Краснодарский фудтех-стартап Qummy привлек 93 млн рублей

Краснодарский фудтех-стартап Qummy закрыл новый инвестиционный раунд на 93 млн рублей. Об этом RB.RU сообщил основатель компании Евгений Писарев.

Инвесторами выступили фонд «Восход» (40 млн рублей), Александр Еронин (30 млн рублей), Moscow Seed Fund (22 млн рублей), Даурен Токтамысов (1 млн рублей). Часть средств проект привлек в конце 2023 года, вторую — в начале этого года.

Если оценивать стоимость Qummy по таким аналогам, как DoorDash, то оценка составит 0,9-1,3 млрд рублей. DoorDash не совсем хороший аналог, потому что занимается доставкой, а не приготовлением еды, и не использует робот-печь. Наверное, самым точным аналогом была бы компания Blue Apron, но ее история на бирже (2017-2023 годы) была неудачной, — сообщил аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

В компании не раскрыли свою оценку после раунда, но сообщили, что она «значительно больше» предполагаемой аналитиками.

По словам гендиректора INFOline Ивана Федякова, ready-to-eat сейчас очень перспективная тема, в которую заходит крупный бизнес, причем смежных отраслей. В целом этот сегмент растущий и технологии, которые повышают здесь эффективность могут быть интересны и востребованы, соответственно, инвестиционно привлекательными.

Qummy был основан в 2019 году. Тогда же проект привлек 9 млн рублей, в 2020-м — еще 57 млн рублей от частных инвесторов. Стартап ориентировался на работу с B2B-сегментом — отелями, АЗС, барами, кофейнями.

В 2021 году стартап из Краснодара закрыл раунд на $1,6 млн от пула инвесторов. На полученные средства компания решила развиваться на рынках в ОАЭ и США, но позднее проекты там пришлось приостановить причины решения Писарев в беседе с RB.RU не стал называть.

В ноябре 2021 года Qummy вышел на рынок B2C и запустил доставку еды с робот-печью для разогрева.

В 2022 году компания привлекла $3,6 млн от фонда «Восход», Joint Journey Сергея Дашкова и бизнес-ангела Рината Салихова.

В 2023 году, по данным системы «Контур.Фокус», выручка ООО «Кьюми» составила 272,9 млн рублей, чистый убыток 82,5 млн рублей. По словам Писарева, в этом 2024 году Qummy планирует увеличить выручку до 505 млн рублей, EBITDA — на 1%.

Qummy готовит еду без консервантов на фабриках-кухнях, затем пища замораживается по изобретенной компанией технологии «умный лед». Конечному потребителю нужно разогреть еду в специальной робот-печи

Фото на обложке: Qummy / VK