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VK купила у «дочки» «Ростелекома» 26% компании-разработчика приложений

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

VK купила 26% в компании ООО «Нота-РТК», основной вид деятельности которой — разработка программного обеспечения, следует из данных системы «Контур.Фокус».

VK купила у «дочки» «Ростелекома» 26% компании-разработчика приложений

Продавцом выступила компания «РТ лабс» — «дочка» «Ростелекома», которая занимается системной интеграцией.

На сайте «Нота-РТК» сообщается, что в компании работают 35 специалистов, а решениями пользуются 8 млн человек. Предприятие занимается разработкой приложений, серверной части, дизайном архитектуры и UX/UI мобильных приложений. Среди целей компании — развитие решений для госсектора. 

«Это небольшая команда IT-разработчиков, которую VK планирует задействовать в разработке собственных проектов», — сообщили RB.RU в пресс-службе VK.

Основным владельцем «Нота-РТК» остается ООО «Нота Медиа», которому принадлежит 74% капитала. «Нота Медиа» также разрабатывает цифровые решенияя для государства и бизнеса, среди клиентов — приложение «Госуслуги культура», сайт Aurus, разработка внутренних сетей IBS, «Сибура».

«Нота Медиа» на 100% принадлежит Сергею Адонину.

Фото на обложке: Unsplash

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