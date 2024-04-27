Разработчик базы данных химических соединений на основе ИИ Syntelly привлек инвестиции от фонда «Восход»

Платформа позволяет искать и анализировать информацию в области органической и медицинской химии.

Венчурный фонд «Восход» , якорным инвестором которого выступает «Интеррос» Владимира Потанина, вложился в российского разработчика SaaS-платформы на основе ИИ Syntelly. Об этом RB.RU сообщил представитель фонда.

Сумма сделки, полученная фондом доля и оценка компании не раскрываются. Средства были предоставлены в рамках раунда seed.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», по состоянию на 12 декабря 2023 года 57,5% ООО «Синтелли» принадлежит сооснователю Максиму Федорову, 20% — Сергею Соснину, 10% — сооснователю Syntelly и основателю компании «Нейросети Ашманова» Станиславу Ашманову, 7,5% — владельцу Foresight Ventures Вячеславу Шуленину, 5% — президенту InfoWatch Наталье Касперской.

Syntelly представляет собой базу данных, которая содержит более 155 млн химических соединений и более 160 млн источников литературы. Инструмент позволяет искать экспериментальные данные, а также прогнозировать физико-химические, биологические, экологические свойства, токсичность веществ, хранить и обрабатывать найденную информацию.

Искать вещества можно как по их структуре, так и по наименованиям в соответствии с различными химическими идентификаторами.

Решение можно применять в фармацевтической, косметической и химической промышленности, в сфере защиты интеллектуальной собственности, патентного поиска, регуляторной деятельности, образовании.

Продукт является аналогом международных электронных справочников химической информации — Reaxys, SciFinder и других, недоступных для потребителей в России и Белоруссии. Среди текущих клиентов компании называются Роспатент, «Артген Биотех», «Инфамед», Казанский федеральный университет.

Привлеченные средства пойдут на расширение базы данных и R&D.

Выручка ООО «Синтелли» по итогам 2023 года составила 10,3 млн рублей против 8,6 млн рублей годом ранее, чистый убыток — 1,6 млн рублей против чистой прибыли в 8,9 млн рублей в 2022 году.

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