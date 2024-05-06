Частный инвестор Алексей Перельман во второй раз инвестировал в юридический сервис Destra Legal

Миноритарный участник юридического сервиса Destra Legal Алексей Перельман нарастил свою долю в проекте. Это следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU. В компании не ответили на запрос издания.

Как следует из данных сервиса «Контур.Фокус», 2 мая 2024 года доля Алексея Перельмана в ООО «Дестра Лигал Тех» увеличилась с 0,76% до 5,76%, а доля сооснователя и гендиректора компании Даниила Фельдмана сократилась с 39,84% до 34,84%.

В 2021 году Алексей Перельман вместе другими инвесторами вложил $1 млн в Destra Legal. В компании тогда планировали направить привлеченные средства на повышение узнаваемости бренда и расширение линейки охватываемых кейсов.

Destra Legal — это LegalTech-стартап, разрабатывающий автоматизированный сервис для решения типовых юридических задач онлайн. Компания запущена в 2019 году братьями Даниилом и Борисом Фельдманами.

В 2020 году Destra Legal привлек первые инвестиции в размере $300 тыс. от четырех частных инвесторов, среди них был юрист Макс Гутброд, который с 1995 года был партнером в Baker McKenzie Moscow, а сейчас занимается ангельскими инвестициями.

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