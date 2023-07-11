ИИ-платформа по подбору витаминов Vitobox привлекла более $550 тыс. от своего топ-менеджера и частного инвестора

Платформа Vitobox, которая с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) подбирает персонализированный набор витаминов, привлекла более $550 тыс. инвестиций от своего топ-менеджера и частного инвестора.

Новыми владельцами ООО «Витобокс» (юрлицо Vitobox), согласно данным системы «Контур.Фокус», 7 июля стали Егор Дрягин (получил 3%), Денис Петров (3%) и Денис Дегтерев (1%), обратил внимание RB.RU.

CEO Vitobox Александр Вученович сообщил RB.RU, что Дрягин выкупил 3% у действующих акционеров «по оценке бизнеса по последнему раунду инвестиций», Дегтерев получил 1% в рамках сделки «венчурных smart money инвестиций» и также по оценке предыдущего раунда. Сделку с Петровым Вученович назвал «технической» в рамках внутренних договоренностей акционеров.

Дрягин работает в компании с момента основания бизнеса и сейчас занимает позицию директора по продукту (CPO). Дегтерев, по словам Вученовича, «имеет большой опыт в e-commerce, организовывая продажи в таких компаниях, как BioFoodLabs и Impex, а также в запуске собственных e-commerce проектах».

Цель сделки с Дрягиным — «мотивация менеджмента и частичный cash out для акционеров-основателей Vitobox», с Дегтеревым — «подключение собственной команды e-comm для развития электронных каналов продаж Vitobox».

Vitobox привлек 107 млн рублей от инвестиционной компании Standard в январе 2022 года. Тогда компания оценивалась в $14 млн. Таким образом, Дрягин выкупил 3% за $420 тыс., Дегтерев — 1% за $140 тыс. В компании подтвердили эти данные, уточнив, что «есть микрорасхождения с учетом валютных переоценок».

В настоящее время по 36,5% в ООО «Витобокс» также принадлежит основателям Vitobox Александру Вученовичу и Даниилу Хору, 10% — основателю Владиславу Закатову. Еще 10% находятся во владении ООО «Стандарт».

Как рынок подбора витаминов оценивают эксперты:

По данным генерального директора Pharmedu Татьяны Ходанович, рост производства витаминов в 2023 году по сравнению с 2022 составил 42%. Культура потребления витаминов будет расти в связи с пониманием людей о том, что профилактика здоровья обходится дешевле, чем лечение болезней и их последствий, отмечает эксперт.

В России производство провитаминов и витаминов выросло в марте 2023 года по сравнению с мартом 2022 года на 41,2%, и в 2,5 раза по сравнению с февралем 2023 года. Емкость российского рынка БАД в феврале 2023 составила 30,7 млн упаковок на общую сумму 9,6 млрд рублей.

«Если исходить из оценки роста рынка и медицинских компаний, в том числе в телемедицине, которые предоставляют подобного рода услуги, то инвестиционная привлекательность в данном направлении (услуги подбора витаминов — прим. ред.) будет только расти», — считает Ходанович. Также, по ее словам, вырастет и число стартапов в этом направлении.

Фото на обложке: Unsplash