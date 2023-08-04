«Ростелеком» вложился в образовательную P2P-платформу «Мегакампус»

Крупнейший российский провайдер цифровых услуг «Ростелеком» инвестировал в ООО «Мегакампус» — эта компания развивает одноименную образовательную P2P-платформу. Сделка укладывается в стратегию «Ростелекома» по выходу на рынок креативной экономики.
В результате сделки «Ростелеком» станет владельцем 35%-ной доли «Мегакампус», говорится в сообщении «Ростелекома». В настоящее время, по данным системы «Контур.Фокус», по 50% долей в ООО «Мегакампус» принадлежит основателям Григорию Аветову и Вадиму Лобову.
По словам директора новых цифровых продуктов «Ростелекома» Андрея Кушнарева, компания «планирует стать полноценным игроком креативной экономики» и предоставлять цифровые инструменты для авторов контента.
Сам «Мегакампус» в результате сделки рассчитывает «увеличить узнаваемость бренда, уровень доверия пользователей и государства».
«Мегакампус» — это IT-платформа для создания, продвижения и продажи онлайн-курсов. Компания работает в формате Peer-to-Peer (равный с равным — способ обмена информацией или ресурсами между пользователями без посредничества третьих лиц). Сейчас с платформой взаимодействует 15 тыс. человек (авторы, преподаватели, продюсеры, студенты).
По данным Агентства стратегических инициатив, вклад креативных индустрий в экономику России сейчас составляет 4,87% ВВП — почти 6,5 трлн рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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