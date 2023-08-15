С начала 2023 года EdTech-рынок вырос на 35%

В январе-июне 2023 года EdTech-рынок вырос на 35% год к году. Выручка топ-100 сервисов превысила 50 млрд рублей. Результаты «оказались выше ожиданий, учитывая прогноз роста рынка на 15–20% год к году», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Smart Ranking.
Выручка сегмента дополнительного профессионального образования (ДПО) за это время увеличилась на 28,3%, до 18 млрд рублей. Выручка сегмента детского образования выросла на 32%, до 16,4 млрд рублей, бизнес-образования — на 30%, до 5,4 млрд рублей.
Эксперты объясняют рост рынка желанием потребителей получить новые знания в кризисные времена. Участники рынка при этом признают, что люди уже отказываются от курсов, не приносящих очевидной пользы, и рост будет замедляться.
- В июне в Госдуме предложили ввести обязательное лицензирование курсов образовательных платформ. Это коснется не всех курсов, а только тех, по окончании которых студент получает диплом. К проверке содержимого таких курсов собираются привлечь отраслевые вузы.
Фото на обложке: Ground Picture /
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