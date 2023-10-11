Розничные инвесторы становятся движущей силой рынка. Венчурные итоги 3 квартала 2023 года

RB.RU публикует венчурные итоги третьего квартала 2023 года и разбирается, есть ли позитивные изменения в области российского венчура и каких результатов можно ожидать до конца года.

Инвестиций на российском венчурном рынке все еще мало. Например, если сравнивать третий квартал 2023 года с аналогичным периодом 2021 года, показатели будут выглядеть неутешительно. Однако количество сделок и их объемы превышают показатели прошлого квартала — в $6,7 млн сделок с раскрытой суммой.

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По подсчетам редакции, за третий квартал была совершена 21 сделка с общим объемом раскрытых инвестиций — $10,23 млн. Эти цифры почти в два раза меньше показателей даже 2022 года, но количество сделок почти такое же. Посмотрим, какие проекты привлекли самые крупные инвестиции.

Дисклеймер. При составлении материала учитывали только компании, которые работают на локальном рынке, а также стартапы, основанные фаундерами с российскими корнями, которые начали бизнес в России, а потом вышли за рубеж.

Курс доллара актуален на момент публикации материала 11.10.2023





Топ сделок по месяцам

Июль

Забота о здоровье стала трендом месяца.

Разработчик вакцины от коронавируса биотех-стартап «РБТ» (Развитие БиоТехнологий) привлек $1,55 млн (155 млн руб.) в ходе закрытого размещения на инвестиционной платформе Rounds. Акционерами компании стали 860 инвесторов.

«РБТ» развивает платформу для разработки противовирусных вакцин, на базе которой создавались вакцины от коронавируса — «Бетувакс-Ков-2» и гриппа — «ТетраФлюБет». В портфеле стартапа также есть вакцина от вируса папилломы человека. Цель технологической платформы компании — уменьшить реактогенность вакцин и снизить количество побочных эффектов.

Платформа по подбору витаминов на базе искусственного интеллекта Vitobox получила более $550 тыс. (55 млн рублей) от топ-менеджера компании и частного инвестора. Главные цели сделки — мотивация менеджмента, развитие электронных каналов продаж Vitobox и частичный cash out для акционеров-основателей компании.

Сервис Vitobox был запущен в 2021 году, и к январю 2022 года оценивался в $14 млн (около 1,4 млрд руб.). Над алгоритмом подбора витаминов работала международная команда диетологов, эндокринологов, врачей общей практики, программистов и других экспертов.

Ранее в этом году платформа заключила еще две инвестиционные сделки, вложив $1 млн (около 100 млн руб.) в компанию по созданию напитков Goatea и $100 тыс. (около 10 млн руб.) в производителя безалкогольного алкоголя Drinksome.

Еще одной заметной сделкой июля стали первые инвестиции в российскую рекламную платформу Mobidriven. Стартап получил $700 тыс. (70 млн руб.) от частных инвесторов за 20%-ю долю в компании. По словам представителей компании, средства будут направлены на расширение команды и операционные расходы.

Mobidriven начал активную работу в середине 2022 года. Платформа предлагает набор инструментов для полного цикла programmatic-закупок и позволяет проводить кампании с широким охватом и четким попаданием в целевую аудиторию.

Разработчик онлайн-досок для дистанционного общения и обмена файлами sBoard привлек $217 тыс. (21,7 млн руб.) от инвесторов и Moscow Seed Fund. Полученные средства стартап направит на усовершенствование текущего продукта и разработку шаблонов для бизнес-задач.

Стартап UR-LI получил $140 тыс. (около 14 млн руб.) от частных инвесторов синдиката IZBA VC. Основной продукт стартапа — аналитическая система на базе искусственного интеллекта, позволяющая оценивать платежеспособность юридических лиц.

Сделки с нераскрытой суммой

VK приобрела 26% в компании ООО «Нота-РТК», которая занимается разработкой приложений, серверной части, дизайном архитектуры и UX/UI мобильных приложений. VK планирует задействовать команду компании-разработчика для усиления собственных проектов.

MTS AI купила 16% в компании Primo RPA, разработчике платформы для роботизации бизнес-процессов в продажах, бухгалтерии, HR и других направлениях. По итогу сделки MTS AI планирует расширить свой портфель продуктов для B2B, а также внедрить в решения Primo RPA свои разработки в области искусственного интеллекта.

Август

В августе инвесторы продолжили тенденцию инвестирования в здравоохранение.

Крупнейшей сделкой месяца стало привлечение $1,5 млн (150 млн руб.) медицинской платформой Rosmed. Стартап закрыл раунд А, получив средства от международной инвестиционной компании. Средства позволили Rosmed открыть офисы в Казахстане и Израиле, а также запустить международный бренд One Health.

Rosmed — выпускник акселератора Sber500. Платформа на базе искусственного интеллекта проводит сбор и анализ медицинской информации пользователей и интегрирует ее в единый онлайн-процесс.

Не отстает от медицины и сфера экологии. Российский интегратор комплексных проектов развития электромобильности в мегаполисах Hyper привлек около $1,3 млн (127 млн руб.) от частных инвесторов через размещение на инвестиционной платформе Zorko.

Привлеченные средства, по словам представителей Hyper, направят на реализацию портфеля проектов компании в российских регионах, а также для дальнейшей разработки собственной IT-платформы.

Hyper создает экосистему для развития электродвижения. Проект обеспечивает установку, эксплуатацию и сервисное обслуживание сети зарядных станций и внедряет цифровые технологии в области электродвижения.

Среди заметных сделок августа — инвестиции в российский сервис Gooroo.works. Стартап, позволяющий автоматизировать размещение рекламы в Telegram, привлек $440 тыс. (44 млн руб.) от группы инвесторов. Полученные средства Gooroo.works собирается вложить в усовершенствование алгоритма, расширение команды и выход на новые рынки.

Сервис дистрибуции музыки Yourtunes привлек $200 тыс. (20 млн руб.) от совладельца маркетплейса цветов и подарков Flowwow Андрея Макеева и других инвесторов. Сервис помогает независимым музыкантам доставлять свою музыку на стриминг-платформы. Полученные средства проект направит на масштабирование и доработку продуктов.

Сделки с нераскрытой суммой

«Сбербанк инвестиции» приобрела 9,99% доли в сети онкоклиник «Евроонко». Финансовые подробности сделки не раскрываются, но, по мнению экспертов, цена покупки могла составить от $1,5 млн $5 млн (от 150 до 500 млн руб.).

«Ростелекомом» стал владельцем 35% акций образовательной P2P-платформы «Мегакампус», которая занимается созданием, продвижением и продажей онлайн-курсов. По словам представителей «Ростелекома», сделка будет способствовать развитию стратегии компании по выходу на рынок креативной экономики.

Бывший топ-менеджер «Рольф» Борис Беленький приобрел 11,9% в финтех-сервисе CarCraft. Компания разрабатывает онлайн-платформу моментальных платежей для автомобилей с пробегом и финансирования автомобильного бизнеса.

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Сентябрь

В осеннем сезоне инвесторы были активны в сфере фудтеха. Производитель сухих основ для напитков и продуктов Osnova Tech привлек $1,8 млн (180 млн руб.) от частных инвесторов. Сделка стала крупнейшей с начала 2023 года на основе личного капитала. Инвестиционные средства пойдут на рост компании и развитие продукта. Также в планах выход на рынки стран Ближнего Востока и Африки.

У компании есть собственное производство и лаборатория по разработке новых продуктов. Продукты Osnova Tech используются в кофейнях и автоматах по всей России и увеличивают свое присутствие на рынке HoReCa.

Еще один фудтех-стартап, «Повар на связи», получил инвестиции от основателя «Додо Пиццы» Федора Овчинникова. Сумма сделки не разглашается, доля Овчинникова в компании составила менее 10%. Привлеченные средства компания планирует вложить в улучшения сервиса и расширение команды разработчиков.

Для сохранения баланса — инвестиции получили не только фудтех-проекты, но и платформа для снижения веса. Сервис онлайн-подбора диеты Basildoc привлек $200 тыс. (20 млн руб.) от частного инвестора. Программа позволяет собрать диету, учитывая результаты тестирования и предпочтения пользователей.

Инвестиции получил также сервис по управлению многоквартирными домами Butler. Актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова вложила в проект $500 тыс. (50 млн руб.) и получила 20% компании. Полученные средства Butler направит на масштабирование бизнеса и развитие новых направлений.

Разработчик сервисов управления коммуникациями и проектными активностями «Диджитал Маркетс» привлек почти $725 тыс. (72,5 млн руб.) от венчурного фонда Hyperion. Полученные средства будут направлены на создание облачной версии флагманского продукта компании «Дистанционный офис».

Сервис экспресс-доставки «Даркстор у дома» привлек $340 тыс. (34 млн руб.) от венчурной компании 2FISH Capitals и частных инвесторов IZVA VC. Инвестиции компания направит на запуск собственной курьерской службы, масштабирование складов и разработку ПО.

Нейросеть для оценки качества звонков SalesAI привлекла $70 тыс. (7 млн руб.) от Фонда развития интернет-инициатив. Стартап разрабатывает нейросеть, которая оценивает звонки менеджеров, создает саммари разговора и заполняет поля CRM-системы. Проект направит средства на усиление команды инженеров и ускорение GTM.

Сферы, популярные среди инвесторов на российском рынке в 3 квартале 2023 года

Слияния и поглощения

Рынок слияний и поглощений, как и в прошлом квартале, оставался активным.

Крупнейшая сделка третьего квартала — покупка «Газпромбанком» торговых центров «Мега» в России. Банк выкупил сеть у шведской компании Ingka Centres, которая владела и управляла IKEA в РФ. Подробности сделки не сообщаются, по некоторым оценкам стоимость активов может достигать порядка $2,85 млрд. (282 млрд руб.).

Активно расширяет свои активы «Ростелеком». Провайдер получил 100% в разработчике ОС «Аврора», а также заявил о намерении выкупить контрольный пакет акций финтех-стартапа «Фазум». Покупка сервиса позволит «Ростелекому» запускать новые облачные сервисы и масштабировать дистрибуцию цифровых финансовых продуктов малому и среднему бизнесу.

Образовательные проекты наращивают обороты

Skillbox стала владельцем 51% онлайн-школы английского языка «Кэспа». Сделка должна усилить основной продукт компании — курсы по цифровым профессиям. В начале 2024 года edtech-компания собирается нарастить долю в IT-школе Skillfactory до 100% и продолжить развивать бренд.

«Яндекс» заключил первую M&A-сделку в детском сегменте, купив у мальтийской компании Zebrainy Ltd платформу развивающих игр для дошкольников «Сказбука». Приложение содержит более 40 игр для развития логики, эмоционального интеллекта, счета и других навыков. Сумма сделки не раскрывается, по оценкам аналитиков, она могла составить до $1,2 млн (120 млн руб.).

Агрегатор платежных систем для онлайн-школ Prodamus купил платформу для создания онлайн-курсов AXL. Сумма сделки составила около $4,8 млн (480 млн руб.). Prodamus собирается развивать актив и наращивать выручку.

Цифровая экосистема МТС растет

МТС продолжает тенденцию прошлого квартала по покупке новых проектов. «МТС Энтертейнмент», дочерняя компания МТС, приобрела сервис по продаже билетов TicketsCloud. Компании будут совместно развивать цифровые и мобильные продукты для концертных и театральных организаторов. Сумму покупки стороны не озвучивали, но в марте 2023 года стартап оценивался от $5 млн (500 млн руб.) до $24 млн (2,4 млрд руб.).

Разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы Webinar Group, входящий в цифровую систему МТС, приобрел сервис интерактивных досок Jespo. Приобретение поможет Webinar Group стать более конкурентоспособным на рынке B2B-продуктов. Сумма сделки не раскрывается.

Уход зарубежных брендов

Зарубежные компании продолжают оставлять свой бизнес в России. Нидерландская пивоваренная компания Heineken продала активы в РФ группе «Арнест». Цена покупки 100% акций составила €1. Новый владелец обязуется погасить внутригрупповую задолженность порядка €100 млн (около 960 млн руб.).

British American Tobacco заключил соглашение о продаже российского бизнеса консорциуму, который возглавляют члены управленческой команда «БАТ Россия». Закрытие сделки ожидается в конце октября, ее сумма не озвучивается.

Ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати стали новыми владельцами Domino’s Pizza. В августе 2023 года компания DP Eurasia, управляющая бизнесом в России, начала процесс банкротства, после чего Тимати и Пинский заявили о намерении купить сеть пиццерий. В 2022 году они уже выкупали уходящий из России бизнес, перезапустив сеть кофеен Starbucks под новым названием.

«В России скопилось много денег, их нужно куда-то вкладывать» — эксперты

Венчурная платформа IZBA в третьем квартале закрыла две сделки — инвестиции для юридической экспертной ИИ-системы UR-LI и сервиса экспресс-доставки «Даркстор у дома» — с общей суммой $480 тыс. Партнеры IZBA VC делают акцент на участии индивидуальных инвесторов в развитии венчурного рынка России.

Рената Джордж, управляющий партнер венчурной платформы IZBA

Возможно, есть ощущение, что сделок в третьем квартале стало больше, но на это влияет и цикл совершения сделки, который в России достаточно длительный. Многие сделки, которые начинались в первой половине года, завершились к настоящему моменту. Только мы в IZBA VC заключили две сделки в этом квартале и еще две планируем закрыть до конца года, а готовить их мы начали несколько месяцев назад.

Не устану повторять, что венчур — не та красивая картинка, которую мы видим в прессе, кино и книжках, не только накачивание стартапов деньгами и продажа их стратегу за миллиарды долларов для возврата иксов.

Такой легкой истории больше нет даже в США в настоящее время. Венчурный рынок был в шоковом состоянии — не только в России, но и во всем мире, и до сих пор падает в каких-то странах. Общий тренд для большинства рынков — поиск стартапов, которые способны быстро выйти на самоокупаемость.

Сложно отрицать тот факт, что в России скопилось очень много денег и их нужно куда-то вкладывать. Поэтому часть этих денег будет распределена в альтернативные инвестиции, в том числе в венчур.

Я вижу, что появилось много новых индивидуальных инвесторов, бизнес-ангелов, которые уже вложились в стартапы ранних стадий с очень высокой степенью риска. Поэтому я бы обращала внимание участников рынка на новых ангел-инвесторов, со «свежими» мозгами, идеями и деньгами.

Олег Кушниренко, инвестор, венчурный партнер IZBA Ventures

В 2022 была ситуация полной неопределенности и уровень «аппетита» инвесторов был крайне низок. В начале 2023 года пришло понимание, что мы вошли в новую реальность, в которой придется жить. И рынки, и инвесторы начали перестраиваться. У нас теперь нет западных рынков и фондов, поэтому изменились оценки и мультипликаторы на рынке венчурного инвестирования и, на мой взгляд, они достаточно привлекательны для входа.

Я считаю, что уже сегодня стоит вкладываться в стартапы и рисковать. Особенно интересны проекты, которые занимаются импортозамещением и предлагают продукты взамен ушедшим. В первую очередь при оценке проекта я обращаю внимание на команду. Если команда смогла сделать продукт и найти свою нишу и потребителя в текущей сложной ситуации, то высока вероятность, что с улучшением ситуации они смогут достичь большего.

После 2022 года набор инструментов, в которые можно было инвестировать, существенно сократился. Появилась необходимость диверсификации портфелей инвесторов. И, как следствие, желание посмотреть на реальный сектор, на проекты, которые занимаются производством, импортозамещением в IT-отрасли.

Также активно начали развиваться инвестплатформы, такие как Rounds или Zorko, где появились интересные предложения по Pre-IPO, в одном из которых я участвовал. И все больше российских компаний смотрят в сторону выхода на российскую биржу и готовятся делать Pre-IPO, чтобы впоследствии стать полноценным участником биржевой торговли.

Константин Гибало, венчурный партнер фонда «Восход»

По результатам третьего квартала видно, что количество венчурных сделок выросло. Инвесторы получили возможность заключать соглашения по более привлекательным оценкам и вкладываться в те проекты, где есть понятная дивидендная модель развития бизнеса.

Также мы видим рост ликвидности на рынке от розничных игроков. В августе был рекорд по количеству инвесторов-физлиц на ММВБ: более 26 млн клиентов, сделки совершили 3,4 млн человек — это самый высокий показатель за всю историю торгов. Поэтому мы видим рост возможностей по выходу из прямых инвестиций через IPO на горизонте 2024-2026 годов.

Поддержка государства и госкорпораций ощутима на текущем рынке. Это заметно в сфере высокотехнологичных производств, в том числе и в виде создания концессий. Происходят сделки M&A на стадиях A/B и поддержка в виде обсуждаемых инициатив по упрощению регуляторных механизмов (пересмотр «права на риск», налоговые льготы).

Мы также видим существенный спрос со стороны государства на качественные разработки в IT и hardware, медтехе и микроэлектронике, это открывает окно возможностей для инвесторов и потребителей.

Я бы сказал, что до конца года сохранится сопоставимая динамика по количеству сделок. Исторически четвертый квартал всегда по статистике лучше других, поэтому верим в лучшее и, надеюсь, увидим максимальное количество закрытых сделок к концу года.

Виталий Полехин, президент Международной организации инвесторов INVESTORO

Внутри российского венчурного рынка происходит реальная пересборка и структурные изменения. Связано это с тремя факторами, оказывающими существенное влияние.

Реальный спрос на замену технологических и цифровых продуктов зарубежных компаний, которые сами покидают российский рынок либо их деятельность блокируется российскими регуляторами. Спрос на такие компании и продукты со стороны корпораций обычно провоцируют интерес инвесторов в финансировании начинающих стартапов. Венчурная экосистема Китая стала второй в мире именно из-за «китайской стены» между зарубежными и локальными решениями. Российские капиталы, которые не имеют возможности размещаться в зарубежных стартапах или компаниях из-за санкций, ищут возможности на российском рынке, часто создавая новых системных игроков. Третий фактор, который еще не реализовался, но профессионалы ожидают от него огромный эффект, — возможность выходов на IPO быстрорастущих компаний, выросших из стартапов, то есть публичное размещение на бирже вместо продажи компании стратегу в лице корпорации. В России такого практически не было.

Сейчас до 80% объема торгов на российских биржах производится не профессиональными управляющими и институциональными инвесторами, а розничными частными инвесторами. В итоге российский фондовый рынок чувствует себя даже лучше, чем предполагали в самых оптимистичных прогнозах, а розничный инвестор является движущей силой рынка.

Вячеслав Турпанов, сооснователь Prosto VC, бизнес-ангел, сооснователь сообщества Razvedka.vc

Я вижу несколько тенденций развития венчурного рынка в России.

Востребованность сферы EdTech из-за дефицита специалистов рабочих профессий. Инвесторы будут вкладываться в образовательные проекты, курсы по повышению квалификации и обучающие программы. К тому же рынок в сфере EdTech все еще не монополизирован, аудитория постоянно растет. Новые игроки будут востребованы. Рост предприятий, сателлитов крупных заводов. Возникновение новых МСП будет способствовать перепрофилированию коммерческих объектов в промышленные. Наличие коммерческой недвижимости станет отличной возможностью долгосрочной аренды для производств или совместной деятельности. Увеличение инвестиций по смешанной венчурно-дивидендной модели. Прогнозировать будущие продажи стартапа практически невозможно. Именно поэтому актуально обращение к традиционным методам получения дохода. Важно держать в фокусе вариант смешанного получения дохода при составлении финансовой модели и предложений для инвесторов.

Что касается направлений деятельности стартапов, технологические проекты и дальше будут лидировать. Дефицит мировых технологий сделал государственные корпорации более открытыми. Это позволяет российским технологическим стартапам получить поддержку и ускорить внедрение предложений. Для этого важно участвовать в корпоративных акселераторах и находиться в фокусе корпораций.

Это отличное время, чтобы подавать заявки на гранты.

Фото на обложке: Лариса Ступина

Инфографики: Лариса Ступина