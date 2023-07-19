Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российская рекламная платформа Mobidriven привлекла 70 млн рублей от частных инвесторов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российская технологическая рекламная платформа мобильного In-App трафика Mobidriven привлекла первые инвестиции в размере 70 млн рублей от частных инвесторов. Синдикатором раунда выступила венчурная компания Startech.Partners, сообщил RB.RU ее представитель.

Российская рекламная платформа Mobidriven привлекла 70 млн рублей от частных инвесторов

Стартап получил средства частных инвесторов, синдикатор раунда — Startech.Partners. Деньги пойдут на расширение команды и операционные расходы «до момента выхода проекта на сезонный пик продаж». Инвесторы по итогам сделки совокупно получили 20%-ную долю в компании.

«Стартап полностью отвечает критериям о наличии у проекта понятной прогнозируемой выручки, профессиональной команды и потенциала быстрого возврата инвестиций. У Mobidriven прогнозируемая окупаемость инвестиций планируется за 2,5 года. Начиная со следующего года, инвесторы уже могут рассчитывать на первый транш дивидендов по итогам 2023 года», — сообщил RB.RU представитель Startech.Partners.

По данным системы «Контур.Фокус», ООО «Прайорити» (юрлицо Mobidriven) основано в 2014 году, однако компания начала активную работу с середины 2022 года. Тогда, по словам представителя Startech.Partners, «ее приобрел для ведения бизнеса новый владелец». 

По состоянию на 11 июля 2023 года, 80% Mobidriven принадлежит Сергею Сафонову, 17,14% — Владимиру Смирнову, 2,86% — ООО «Стартех». Выручка проекта по итогам 2022 года составила 147,5 млн рублей, чистая прибыль — 23,7 млн рублей.

  • Mobidriven предлагает рекламодателям набор инструментов для полного цикла programmatic-закупок (закупка персонализированных показов интернет-рекламы).  Компания работает как с брендами, так и с агентствами. В числе клиентов — российский банк, крупный парфюмерный магазин и сеть быстрого питания (конкретные бренды в Startech.Partners не назвали).
  • В июне 2023 года Mobidriven попал в список 25 стартапов «Сбера» для участия в четвертой волне международного акселератора Sber500.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Маск признал, что рекламодатели не вернулись в Twitter. Рекламные доходы компании упали на 50%
  2. 2 «Яндекс» увеличил число блокировок рекламных объявлений мошенников в 1,5 раза
  3. 3 «Дело не только в лидах»: как увеличить прибыль без лишних расходов на маркетинг
  4. 4 Не только Telegram Ads: какие еще есть варианты платного продвижения в Telegram
  5. 5 Как искусственный интеллект способен прокачать конверсию сайта? Опыт Sales Ninja
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

19 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». ИТ

21 июля 2023

Энергопрорыв-2023

22 июля 2023

Блокчейн-хакатон Сбера

Все ВОЗМОЖНОСТИ