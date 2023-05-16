Инвестиционная платформа Rounds (до мая 2022 года — STRK), которая позволяет малому и среднему бизнесу привлекать инвесторов в капитал в онлайн-формате, продала 5% своих акций действующему акционеру, выходцу из инвесткомпании «Фридом финанс»* Владимиру Козлову. О сделке RB.RU рассказал представитель Rounds.

Платформа для инвестиций в малый бизнес Rounds привлекла 18 млн рублей от выходца из «Фридом финанс»