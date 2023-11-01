WSJ узнала о планах WeWork подать заявление о банкротстве «на следующей неделе»

Сеть коворкингов WeWork cобирается подать заявление о банкротстве уже «на следующей неделе», сообщает WSJ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Собеседники газеты заявляют, что заявление мгут подать в соотвествии с «главой 11», которая допускает реструктуризацию и продолжение деятельности.
В начале октября 2023 года WeWork пропустила выплату процентов держателям своих облигаций. В результате этого начался льготный период сроком на 30 дней, в течение которого компания должна произвести выплаты. Если это условие не будет выполнено, то это будет считаться дефолтом.
31 октября компания заявила, что пришла к соглашению с держателями облигаций — у WeWork есть дополнительные семь дней, чтобы найти решение. Сообщения о возможном банкротстве в WeWork назвали спекуляциями.
- WeWork основал Адам Ньюман в 2010 году, компания развивает сеть коворкингов по всему миру. В 2019 году Ньюман покинул пост главы компании на фоне претензий со стороны инвесторов.
- Сомнения в состоятельности бизнес-модели привели к падению оценки WeWork с $47 млрд до $20–30 млрд, также было отложено IPO. В итоге компания вышла на биржу в 2021 году в обход IPO (через слияние со SPAC-компанией BowX Acquisition).
Фото на обложке: Unsplash
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