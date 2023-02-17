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В чем счастье айтишника? 4 основных формата работы в 2023 году

Колонки
Дмитрий Шестернин
Дмитрий Шестернин

Технический директор Flowwow

Анастасия Удальцова

Зарплата IT-специалиста в России, особенно в регионах, как правило, намного выше средней по рынку труда. Этого должно быть достаточно, чтобы закрыть базовые потребности и начать думать о высоком — например, как достичь максимального удовлетворения от дела, которому уделяешь большую часть времени. 

Дмитрий Шестернин работает в IT более 15 лет. Он успел попробовать свои силы в аутсорсинге, стартапе и развитии собственного дела, а сейчас занимает позицию технического директора в Flowwow.

В материале — его рассказ, куда стоит идти начинающему программисту в зависимости от его целей.

В чем счастье айтишника? 4 основных формата работы в 2023 году

 

Содержание:

 

Предисловие

Только за последние два года я проводил собеседования не менее 150 IT-специалистов и вывел для себя основные факторы «счастья современного айтишника»: 

  1. Хороший код: грамотная архитектура, чистота, поменьше легаси.
  2. Интересные немонотонные задачи. 
  3. Чувство причастности к успехам продукта — когда ты видишь, что именно твой труд принес пользу конечным пользователям. «Business Value для программиста». 
  4. Команда. Адекватные люди вокруг и чтобы было кому передать дела на время отпуска.
  5. Перспективы для развития.

Рассмотрим наиболее популярные форматы работы для программиста с позиции этих пяти критериев.

 

Аутсорсинг

Суть

Ваша компания заключает договоры сразу со многими бизнесами и на заказ реализует те или иные IT-проекты силами своих программистов.

 

Код

Здесь все непредсказуемо. Приходится работать с тем кодом, который вам дали. Как правило, это рабочий код, и это плюс. Но хороший код на доработку не отдают — и это минус.

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Интересные задачи

Да сколько угодно: 

  • разноплановых, из разных отраслей, 
  • зачастую по одному новому заказчику / новой задаче в один-два месяца. 

Но свободы в принятии решений у вас будет немного: у каждой задачи есть бизнес-оунер, он знает, чего хочет, и ваше дело — выполнить его требования. 

 

Business Value

К сожалению, тут все слабо. Вы изначально ограничены: 

  • сроками, 
  • ТЗ, 
  • бюджетом заказчика. 

После того как срок истек и ТЗ хоть как-то выполнено, вы не будете иметь ничего общего с вашим продуктом.

 

Команда

В самой ее сути лежит противоречие. Заказчик и программист находятся по разные стороны баррикад:

  • для первого важнее всего решить продуктовые задачи, не вдаваясь в подробности и не тратя время на объяснения, 
  • для второго — уложиться в срок и ТЗ любой ценой, даже работая в условиях недостатка времени и информации. 

В аутсорсе вы не одиноки: скорее всего, у вас будут старшие наставники, крутые эксперты — но в старых технологиях. 

С современными технологиями придется разбираться самостоятельно. 

 

Развитие

Аутсорсинг дает возможность прокачать основные скиллы и набить руку. Развитие будет, но без управления своим личным маршрутом. 

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Итог

Быстрый вход в профессию, много разноплановых задач, куча отраслей — в общем, для новичка отличная прокачка. Но оторванность от продукта и полная зависимость от ТЗ могут быть утомительны.

 

Стартап

Суть

Вы становитесь частью свежесколоченной команды единомышленников, которые собираются покорить мир. Новый бизнес — это очень вдохновляет. 

Но пока зарплату вам выплачивает инвестор — до тех пор, пока стартап не встанет на ноги или не прекратит свое существование. 

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Код

Тут сначала легаси точно не будет, ведь его пока что нет. Но легаси обязательно появится, и вы будете его главным производителем, когда в пылу стартапа начнете на скорую руку реализовывать внезапные гениальные идеи визионера. 

 

Интересные задачи

Скорее да, чем нет, но многие стартапы сейчас приходят к программистам с совершенно типовыми требованиями. 

Если это третий или четвертый такой проект в вашей практике, задачи будут казаться yet another. 

 

Business Value

Поначалу — конечно, да, ведь от вас зависит, будет ли у стартапа шанс взлететь. Дальше возможны варианты. 

К сожалению, среди IT-проектов есть и такие, которые созданы «просто чтобы было» или для еще одной записи в CV. 

Если работаете в стартапе, внимательно выбирайте партнеров!

 

Команда

Здесь много рисков: у стартапов нет профессиональных IT-рекрутеров, наем идет по зову сердца. 

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В результате мы рискуем получить несбалансированную команду из пяти амбициозных джунов, но без руководителя. Или, наоборот, из шестерых «сеньоров», готовых руководить, и одного случайно затесавшегося трудолюбивого фулстека. 

На старте все это не кажется проблемой, и команда действительно драйвит: 

  • ежедневная работа до изнеможения, 
  • без обеда и выходных, 
  • вдохновенная работа до глубокой ночи. 

Команда становится тебе семьей. Ну а в семье неизбежны ссоры, недомолвки, проблемы с продуктом, перекладывание ответственности. 

Кроме того, если у стартапа несколько основателей, между ними тоже начинают кипеть страсти. Разработчик неизбежно оказывается в эпицентре и пытается реализовать желания сразу всех. 

 

Развитие

Оно определенно есть: 

  • стартапы динамичны, 
  • основываются на современных технологиях, 
  • касаются перспективных рынков. 

Здесь есть все шансы освоить новые стек-технологии, экспериментировать, вводить блокчейны и GPT. Но если стартап закрылся и продукт не вышел в релиз, то через год-полтора у вас не остается результатов работы на руках — только бесценный опыт без какого-либо продуктового подтверждения. 

Если, поработав подряд в трех-четырех стартапах, вы обнаруживаете, что больше половины из них не вышло в релиз, вам бывает просто нечего показать. 

Строчки в резюме есть, а продукта нет. 

 

Итог

Продуктовый стартап — классный вариант, если вам повезет с командой, продуктом и инвестором. 

В комплекте идут быстрое переключение между задачами и постоянный конфликт интересов. И, поработав в стартапе, многие программисты на собеседовании открыто просят оградить их от бесконечного потока разноплановых хаотичных задач.

 

Продуктовая компания

Суть

В моей классификации продуктовая компания — та, ядром которой является IT-продукт. Он уже вышел на самоокупаемость, но продолжает активно развиваться. 

 

Код

С одной стороны, тут будет определенный процент легаси. С другой — если вы энтузиаст, здесь, скорее всего, вам позволят провести масштабный рефакторинг, который улучшит характеристики продукта. 

Вы пишете код, с которым вы и ваша команда будете работать сейчас, через полгода, через год, поэтому все заинтересованы в качестве.

 

Интересные задачи

Да, и много. 

Иногда кажется, что работа в одной и той же компании — сплошная скука. На самом деле в развивающемся продукте программист с активной жизненной позицией может легко найти баланс между рутиной и задачами на развитие. 

Я работаю в одной компании уже семь лет, и ни разу за это время мне не пришлось скучать. Малые компании легче корпораций идут на большие приключения — например, переезд сайта на новый стек.

 

Business Value

Здесь вся суть в том, чтобы быстро отправлять в бой то, что делают разработчики. Как в аутсорсе, только без необходимости сдать сырой релиз любой ценой. 

Если в компании не нарушена связь между продуктовой разработкой и маркетингом, то каждый день вы видите, как ваш релиз приносит живой результат. Вы увидите, как ваши ошибки наносят ущерб, но это тоже точка роста. 

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Команда

Тут есть реальный шанс сформировать сбалансированную по скиллам команду: 

  • наем уже поставлен на рельсы;
  • есть понимание того, что нужен не просто программист, а специалист именно такой квалификации и с таким набором навыков;
  • команда еще не так огромна, чтобы затеряться: вы все будете знать друг друга по именам. 

Главный плюс в том, что команда разработки и продуктовый лидер преследуют одну и ту же цель. Вы можете прямо влиять на саму постановку технического задания, если объясните, чем одна модель лучше другой. 

Такое возможно и в стартапе, но здесь вы несете ответственность не в одиночку, а разделяете ее со своим продуктовым лидером. 

 

Развитие

Продуктовые компании, не выросшие до энтерпрайза, могут предложить программистам рост в самых разных направлениях. 

Можно:

  • погрузиться в продукт настолько, чтобы стать тимлидом или техлидом конкретного направления, 
  • освоить новые технологии, тут же применить их на практике и получить живой результат. 

Но все это при условии, что вы сами хотите развиваться. 

 

Итог

Работа в продуктовой компании может принести много радости. Но для этого должны быть соблюдены определенные условия: 

  1. Живой продукт.
  2. Динамичная компания с привычкой работать quick to business.
  3. Адекватные яркие лидеры.

 

Крупная стабильная корпорация

Суть

Вы работаете в энтерпрайзе с отделом разработки на 200 специалистов и больше. У вас микрокоманда, тимлид и очень узкая специализация в сильном, но необъятном продукте. 

 

Код

Скорее всего, здесь: 

  • понятный флоу, 
  • порядок,
  • жесткие стандарты качества. 

Это удобно, но не позволяет быстро менять продукт. Под капотом уже накопилось много легаси, который только поддерживают, потому что менять трудно и страшно. 

 

Интересные задачи

Скорее нет, чем да — есть вероятность, что вы попадете в команду условного «пятого экрана» и будете заниматься на нем условной «третьей кнопкой», которую будете обслуживать до тех пор, пока в ней не исчезнет необходимость. 

 

Business Value

Вы будете с гордостью произносить название компании, в которой работаете, но почувствовать свое влияние на конечного пользователя будет очень сложно. 

Большой продукт неповоротлив, и к моменту внедрения вы уже не будете помнить, какой вклад сделали в тот или иной релиз. 

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Команда

Как правило, хорошая, с приличным корпоративным тимбилдингом. 

Независимо от размеров компании разработчик в повседневном флоу обычно имеет дело с небольшой командой, которая и будет вашей частью крупной корпорации. 

 

Развитие

Да, но нет. Подняться до тимлида в узкой специализации получится, а вот с освоением новых технологий или крупными интересными проектами может быть туго. 

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Итог

Работа в корпорации может быть идеальной «пенсией» хорошего разработчика. Если ты добился всего, чего хотел, лучше варианта и не придумать. 

 

Вместо заключения 

Все программисты разные, формулы счастья у них отличаются. Первостепенная задача — понять, от чего вы выгораете, а чем вдохновляетесь. 

  • Если вам нужна жесткая боевая прокачка — вам будет хорошо в аутсорсе. 
  • Если нравится работать короткими спринтами и планировать не дольше, чем на месяц, — стартап не подведет. 
  • Если важны долгосрочное планирование, размеренность и понятность пути — вы найдете свое счастье в крупной команде на 300 программистов. 

Хороший способ узнать, счастливы ли вы в профессии: задайте себе вопрос, станете ли вы с упоением показывать свой продукт друзьям за чашкой чая, будете ли рассказывать о нем внукам? 

Если да — скорее всего, вы занимаетесь действительно живой и вдохновляющей разработкой. 

 

Фото на обложке: Shutterstock / Song_about_summer

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