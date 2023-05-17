Борьба с одиночеством. Как преодолеть изоляцию при работе из дома

Однако со временем даже интраверт может испытать одиночество. Со временем это может сказаться на мотивации и сделать его еще более замкнутым. Однако это не повод бросать работу.

Для многих возможность работать удаленно стала хорошей новостью: больше не нужно добираться в офис, а значит, пробки и стресс остались в прошлом.

Одиночество — это дискомфорт, который мы испытываем, ощущая разрыв между желаемыми социальными связями и теми количеством и качеством отношений, которыми располагаем. Каждый может воспринимать этот разрыв по-разному в зависимости от своих индивидуальных особенностей и потребностей.

К сожалению, эта проблема коснулась нас еще до пандемии: по результатам опроса 2020 года, 61% респондентов признались, что испытывают одиночество.

Но даже если вам не хватает общения, это не значит, что удаленная работа не для вас. Эти советы позволят справиться с проблемой.

Определите свои потребности

Мы все по-разному интерпретируем и воспринимаем одиночество.

Подумайте, что вам нужно для того, чтобы чувствовать себя на связи и преуспевать на работе. Какой тип взаимодействия и уровень вовлеченности вам нравится — дежурные разговоры, встречи или групповые беседы? Нужна ли вам компания для обеда? Хотели бы вы работать в большой команде?

Возможно, вы не скучаете по офисной среде, но вам нужен способ поддерживать связь с другими и еженедельно знакомиться с новыми людьми.

Постарайтесь быть конкретнее. Например, если вы считаете, что хотели бы с кем-то обедать, решите, как часто это делать: два раза в неделю или раз в месяц?

Когда вы обдумаете свои подробные ответы, вам будет легче определить, может ли решение быть быстрым или требует более серьезных изменений.

Оцените свои возможности

Теперь, когда вы определили, чего не хватает, пришло время рассмотреть варианты, которые могли бы приблизить вас к желаемому уровню социальных связей и взаимодействия. Начните этот этап с любопытства и продолжайте задавать себе вопросы, такие как:

Что из доступного мне я еще не использую?

Что изменить, чтобы лучше адаптироваться к моим потребностям?

Есть ли ресурсы или возможности, которые я мог бы изучить?

Подойдите к этому как к мозговому штурму и постарайтесь дать на каждый вопрос несколько ответов.

Они подтолкнут к возможным решениям — найти ближайший коворкинг, стать волонтером, изучить группы в вашей компании, посетить обучение или вступить в профессиональное сообщество.

Сделайте первый шаг

Просмотрите свой список потребностей и выберите ту, которая кажется наиболее важной. Обратитесь к списку идей, который составили во время мозгового штурма. Рассмотрите те, которые могли бы наилучшим образом удовлетворить ваши потребности и приступите к реализации.

Хочется больше совместной работы? Спросите начальника, не нужна ли кому-то из коллег ваша помощь.

Не хватает общения? Предложите коллеге встречаться раз в месяц за виртуальным кофе.

Хотели бы наладить новые связи? Поучаствуйте в волонтерском проекте, чтобы познакомиться с новыми людьми.

Скорее всего, вы обнаружите, что у этих идей есть дополнительный бонус: они помогают вырасти профессионально, практиковать существующие навыки, завести новые связи или расширить базу знаний и перспективы.

Если первый шаг не помогает справиться с проблемой, переключитесь к следующему. Не бойтесь обсудить с кем-нибудь о том, что испытываете.

Внимательно следите за любыми постепенными или внезапными изменениями физического и психического здоровья: недавнее исследование продемонстрировало, что социальная изоляция и одиночество могут повысить риск таких состояний, как проблемы со сном, низкая самооценка, высокое кровяное давление, тревога и депрессия.

Если у вас или у кого-то из близких есть опасения, что удаленная работа негативно влияет на ваше самочувствие, обратитесь к медицинскому работнику.

Правильный баланс между работой и жизнью найти нелегко. Однако не стоит игнорировать ситуацию, которая заставляет постоянно чувствовать грусть, стресс или тревогу. Работа имеет значение, и то, как мы работаем, очень важно, но здоровье и благополучие бесценны.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney