Платформа для инвестиций в стартапы STRK привлекла 31 млн рублей при оценке в 185 млн рублей

Российская платформа для инвестиций в компании на ранних стадиях развития STRK привлекла 31 млн рублей и достигла оценки в 185 млн рублей. В капитал компании вошли 6 частных инвесторов, которые получили долю в 16,7%.
О сделке RB рассказал представитель платформы STRK (StarTrack).
В состав акционеров компании вошли 6 частных инвесторов, которые получили суммарную долю в 16,7% в компании. Объем инвестиций составил 31 млн рублей при оценке STRK в 185 млн рублей.
«Уверен, что, наша собственная сделка поможет задать начальные стандарты в подобных инвестициях во внебиржевые ценные бумагами с чеками до 1$ млн», – подчеркнул CEO инвестиционной платформы STRK Антон Утехин.
На привлеченные средства компания планирует развивать сервис, в частности сделать его более удобным для частных инвесторов, а также добавить возможность оформления конвертируемых займов. Кроме того, STRK планируют провести до 40 новых размещений компаний в 2022 году на сумму около 850 млн рублей.
Перед сделкой операционная компания ООО «Стартрек» вошла в АО «ОТС-Платформа» в качестве актива. После реорганизации акции была проданы инвесторам. Сделку STRK проводила на своей же платформе.
«По итогам сделки представитель инвесторов будет входить в состав совета директоров STRK с правом вето по ключевым вопросам (в том числе размытие, крупная сделка и сделки с заинтересованностью)», – отметил представитель STRK.
Платформа STRK позволяет инвестировать в стартапы на стадиях preSeed, Seed, Series A, B, C. По собственным данным, с момента включения в реестр Банка России в мае текущего года STRK провела размещения на сумму 300 млн рублей, готовится к размещению еще 3 проектов на сумму 275 млн рублей. Всего компания получила более 300 заявок на размещение компаний.
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