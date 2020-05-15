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«Если у человека что-то не получается, он правда может позвонить мне в ночи и сказать, что всё пропало»

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Rusbase Young публикует самые интересные моменты из интервью Яны Кушнер в рамках платформы #YKПреданныеДелу. На ней успешные предприниматели и профессионалы дают советы двадцатилетним. 

Сегодня её героиня — Мария Лапук, основательница пиар-агентства Vinci Agency. Она расскажет о том, как попасть на работу в МТС, какими скиллами должен обладать пиарщик и что самое сложное в работе пиар-специалиста. 

«Если у человека что-то не получается, он правда может позвонить мне в ночи и сказать, что всё пропало»

Про карьеру 

Сначала я много лет работала в МТС. Пришла туда после института и работала в филиале в Башкирии. После уехала в Москву, и здесь курировала Центральный округ: у меня было 16 регионов и гастроли по Центральной России. Потом я ушла в «Одноклассники» пресс-секретарём. 

На самом деле я всегда мечтала поступить на военную журналистику, но в Башкирии такой специальности не было. С переездом у меня не сложилось, да ещё и мама сказала, что надо получить нормальную профессию. Так что я, как послушная девочка, в 16 лет пошла её получать на экономический факультет.

Эти пять лет я провела реально с пользой, много чем занималась, это было круто и весело. Многие мои одногруппники стали чиновниками, а я решила, что хочу работать в МТС. 

Как я устраивалась в МТС 

Я писала письма, что мне нужна дипломная практика именно в МТС и что я буду делать для них аналитику рынка наружной рекламы. Я им звонила — они говорили, что у них нет практики и что не нужно больше звонить. 

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В результате я их настолько достала, что директор по маркетингу согласился со мной встретиться. Он на меня посмотрел тогда и сказал: «Платить не буду». Тогда я осталась у них и написала диплом. 

После такой практики он предложил мне место маркетолога. Я сказала, что мне это неинтересно и я хочу быть пиарщиком. Такой ставки у них не было. Поэтому была целая эпопея, как её искали. 

Тогда мне было 20 лет, а с директором по маркетингу мы до сих пор дружим. 

Работа в офисе

Самое моё большое удивление было, когда я в первый день пришла в офис Одноклассников в костюме и мне сказали, что так одеваться не нужно — вполне сойдут джинсы и вообще всё, в чём мне удобно. 

Ещё надо было работать в удобное для себя время, не было жесткого графика, во сколько ты должен прийти, уйти и во сколько у тебя обед. 

Дело в том, что все были заточены на результат, все горели тем, что они делают.

Это правда важно — важна команда и чтобы люди, с которыми ты делаешь бизнес или работаешь, были супер заряженными на результат. 

Каково работать с деловыми СМИ

Самое сложное — находиться между двух огней. С одной стороны тебе нужно сказать больше, чем хочет заказчик, клиент, работодатель и чуть меньше, чем хочет СМИ. Если что-то пошло не так, виноват всегда ты. И ещё самое сложное — это осознать ответственность, потому что это бизнесовый пиар и здесь ты можешь очень сильно навредить, например, уронить стоимость акций. 

Про работу в пиаре и собеседования

Любопытство, коммуникабельность — это базовые вещи. Если ты не любопытен и тебе не очень нравятся люди, тебе будет сложно в пиаре. 

Раньше на собеседованиях спрашивали, кого ты знаешь из топовых людей в карьере, журналистов. Проверкой был вопрос: «А есть ли у тебя их номер телефона?». Потом все стали спрашивать, сколько у тебя общих друзей с редактором Forbes Сашей Баулиным. 

Сейчас мы в агентстве об этом не спрашиваем, потому что таким вещам можно научить.

Мы проверяем общий уровень эрудиции — кого ты знаешь из стартапов, кто тебе нравится, почему. Если человек приходит и вообще ничего не знает про технологии и персонажей на рынке, то, скорее всего, он не интересуется темой, и нам с ним будет сложно. 

Какими скиллами должен обладать пиарщик

Я с трудом представляю себе пиарщика, который не умеет писать. Потому что если ты не умеешь писать, то, скорее всего, ты не сможешь и отредактировать. К тому же есть навыки, которые наслаиваются на это умение, и без них реально сложно. Например, мне хорошо даётся логика текста. 

Надо уметь пользоваться всеми технологиями, которые есть. Сейчас стало очевидно, что профессии, связанные с коммуникациями, сольются в одну. Если ты хочешь расти в профессии и зарплате, тебе нужно уметь и знать не только узко свою отрасль, но и всё, что лежит рядом. 

Корпоративные ценности

Мы всем говорим — не надо приходить ни с чем плохи, с каким-то негативом. Мы друг другу помогаем, не культивируем конкуренцию внутри, а стараемся помогать. У нас нет иерархии.

Если у человека что-то не получается, он правда может позвонить мне в ночи и сказать, что всё пропало и ему срочно нужна помощь. Это нормально, никому за это не попадёт. 

Также для нас важна самостоятельность, чтобы человек учился, развивался.

Если ты хочешь попасть на работу к герою интервью на работу, заполни резюме! 

Фото на обложке: Unsplash

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