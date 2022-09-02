Фудтех-стартап Qummy привлек $3,6 млн на экспансию в ОАЭ и США

Краснодарский фудтех-стартап Qummy закрыл новый инвестиционный раунд на $3,6 млн. Об этом RB.RU сообщил основатель компании Евгений Писарев.

Инвесторами выступили фонд «Восход» (вложил $3 млн), Joint Journey Сергея Дашкова ($300 тыс.) и бизнес-ангел Ринат Салихов ($300 тыс.).

Qummy готовит еду без консервантов на фабриках-кухнях, затем пища замораживается по изобретенной компанией технологии «умный лед». Конечному потребителю нужно разогреть еду в специальной робот-печи.

По словам Писарева, полученные средства пойдут на рост в России (компания планирует вырасти в 4 раза и открыть новую фабрику с производительностью 25 млн порций в год) и экспансию на рынки ОАЭ и США.

Сколько стоит Qummy

В компании не раскрывают свою оценку после раунда.

Согласно данным ЕГРЮЛ, фонд «Восход», который специализируется на инвестициях в deeptech-проекты (инвестором фонда выступает группа «Интеррос» Владимира Потанина), получил в ООО «Кьюми» 13,4%. Исходя из суммы инвестиций фонда, оценка всей компании может составлять порядка $22,4 млн.

Joint Journey Дашкова и Ринат Салихов вкладываются в Qummy не впервые. Их доли в настоящее время составляют 10% и 23% соответственно.

Остальные доли распределены между основателями проекта Евгением Писаревым (16%), Алексеем Кислуном (15%), Артемом Симонянцом (15%) и инвестором предыдущего раунда Сергеем Родионовым (почти 8%).

Qummy был основан в 2019 году. В год основания проект привлек 9 млн рублей, в 2020-м — еще 57 млн рублей от частных инвесторов. Стартап ориентировался на работу с B2B-сегментом — отелями, АЗС, барами, кофейнями.

В 2021 году стартап из Краснодара закрыл раунд на $1,6 млн от пула инвесторов. Полученные средства компания планировала потратить на экспансию в США, а также увеличение ежемесячной выручки до $300 тыс.

В ноябре 2021 года Qummy вышел на рынок B2C и запустил доставку еды с робот-печью для разогрева.

В январе 2022 компания выпустились из калифорнийского акселератора Alchemist.

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