«Ростелеком» купит контроль в финтех-стартапе «Фазум»

«Ростелеком» инвестирует в финтех-стартап «Фазум» , провайдер выкупит 51% компании в два этапа, говорится в сообщении «Сколково», резидентом которого является «Фазум». Сумма сделки не раскрывается.

Покупка позволит «Ростелекому» запускать новые облачные сервисы для финансового сектора и масштабировать дистрибуцию цифровых финансовых продуктов малому и среднему бизнесу.

«Фазум» — это отечественная микросервисная IT-платформа, которая включает более 300 сервисов и позволяет автоматизировать банковские бизнес-процессы, включая CRM и привлечение клиентов, кредитные и гарантийные процессы, процессы открытия счета, факторинг, лизинг, документооборот и электронный архив и другое.

По данным «Сколково», решения компании внедрены в более 20 российских банков.

В настоящее время, согласно данным системы «Контур.Фокус», 55% в уставном капитале ООО «Фазум» принадлежит ее президенту Андрею Леушеву, 45% долей находятся на балансе ООО. Выручка компании по итогам 2022 года выросла почти в два раза год к году — до 684,5 млн рублей, чистая прибыль — в 2,4 раза, до 281 млн рублей.

В начале августа «Ростелеком» также инвестировал в образовательную P2P-платформу «Мегакампус». Сделка укладывается в стратегию «Ростелекома» по выходу на рынок креативной экономики.

Фото на обложке: Unsplash