Российская рекламная платформа Mobidriven привлекла 70 млн рублей от частных инвесторов

Российская технологическая рекламная платформа мобильного In-App трафика Mobidriven привлекла первые инвестиции в размере 70 млн рублей от частных инвесторов. Синдикатором раунда выступила венчурная компания Startech.Partners, сообщил RB.RU ее представитель.

Стартап получил средства частных инвесторов, синдикатор раунда — Startech.Partners. Деньги пойдут на расширение команды и операционные расходы «до момента выхода проекта на сезонный пик продаж». Инвесторы по итогам сделки совокупно получили 20%-ную долю в компании.

«Стартап полностью отвечает критериям о наличии у проекта понятной прогнозируемой выручки, профессиональной команды и потенциала быстрого возврата инвестиций. У Mobidriven прогнозируемая окупаемость инвестиций планируется за 2,5 года. Начиная со следующего года, инвесторы уже могут рассчитывать на первый транш дивидендов по итогам 2023 года», — сообщил RB.RU представитель Startech.Partners.

По данным системы «Контур.Фокус», ООО «Прайорити» (юрлицо Mobidriven) основано в 2014 году, однако компания начала активную работу с середины 2022 года. Тогда, по словам представителя Startech.Partners, «ее приобрел для ведения бизнеса новый владелец».

По состоянию на 11 июля 2023 года, 80% Mobidriven принадлежит Сергею Сафонову, 17,14% — Владимиру Смирнову, 2,86% — ООО «Стартех». Выручка проекта по итогам 2022 года составила 147,5 млн рублей, чистая прибыль — 23,7 млн рублей.

Mobidriven предлагает рекламодателям набор инструментов для полного цикла programmatic-закупок (закупка персонализированных показов интернет-рекламы). Компания работает как с брендами, так и с агентствами. В числе клиентов — российский банк, крупный парфюмерный магазин и сеть быстрого питания (конкретные бренды в Startech.Partners не назвали).

В июне 2023 года Mobidriven попал в список 25 стартапов «Сбера» для участия в четвертой волне международного акселератора Sber500.

Фото на обложке: Unsplash