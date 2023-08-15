В январе-июне 2023 года EdTech-рынок вырос на 35% год к году. Выручка топ-100 сервисов превысила 50 млрд рублей. Результаты «оказались выше ожиданий, учитывая прогноз роста рынка на 15–20% год к году», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Smart Ranking.

С начала 2023 года EdTech-рынок вырос на 35%