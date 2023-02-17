В чем счастье айтишника? 4 основных формата работы в 2023 году

Зарплата IT-специалиста в России, особенно в регионах, как правило, намного выше средней по рынку труда. Этого должно быть достаточно, чтобы закрыть базовые потребности и начать думать о высоком — например, как достичь максимального удовлетворения от дела, которому уделяешь большую часть времени.
Дмитрий Шестернин работает в IT более 15 лет. Он успел попробовать свои силы в аутсорсинге, стартапе и развитии собственного дела, а сейчас занимает позицию технического директора в Flowwow.
В материале — его рассказ, куда стоит идти начинающему программисту в зависимости от его целей.
Содержание:
Предисловие
Только за последние два года я проводил собеседования не менее 150 IT-специалистов и вывел для себя основные факторы «счастья современного айтишника»:
- Хороший код: грамотная архитектура, чистота, поменьше легаси.
- Интересные немонотонные задачи.
- Чувство причастности к успехам продукта — когда ты видишь, что именно твой труд принес пользу конечным пользователям. «Business Value для программиста».
- Команда. Адекватные люди вокруг и чтобы было кому передать дела на время отпуска.
- Перспективы для развития.
Рассмотрим наиболее популярные форматы работы для программиста с позиции этих пяти критериев.
Аутсорсинг
Суть
Ваша компания заключает договоры сразу со многими бизнесами и на заказ реализует те или иные IT-проекты силами своих программистов.
Код
Здесь все непредсказуемо. Приходится работать с тем кодом, который вам дали. Как правило, это рабочий код, и это плюс. Но хороший код на доработку не отдают — и это минус.
Интересные задачи
Да сколько угодно:
- разноплановых, из разных отраслей,
- зачастую по одному новому заказчику / новой задаче в один-два месяца.
Но свободы в принятии решений у вас будет немного: у каждой задачи есть бизнес-оунер, он знает, чего хочет, и ваше дело — выполнить его требования.
Business Value
К сожалению, тут все слабо. Вы изначально ограничены:
- сроками,
- ТЗ,
- бюджетом заказчика.
После того как срок истек и ТЗ хоть как-то выполнено, вы не будете иметь ничего общего с вашим продуктом.
Команда
В самой ее сути лежит противоречие. Заказчик и программист находятся по разные стороны баррикад:
- для первого важнее всего решить продуктовые задачи, не вдаваясь в подробности и не тратя время на объяснения,
- для второго — уложиться в срок и ТЗ любой ценой, даже работая в условиях недостатка времени и информации.
В аутсорсе вы не одиноки: скорее всего, у вас будут старшие наставники, крутые эксперты — но в старых технологиях.
С современными технологиями придется разбираться самостоятельно.
Развитие
Аутсорсинг дает возможность прокачать основные скиллы и набить руку. Развитие будет, но без управления своим личным маршрутом.
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Итог
Быстрый вход в профессию, много разноплановых задач, куча отраслей — в общем, для новичка отличная прокачка. Но оторванность от продукта и полная зависимость от ТЗ могут быть утомительны.
Стартап
Суть
Вы становитесь частью свежесколоченной команды единомышленников, которые собираются покорить мир. Новый бизнес — это очень вдохновляет.
Но пока зарплату вам выплачивает инвестор — до тех пор, пока стартап не встанет на ноги или не прекратит свое существование.
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Код
Тут сначала легаси точно не будет, ведь его пока что нет. Но легаси обязательно появится, и вы будете его главным производителем, когда в пылу стартапа начнете на скорую руку реализовывать внезапные гениальные идеи визионера.
Интересные задачи
Скорее да, чем нет, но многие стартапы сейчас приходят к программистам с совершенно типовыми требованиями.
Если это третий или четвертый такой проект в вашей практике, задачи будут казаться yet another.
Business Value
Поначалу — конечно, да, ведь от вас зависит, будет ли у стартапа шанс взлететь. Дальше возможны варианты.
К сожалению, среди IT-проектов есть и такие, которые созданы «просто чтобы было» или для еще одной записи в CV.
Если работаете в стартапе, внимательно выбирайте партнеров!
Команда
Здесь много рисков: у стартапов нет профессиональных IT-рекрутеров, наем идет по зову сердца.
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В результате мы рискуем получить несбалансированную команду из пяти амбициозных джунов, но без руководителя. Или, наоборот, из шестерых «сеньоров», готовых руководить, и одного случайно затесавшегося трудолюбивого фулстека.
На старте все это не кажется проблемой, и команда действительно драйвит:
- ежедневная работа до изнеможения,
- без обеда и выходных,
- вдохновенная работа до глубокой ночи.
Команда становится тебе семьей. Ну а в семье неизбежны ссоры, недомолвки, проблемы с продуктом, перекладывание ответственности.
Кроме того, если у стартапа несколько основателей, между ними тоже начинают кипеть страсти. Разработчик неизбежно оказывается в эпицентре и пытается реализовать желания сразу всех.
Развитие
Оно определенно есть:
- стартапы динамичны,
- основываются на современных технологиях,
- касаются перспективных рынков.
Здесь есть все шансы освоить новые стек-технологии, экспериментировать, вводить блокчейны и GPT. Но если стартап закрылся и продукт не вышел в релиз, то через год-полтора у вас не остается результатов работы на руках — только бесценный опыт без какого-либо продуктового подтверждения.
Если, поработав подряд в трех-четырех стартапах, вы обнаруживаете, что больше половины из них не вышло в релиз, вам бывает просто нечего показать.
Строчки в резюме есть, а продукта нет.
Итог
Продуктовый стартап — классный вариант, если вам повезет с командой, продуктом и инвестором.
В комплекте идут быстрое переключение между задачами и постоянный конфликт интересов. И, поработав в стартапе, многие программисты на собеседовании открыто просят оградить их от бесконечного потока разноплановых хаотичных задач.
Продуктовая компания
Суть
В моей классификации продуктовая компания — та, ядром которой является IT-продукт. Он уже вышел на самоокупаемость, но продолжает активно развиваться.
Код
С одной стороны, тут будет определенный процент легаси. С другой — если вы энтузиаст, здесь, скорее всего, вам позволят провести масштабный рефакторинг, который улучшит характеристики продукта.
Вы пишете код, с которым вы и ваша команда будете работать сейчас, через полгода, через год, поэтому все заинтересованы в качестве.
Интересные задачи
Да, и много.
Иногда кажется, что работа в одной и той же компании — сплошная скука. На самом деле в развивающемся продукте программист с активной жизненной позицией может легко найти баланс между рутиной и задачами на развитие.
Я работаю в одной компании уже семь лет, и ни разу за это время мне не пришлось скучать. Малые компании легче корпораций идут на большие приключения — например, переезд сайта на новый стек.
Business Value
Здесь вся суть в том, чтобы быстро отправлять в бой то, что делают разработчики. Как в аутсорсе, только без необходимости сдать сырой релиз любой ценой.
Если в компании не нарушена связь между продуктовой разработкой и маркетингом, то каждый день вы видите, как ваш релиз приносит живой результат. Вы увидите, как ваши ошибки наносят ущерб, но это тоже точка роста.
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Команда
Тут есть реальный шанс сформировать сбалансированную по скиллам команду:
- наем уже поставлен на рельсы;
- есть понимание того, что нужен не просто программист, а специалист именно такой квалификации и с таким набором навыков;
- команда еще не так огромна, чтобы затеряться: вы все будете знать друг друга по именам.
Главный плюс в том, что команда разработки и продуктовый лидер преследуют одну и ту же цель. Вы можете прямо влиять на саму постановку технического задания, если объясните, чем одна модель лучше другой.
Такое возможно и в стартапе, но здесь вы несете ответственность не в одиночку, а разделяете ее со своим продуктовым лидером.
Развитие
Продуктовые компании, не выросшие до энтерпрайза, могут предложить программистам рост в самых разных направлениях.
Можно:
- погрузиться в продукт настолько, чтобы стать тимлидом или техлидом конкретного направления,
- освоить новые технологии, тут же применить их на практике и получить живой результат.
Но все это при условии, что вы сами хотите развиваться.
Итог
Работа в продуктовой компании может принести много радости. Но для этого должны быть соблюдены определенные условия:
- Живой продукт.
- Динамичная компания с привычкой работать quick to business.
- Адекватные яркие лидеры.
Крупная стабильная корпорация
Суть
Вы работаете в энтерпрайзе с отделом разработки на 200 специалистов и больше. У вас микрокоманда, тимлид и очень узкая специализация в сильном, но необъятном продукте.
Код
Скорее всего, здесь:
- понятный флоу,
- порядок,
- жесткие стандарты качества.
Это удобно, но не позволяет быстро менять продукт. Под капотом уже накопилось много легаси, который только поддерживают, потому что менять трудно и страшно.
Интересные задачи
Скорее нет, чем да — есть вероятность, что вы попадете в команду условного «пятого экрана» и будете заниматься на нем условной «третьей кнопкой», которую будете обслуживать до тех пор, пока в ней не исчезнет необходимость.
Business Value
Вы будете с гордостью произносить название компании, в которой работаете, но почувствовать свое влияние на конечного пользователя будет очень сложно.
Большой продукт неповоротлив, и к моменту внедрения вы уже не будете помнить, какой вклад сделали в тот или иной релиз.
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Команда
Как правило, хорошая, с приличным корпоративным тимбилдингом.
Независимо от размеров компании разработчик в повседневном флоу обычно имеет дело с небольшой командой, которая и будет вашей частью крупной корпорации.
Развитие
Да, но нет. Подняться до тимлида в узкой специализации получится, а вот с освоением новых технологий или крупными интересными проектами может быть туго.
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Итог
Работа в корпорации может быть идеальной «пенсией» хорошего разработчика. Если ты добился всего, чего хотел, лучше варианта и не придумать.
Вместо заключения
Все программисты разные, формулы счастья у них отличаются. Первостепенная задача — понять, от чего вы выгораете, а чем вдохновляетесь.
- Если вам нужна жесткая боевая прокачка — вам будет хорошо в аутсорсе.
- Если нравится работать короткими спринтами и планировать не дольше, чем на месяц, — стартап не подведет.
- Если важны долгосрочное планирование, размеренность и понятность пути — вы найдете свое счастье в крупной команде на 300 программистов.
Хороший способ узнать, счастливы ли вы в профессии: задайте себе вопрос, станете ли вы с упоением показывать свой продукт друзьям за чашкой чая, будете ли рассказывать о нем внукам?
Если да — скорее всего, вы занимаетесь действительно живой и вдохновляющей разработкой.
Фото на обложке: Shutterstock / Song_about_summer
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