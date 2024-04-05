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«Вкусвилл» купил сервис корпоративного питания «Обед.ру»

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Вкусвилл» закрыл сделку по покупке сервиса «Обед.ру», работающего в сегменте корпоративного питания. Об этом говорится в сообщении ритейлера.

«Вкусвилл» купил сервис корпоративного питания «Обед.ру»

Возможности сервиса позволят «Вкусвиллу» развивать FoodTech-направление. Сумма сделки не называется.

«Приобретение "Обед.ру" усиливает позиции компании в сегментах технологий в корпоративном питании и доставки из ресторанов, а главное — дает доступ к востребованному и технологичному сервису», — говорится в сообщении компании.

  • «Обед.ру» — бесплатная для пользователей платформа, которая позволяет организовать питание сотрудников. Компания работает на рынке с 2004 года и является одним из старейших в России сервисов доставки еды и одним из первых отечественных агрегаторов.
  • В настоящее время «Обед.ру», по собственным данным, работает с 700 компаниями по всей стране, среди которых: «СКБ Контур», АО «Глонасс», SuperJob, Joom, «Фабрикант» и другие. Компании интегрируют «Обед.ру» в свои системы учета и подключают удобный сотрудникам способ обслуживания — вендинги, доставку обедов в офис или карты питания, которые позволяют расплатиться в любом из партнерских ресторанов.

В результате сделки «Обед.ру» сохранит свою основную команду, кадровых изменений не планируется.

Фото на обложке: «Вкусвилл»

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