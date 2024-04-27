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Разработчик базы данных химических соединений на основе ИИ Syntelly привлек инвестиции от фонда «Восход»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Венчурный фонд «Восход», якорным инвестором которого выступает «Интеррос» Владимира Потанина, вложился в российского разработчика SaaS-платформы на основе ИИ Syntelly. Об этом RB.RU сообщил представитель фонда.

Платформа позволяет искать и анализировать информацию в области органической и медицинской химии. 

Разработчик базы данных химических соединений на основе ИИ Syntelly привлек инвестиции от фонда «Восход»

Сумма сделки, полученная фондом доля и оценка компании не раскрываются. Средства были предоставлены в рамках раунда seed.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», по состоянию на 12 декабря 2023 года 57,5% ООО «Синтелли» принадлежит сооснователю Максиму Федорову, 20% — Сергею Соснину, 10% — сооснователю Syntelly и основателю компании «Нейросети Ашманова» Станиславу Ашманову, 7,5% — владельцу Foresight Ventures Вячеславу Шуленину, 5% — президенту InfoWatch Наталье Касперской.

  • Syntelly представляет собой базу данных, которая содержит более 155 млн химических соединений и более 160 млн источников литературы. Инструмент позволяет искать экспериментальные данные, а также прогнозировать физико-химические, биологические, экологические свойства, токсичность веществ, хранить и обрабатывать найденную информацию.
  • Искать вещества можно как по их структуре, так и по наименованиям в соответствии с различными химическими идентификаторами.
  • Решение можно применять в фармацевтической, косметической и химической промышленности, в сфере защиты интеллектуальной собственности, патентного поиска, регуляторной деятельности, образовании.
  • Продукт является аналогом международных электронных справочников химической информации — Reaxys, SciFinder и других, недоступных для потребителей в России и Белоруссии. Среди текущих клиентов компании называются Роспатент, «Артген Биотех», «Инфамед», Казанский федеральный университет.

Привлеченные средства пойдут на расширение базы данных и R&D.

Выручка ООО «Синтелли» по итогам 2023 года составила 10,3 млн рублей против 8,6 млн рублей годом ранее, чистый убыток — 1,6 млн рублей против чистой прибыли в 8,9 млн рублей в 2022 году.

Фото на обложке: Unsplash

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