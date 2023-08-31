В России запустили новую EdTech-платформу «Академика» с программами вузов и компаний

Skillbox (принадлежит VK) запустил новую EdTech-платформу «Академика», на ней представлены курсы 15 российских вузов по IT, маркетингу, дизайну и другим направлениям, сообщили в пресс-службе Skillbox. Общая сумма инвестиций в проект составила 140 млн рублей.

На платформе можно самому управлять контентом, в личном кабинете вендоры смогут создавать свои курсы, загружать задания, следить за прогрессом учеников. Платформа предназначена для пользователей от 18 лет, которым удобен онлайн-формат обучения.

Среди партнеров «Академики» — 15 ведущих российских образовательных учреждения, в том числе МГИМО, РУДН, НИУ ВШЭ, МФТИ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», НГУ, ТГУ, БФУ им. И. Канта и другие.

Помимо вузов с проектом сотрудничают Центр Государственно-частного партнерства (входит в группу ВЭБ.РФ), Skillbox, Фонд развития онлайн-образования.

Обучение

Платформа предлагает восемь основных направлений и свыше 100 тем. Это разработка, дизайн, фотография, маркетинг и другие. Выбрав конкретное направление, пользователь получает доступ к отдельным темам, всего на платформе более 200 загруженных курсов, до конца текущего года их число вырастит до 300.

Также пользователи смогут выбирать программы не только по их специализации, но и по конкретному вузу или компании, которая загрузила курс. Есть ранжирование по сложности, языку обучения, длительности и стоимости.

Сколько это стоит

На платформе представлены как платные программы, так и бесплатные курсы. Изначально при авторизации пользавателю открывается доступ к двум модулям от всех курсов, он будет действовать 10 дней. В будущем на платформе появится подписка.

Стоимость образовательной программы зависит от ценообразования партнера — средняя стоимость одного курса около 5 тыс. рублей.

Ранее Skillbox стала владельцем 51% онлайн-школы английского языка «Кэспа».

Фото на обложке: Song_about_summer / Shutterstock