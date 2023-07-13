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«Дочка» МТС купила 16% в российском разработчике платформы для роботизации бизнес-процессов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

МTS AI купила 16% в компании Primo RPA — это российский разработчик одноименной платформы для роботизации бизнес-процессов (RPA) в закупках, бухгалтерии, продажах, HR и других направлениях. Об этом говорится в сообщении МТС. Сумма сделки не раскрывается.

«Дочка» МТС купила 16% в российском разработчике платформы для роботизации бизнес-процессов

С покупкой доли в Primo RPA МТС расширит портфель продуктов для B2B — появится полнофункциональная платформа для внедрения роботизации любой сложности и масштаба. МТС сможет предложить как запуск роботов-ассистентов, так и полную автоматизацию ключевых бизнес-процессов.

MTS AI планирует интегрировать в решения Primo RPA свои разработки в сфере искусственного интеллекта: систему синтеза и распознавания речи Audiogram (можно расшифровывать голос сотрудников и автоматически заполнять документацию в разных системах), технологию распознавания лиц для автоматизированного приема на работу.

MTS AI — «дочка» МТС, которая ведет разработки в области искусственного интеллекта в России. Создана в 2017 году.

Фото на обложке: МТС

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