Холдинг Skillbox нарастит долю в онлайн-школе Skillfactory до 100%

Skillbox нарастит долю в IT-школе Skillfactory до 100%, рассказали изданию Forbes в пресс-службе холдинга. Консолидировать платформу планируется в начале 2024 года, условия сделки на раскрываются.

Сейчас Skillbox принадлежит 63,8% ООО «Скилфэктори», по 15,4% — у Александра Ерошкина и Александра Турилина, еще 3,6% владеет Павел Астафуров, свидетельствуют данные «Контур.Фокус».

Холдинг стал мажоритарным акционером Skillfactory в 2021 году. Сама компания основана в 2016 году Дмитрием Крутовым, Игорем Короповым и Сергеем Попковым. В следующие годы VK (тогда еще Mail.ru) наращивала долю в Skillbox, доведя ее к концу 2019 до 60,3%.

Летом 2021 года VK вместе с основателями Skillbox и частным фондом Александра Галицкого создала образовательный холдинг Skillbox Limited на базе принадлежащих им платформ Skillbox и GeekBrains. VK сохранила контроль в холдинге (50,06%), еще 22,7% остались у основателей компании, а фонд Галицкого получил 14,2%. Еще 13% были зарезервированы под долгосрочную программу мотивации сотрудников.

По словам основателя и гендиректора Skillbox Дмитрия Крутова, после сделки компания продолжит развивать бренды Skillfactory и Contented.

Исполнительный директор Skillfactory Мария Злыгостева заверила, что платформа и дальше будет масштабировать подход в обучении взрослых, давая им возможность получать реальный опыт в IT и дизайне.

Ранее Skillbox запустил EdTech-платформу «Академика» с курсами и программами от российских университетов и компаний.

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