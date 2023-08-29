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Экс-глава по развитию «Рольф» Борис Беленький стал акционером финтех-компании CarCraft

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Бывший директор по развитию бизнеса автомобилей с пробегом компании «Рольф» Борис Беленький вошел в состав акционеров финтех-сервиса CarCraft. Сведения были внесены в ЕГРЮЛ 24 августа, обратил внимание корреспондент RB.RU.

Экс-глава по развитию «Рольф» Борис Беленький стал акционером финтех-компании CarCraft

В пресс-службе компании подтвердили изменения в составе участников. Беленькому теперь принадлежит 11,897% в ООО «Каркрафт». Гендиректор CarCraft увеличил свою долю до 23,806%.

Два года назад совет директоров компании утвердил новую стратегию развития по выводу на рынок новых продуктов и масштаюированию бизнеса. Дирекцию по развитию возглавил Борис Беленький. Он также создал отраслевую мультибанковскую платформу Momentum Pay. CarCraft благодаря этому вырос на более чем на 1100%, заявили в компании.

Партнерами CarCraft являются 10 банков и более 500 автосалонов. Сейчас, по собственным данным сервиса, количество финансовых операций в месяц превышает 9 млрд рублей.

За первое полугодие 2023 года выручка компании составила 214 млн рублей, чистая прибыль — 56 млн рублей. В CarCraft ожидают, что итогам года выручка достигнет 500 млн рублей, а чистая прибыль превысит 100 млн рублей.

  • CarCraft была основана в 2016 году и позиционирует себя как первая в России платформа для финансирования стоков автомобилей для автосалонов. Через сервис автодилеры могут получить быстрое финансирование из различных источников (банки, микрокредитные компании, частные инвестиции).
  • В CarCraft вложил 18 млн рублей частный инвестор Дмитрий Попов.  Сделка была проведена в ноябре 2018 года. Оценка стартапа составила 110 млн рублей. В 2021 году он продал 13% бывшему первому вице-президенту «Газпромбанка» Даниэлю Зеленскому, еще 3% — текущему акционеру Тимуру Родионову.

Фото на обложке: alexfan32 / Shutterstock

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