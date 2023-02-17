В чем счастье айтишника? 4 основных формата работы в 2023 году

В материале — его рассказ, куда стоит идти начинающему программисту в зависимости от его целей.

Дмитрий Шестернин работает в IT более 15 лет. Он успел попробовать свои силы в аутсорсинге, стартапе и развитии собственного дела, а сейчас занимает позицию технического директора в Flowwow.

Зарплата IT-специалиста в России, особенно в регионах, как правило, намного выше средней по рынку труда. Этого должно быть достаточно, чтобы закрыть базовые потребности и начать думать о высоком — например, как достичь максимального удовлетворения от дела, которому уделяешь большую часть времени.

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Предисловие

Только за последние два года я проводил собеседования не менее 150 IT-специалистов и вывел для себя основные факторы «счастья современного айтишника»:

Хороший код: грамотная архитектура, чистота, поменьше легаси. Интересные немонотонные задачи. Чувство причастности к успехам продукта — когда ты видишь, что именно твой труд принес пользу конечным пользователям. «Business Value для программиста». Команда. Адекватные люди вокруг и чтобы было кому передать дела на время отпуска. Перспективы для развития.

Рассмотрим наиболее популярные форматы работы для программиста с позиции этих пяти критериев.

Аутсорсинг

Суть

Ваша компания заключает договоры сразу со многими бизнесами и на заказ реализует те или иные IT-проекты силами своих программистов.

Код

Здесь все непредсказуемо. Приходится работать с тем кодом, который вам дали. Как правило, это рабочий код, и это плюс. Но хороший код на доработку не отдают — и это минус.

Интересные задачи

Да сколько угодно:

разноплановых, из разных отраслей,

зачастую по одному новому заказчику / новой задаче в один-два месяца.

Но свободы в принятии решений у вас будет немного: у каждой задачи есть бизнес-оунер, он знает, чего хочет, и ваше дело — выполнить его требования.

Business Value

К сожалению, тут все слабо. Вы изначально ограничены:

сроками,

ТЗ,

бюджетом заказчика.

После того как срок истек и ТЗ хоть как-то выполнено, вы не будете иметь ничего общего с вашим продуктом.

Команда

В самой ее сути лежит противоречие. Заказчик и программист находятся по разные стороны баррикад:

для первого важнее всего решить продуктовые задачи, не вдаваясь в подробности и не тратя время на объяснения,

для второго — уложиться в срок и ТЗ любой ценой, даже работая в условиях недостатка времени и информации.

В аутсорсе вы не одиноки: скорее всего, у вас будут старшие наставники, крутые эксперты — но в старых технологиях.

С современными технологиями придется разбираться самостоятельно.

Развитие

Аутсорсинг дает возможность прокачать основные скиллы и набить руку. Развитие будет, но без управления своим личным маршрутом.

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Итог

Быстрый вход в профессию, много разноплановых задач, куча отраслей — в общем, для новичка отличная прокачка. Но оторванность от продукта и полная зависимость от ТЗ могут быть утомительны.

Стартап

Суть

Вы становитесь частью свежесколоченной команды единомышленников, которые собираются покорить мир. Новый бизнес — это очень вдохновляет.

Но пока зарплату вам выплачивает инвестор — до тех пор, пока стартап не встанет на ноги или не прекратит свое существование.

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Код

Тут сначала легаси точно не будет, ведь его пока что нет. Но легаси обязательно появится, и вы будете его главным производителем, когда в пылу стартапа начнете на скорую руку реализовывать внезапные гениальные идеи визионера.

Интересные задачи

Скорее да, чем нет, но многие стартапы сейчас приходят к программистам с совершенно типовыми требованиями.

Если это третий или четвертый такой проект в вашей практике, задачи будут казаться yet another.

Business Value

Поначалу — конечно, да, ведь от вас зависит, будет ли у стартапа шанс взлететь. Дальше возможны варианты.

К сожалению, среди IT-проектов есть и такие, которые созданы «просто чтобы было» или для еще одной записи в CV.

Если работаете в стартапе, внимательно выбирайте партнеров!

Команда

Здесь много рисков: у стартапов нет профессиональных IT-рекрутеров, наем идет по зову сердца.

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В результате мы рискуем получить несбалансированную команду из пяти амбициозных джунов, но без руководителя. Или, наоборот, из шестерых «сеньоров», готовых руководить, и одного случайно затесавшегося трудолюбивого фулстека.

На старте все это не кажется проблемой, и команда действительно драйвит:

ежедневная работа до изнеможения,

без обеда и выходных,

вдохновенная работа до глубокой ночи.

Команда становится тебе семьей. Ну а в семье неизбежны ссоры, недомолвки, проблемы с продуктом, перекладывание ответственности.

Кроме того, если у стартапа несколько основателей, между ними тоже начинают кипеть страсти. Разработчик неизбежно оказывается в эпицентре и пытается реализовать желания сразу всех.

Развитие

Оно определенно есть:

стартапы динамичны,

основываются на современных технологиях,

касаются перспективных рынков.

Здесь есть все шансы освоить новые стек-технологии, экспериментировать, вводить блокчейны и GPT. Но если стартап закрылся и продукт не вышел в релиз, то через год-полтора у вас не остается результатов работы на руках — только бесценный опыт без какого-либо продуктового подтверждения.

Если, поработав подряд в трех-четырех стартапах, вы обнаруживаете, что больше половины из них не вышло в релиз, вам бывает просто нечего показать.

Строчки в резюме есть, а продукта нет.

Итог

Продуктовый стартап — классный вариант, если вам повезет с командой, продуктом и инвестором.

В комплекте идут быстрое переключение между задачами и постоянный конфликт интересов. И, поработав в стартапе, многие программисты на собеседовании открыто просят оградить их от бесконечного потока разноплановых хаотичных задач.

Продуктовая компания

Суть

В моей классификации продуктовая компания — та, ядром которой является IT-продукт. Он уже вышел на самоокупаемость, но продолжает активно развиваться.

Код

С одной стороны, тут будет определенный процент легаси. С другой — если вы энтузиаст, здесь, скорее всего, вам позволят провести масштабный рефакторинг, который улучшит характеристики продукта.

Вы пишете код, с которым вы и ваша команда будете работать сейчас, через полгода, через год, поэтому все заинтересованы в качестве.

Интересные задачи

Да, и много.

Иногда кажется, что работа в одной и той же компании — сплошная скука. На самом деле в развивающемся продукте программист с активной жизненной позицией может легко найти баланс между рутиной и задачами на развитие.

Я работаю в одной компании уже семь лет, и ни разу за это время мне не пришлось скучать. Малые компании легче корпораций идут на большие приключения — например, переезд сайта на новый стек.

Business Value

Здесь вся суть в том, чтобы быстро отправлять в бой то, что делают разработчики. Как в аутсорсе, только без необходимости сдать сырой релиз любой ценой.

Если в компании не нарушена связь между продуктовой разработкой и маркетингом, то каждый день вы видите, как ваш релиз приносит живой результат. Вы увидите, как ваши ошибки наносят ущерб, но это тоже точка роста.

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Команда

Тут есть реальный шанс сформировать сбалансированную по скиллам команду:

наем уже поставлен на рельсы;

есть понимание того, что нужен не просто программист, а специалист именно такой квалификации и с таким набором навыков;

команда еще не так огромна, чтобы затеряться: вы все будете знать друг друга по именам.

Главный плюс в том, что команда разработки и продуктовый лидер преследуют одну и ту же цель. Вы можете прямо влиять на саму постановку технического задания, если объясните, чем одна модель лучше другой.

Такое возможно и в стартапе, но здесь вы несете ответственность не в одиночку, а разделяете ее со своим продуктовым лидером.

Развитие

Продуктовые компании, не выросшие до энтерпрайза, могут предложить программистам рост в самых разных направлениях.

Можно:

погрузиться в продукт настолько, чтобы стать тимлидом или техлидом конкретного направления,

освоить новые технологии, тут же применить их на практике и получить живой результат.

Но все это при условии, что вы сами хотите развиваться.

Итог

Работа в продуктовой компании может принести много радости. Но для этого должны быть соблюдены определенные условия:

Живой продукт. Динамичная компания с привычкой работать quick to business. Адекватные яркие лидеры.

Крупная стабильная корпорация

Суть

Вы работаете в энтерпрайзе с отделом разработки на 200 специалистов и больше. У вас микрокоманда, тимлид и очень узкая специализация в сильном, но необъятном продукте.

Код

Скорее всего, здесь:

понятный флоу,

порядок,

жесткие стандарты качества.

Это удобно, но не позволяет быстро менять продукт. Под капотом уже накопилось много легаси, который только поддерживают, потому что менять трудно и страшно.

Интересные задачи

Скорее нет, чем да — есть вероятность, что вы попадете в команду условного «пятого экрана» и будете заниматься на нем условной «третьей кнопкой», которую будете обслуживать до тех пор, пока в ней не исчезнет необходимость.

Business Value

Вы будете с гордостью произносить название компании, в которой работаете, но почувствовать свое влияние на конечного пользователя будет очень сложно.

Большой продукт неповоротлив, и к моменту внедрения вы уже не будете помнить, какой вклад сделали в тот или иной релиз.

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Команда

Как правило, хорошая, с приличным корпоративным тимбилдингом.

Независимо от размеров компании разработчик в повседневном флоу обычно имеет дело с небольшой командой, которая и будет вашей частью крупной корпорации.

Развитие

Да, но нет. Подняться до тимлида в узкой специализации получится, а вот с освоением новых технологий или крупными интересными проектами может быть туго.

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Итог

Работа в корпорации может быть идеальной «пенсией» хорошего разработчика. Если ты добился всего, чего хотел, лучше варианта и не придумать.

Вместо заключения

Все программисты разные, формулы счастья у них отличаются. Первостепенная задача — понять, от чего вы выгораете, а чем вдохновляетесь.

Если вам нужна жесткая боевая прокачка — вам будет хорошо в аутсорсе.

Если нравится работать короткими спринтами и планировать не дольше, чем на месяц, — стартап не подведет.

Если важны долгосрочное планирование, размеренность и понятность пути — вы найдете свое счастье в крупной команде на 300 программистов.

Хороший способ узнать, счастливы ли вы в профессии: задайте себе вопрос, станете ли вы с упоением показывать свой продукт друзьям за чашкой чая, будете ли рассказывать о нем внукам?

Если да — скорее всего, вы занимаетесь действительно живой и вдохновляющей разработкой.

Фото на обложке: Shutterstock / Song_about_summer