичок

Когда вы начинаете работать, важно проявить себя. Мы забываем про время работы ‪с 9 до 18‬, если нужно остаться подольше — остаёмся. Если нужно сделать чуть больше, что не входит в ваш функционал, то делаем чуть больше.

Это очень важно. Если вы видите, что есть какая-то проблема, то подходите к руководителю и говорите о ней, предлагайте решение.

Всегда предлагайте решение, даже если вы ошибаетесь!

Так ваш босс будет к вам прислушиваться, приходить за советом. И, возможно, в будущем вас повысят.

Если ты хочешь попасть на работу к герою интервью, заполни резюме!