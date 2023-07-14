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Российский стартап sBoard с онлайн-досками для совместной работы привлек 21,5 млн рублей

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский стартап sBoard, который предлагает бизнесу онлайн-доски для дистанционного общения и обмена файлами, привлек 21,5 млн рублей в ходе бридж-раунда. Об этом RB.RU сообщил представитель стартапа.

Российский стартап sBoard с онлайн-досками для совместной работы привлек 21,5 млн рублей

Инвесторами стали основатель «Учи.ру» Иван Коломоец и инвесткомпания «Алхена», которые инвестировали в стартап в 2021 году, а также Moscow Seed Fund.

Полученные средства sBoard направит на доработку технического функционала площадки: разработку шаблонов для бизнес-задач и усовершенствование текущих элементов продукта.

sBoard основан Андреем Корсаковым и Владимиром Гладуном в 2020 году как онлайн-доска для преподавателей. В 2022 году доска Sboard стала импортозамещающим сервисом: продукт с российским юрлицом компании используют взамен ушедших сервисов Trello и Miro. Среди клиентов Sboard — «Нетология» и другие сервисы.

За 2022 год на платформе было проведено свыше 1 млн сессий, компания попала в топ-100 перспективных стартапов по версии RB.RU. Суммарно на сегодняшний день в стартап было проинвестировано около 40 млн рублей.

По данным системы «Контур.Фокус», по состоянию на 2 июня 2023 года 36% ООО «Эсборд» принадлежит Ирине Коломоец, по 30% у основателей Владимира Гладуна и Андрея Корсакова, 4% — у ООО «Алхена». 

Фото на обложке: sBoard

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