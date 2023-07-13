Разработчик вакцины от коронавируса «РБТ» привлек 155 млн рублей от бизнес-ангелов

Разработчик вакцины от коронавируса «РБТ» привлек 155 млн рублей на разработку новых вакцин. Средства были получены в ходе закрытого размещения на инвестиционной платформе резидента «Сколково» Rounds, акционерами «РБТ» стали 860 человек.

Биотех-стартап «РБТ» (Развитие Биотехнологий) привлек 155 млн рублей на разработку новых вакцин. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе «Сколково», резидентом которого является «РБТ».

Средства были получены от бизнес-ангелов в ходе закрытого размещения на инвестиционной платформе Rounds. Размещение прошло с переподпиской по верхней границе. Сумма заявок от потенциальных инвесторов превысила 251 млн рублей, рассказали в «Сколково».

«С возможностью получить льготу фонда “Сколково” – возмещение до 50% от суммы инвестиций – в “РБТ” проинвестировали 59 человек на сумму 110 млн рублей», – отметили в фонде.

«РБТ» входит в группу «Института стволовых клеток человека». Является разработчиком одной из вакцин от коронавируса – «Бетувакс-Ков-2» – и гриппа – «ТетраФлюБет».

Инвестиционная платформа Rounds позволяет проводить сделки с акциями частных и непубличных компаний России в онлайн-формате за счет создания АО. Инвестор получает возможность приобрести долю в перспективной компании на стадиях preSeed, Seed, Series A, B, C, preIPO. Деньги, полученные от продажи акций, компания может сразу использовать для финансирования своего развития.

В мае 2023 года Rounds привлекла 18 млн рублей, продав 5% своих акций действующему акционеру Владимиру Козлову.

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