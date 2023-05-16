Платформа для инвестиций в малый бизнес Rounds привлекла 18 млн рублей от выходца из «Фридом финанс»

Инвестиционная платформа Rounds (до мая 2022 года — STRK), которая позволяет малому и среднему бизнесу привлекать инвесторов в капитал в онлайн-формате, продала 5% своих акций действующему акционеру, выходцу из инвесткомпании «Фридом финанс»* Владимиру Козлову. О сделке RB.RU рассказал представитель Rounds.
Компания привлекла 18 млн рублей и сейчас оценивается в 360 млн рублей. Сделка прошла на собственной платформе Rounds. В результате основателям проекта принадлежит 64,5%, 11 инвесторам — 28,6%, сотрудикам — 6,9%.
Согласно данным системы «Контур.Фокус», единственным владельцем ООО «Раундс» является АО «ОТС-Платформа». Представитель Rounds пояснил, что инвесторы приобрели долю в материнской АО «ОТС-Платформа» (данные по АО не отображаются в ЕГРЮЛ).
«Привлеченные средства пойдут на финансирование текущей деятельности и дальнейшее развитие IT-инфраструктуры Rounds. В частности, планируется реализовать вторичный рынок акций ранее размещенных компаний, возможность сбора книги заявок на предстоящие размещения, а также раскрытие информации о деятельности компаний для информирования инвесторов» — сообщил CEO Rounds Антон Утехин.
- Сейчас сервис позволяет проводить сделки с акциями частных и непубличных компаний России в онлайн-формате за счет создания АО. Инвестор получает возможность приобрести долю в перспективной компании на стадиях preSeed, Seed, Series A, B, C, preIPO. Деньги, полученные от продажи акций, компания может сразу использовать для финансирования своего развития.
- В 2021 году Rounds привлек 37,5 млн рублей от 9 инвесторов (публично компания сообщала о 31 млн рублей инвестиций и шести инвесторах, оценка компании тогда составила 185 млн рублей, а имена инвесторов не раскрывались). Сейчас стало известно, что в 2021 году одним из инвесторов стал основатель сервиса «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев.
- С начала работы в августе 2021 года через Rounds совершено сделок на 700 млн. По собственным данным, наиболее крупные размещения — алмазодобывающая АЛМАР с суммой 200 млн рублей и CarMoney — 225 млн рублей.
- Rounds входит в реестр инвестиционных платформ Банка России и Ассоциацию инвестиционных платформ России.
Фото на обложке: Unsplash
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