Skillbox купила онлайн-школу английского языка «Кэспа»

Edtech-компания Skillbox (принадлежит VK) стала владельцем 51% онлайн-школы английского языка «Кэспа». Сделка усилит основной продукт компании — курсы по цифровым профессиям.
Skillbox стала миноритарием «Кэспа» два года назад, купив 30% школы. Остальные доли в компании сохранили за собой ее основатели — Андрей Виноград (10,69%), Инна Гивенталь (10,34%), Павел Ремизов (10,34%), Владилен Ситников (7,72%), Владимир Гарев (5,35%), Алексей Страхов (3,09%) и Сергей Нейштадт (1,47%), сообщили «Ведомости».
Сумму сделки в Skillbox не раскрыли. Эксперты оценили школу в 330−400 млн рублей, соответственно, по их расчетам, сумма сделки могла составить примерно 70−85 млн рублей.
- В январе-июне 2023 года EdTech-рынок вырос на 35% год к году. Выручка топ-100 сервисов превысила 50 млрд рублей. Результаты «оказались выше ожиданий, учитывая прогноз роста рынка на 15–20% год к году».
Фото на обложке: Unsplash
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