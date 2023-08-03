Российский сервис Gooroo.works для автоматизации рекламы в Telegram привлек $440 тысяч

Стартап Gooroo.works, который позволяет автоматизировать размещение рекламы в Telegram, привлек $440 тыс. от группы инвесторов. Деньги пойдут на усовершенствование алгоритма, расширение команды и выход на новые рынки, сообщил RB.RU представитель проекта.

Основные инвестиции поступили от маркетингового холдинга Genius Group во главе с гендиректором и основателем Геннадием Нагорновым и основателя и гендиректора компании по кибербезопасности Indeed ID Алексея Баранова.

Gooroo.works позволяет автоматизировать размещение рекламы в Telegram по аналогии с «Яндекс Директ» и Google Ads. Запускать рекламные кампании можно по параметрам целевой аудитории: географии, интересам, полу, возрасту подписчиков. Алгоритмы автоматически подбирают наиболее подходящие каналы, проводят тесты и оптимизируют каналы для достижения максимальной эффективности рекламы.

Также сервис бесплатно предоставляет аналитику по аудитории Telegram-каналов. С его помощью можно делать разбивку аудитории по стране, городу, устройству, операционной системе, определять, используется ли VPN и вычислять ботов.

«В развитии различных IT-проектов мы постоянно сталкивались с проблемой отсутствия качественной автоматизированной закупки рекламы у блогеров. Настолько часто, что наконец решили этот сервис сделать сами», — сообщил сооснователь Александр Мурзанаев, слова которого приводятся в сообщении.

Российский сервис Gooroo.works начал свою работу в 2023 году, его основали Александр и Евгений Мурзанаевы и Вадим Грибов. По собственным данным компании, сейчас сервисом пользуются более ста рекламодателей, среди которых «Тинькофф», банк «Точка», Skillbox и другие. Сервис доступен на территории РФ, размещен на российских серверах и защищен от утечек персональных данных.

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