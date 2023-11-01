Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

WSJ узнала о планах WeWork подать заявление о банкротстве «на следующей неделе»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сеть коворкингов WeWork cобирается подать заявление о банкротстве уже «на следующей неделе», сообщает WSJ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

WSJ узнала о планах WeWork подать заявление о банкротстве «на следующей неделе»

Собеседники газеты заявляют, что заявление мгут подать в соотвествии с «главой 11», которая допускает реструктуризацию и продолжение деятельности.

В начале октября 2023 года WeWork пропустила выплату процентов держателям своих облигаций. В результате этого начался льготный период сроком на 30 дней, в течение которого компания должна произвести выплаты. Если это условие не будет выполнено, то это будет считаться дефолтом.

31 октября компания заявила, что пришла к соглашению с держателями облигаций — у WeWork есть дополнительные семь дней, чтобы найти решение. Сообщения о возможном банкротстве в WeWork назвали спекуляциями. 

  • WeWork основал Адам Ньюман в 2010 году, компания развивает сеть коворкингов по всему миру. В 2019 году Ньюман покинул пост главы компании на фоне претензий со стороны инвесторов.
  • Сомнения в состоятельности бизнес-модели привели к падению оценки WeWork с $47 млрд до $20–30 млрд, также было отложено IPO. В итоге компания вышла на биржу в 2021 году в обход IPO (через слияние со SPAC-компанией BowX Acquisition). 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Мошенник» ли Адам Ньюман из WeWork? Больше вопросов — к инвесторам и их менеджерам
  2. 2 Лайфхаки от художника: какие нестандартные подходы помогают создавать общественные пространства
  3. 3 Что такое бьюти-коворкинг для бизнеса? 20 площадок в Москве, Санкт-Петербурге и других городах
  4. 4 Офис как сервис: почему гибкие офисы стали так популярны и что ждет их в 2021 году
  5. 5 Биометрия и йога-классы: банковские отделения 2021
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

01 ноября 2023

Sber Z

01 ноября 2023

Грант на приобретение оборудования и развитие деятельности

01 ноября 2023

SberStudent

Все ВОЗМОЖНОСТИ