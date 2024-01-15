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Лонгриды

Deeptech, Healthcare и маркетплейсы: венчурные итоги 4 квартала 2023 года

Лонгриды
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

RB публикует венчурные итоги четвертого квартала 2023 года. Несмотря на то, что количество сделок уменьшилось, их общая сумма выросла на 25% по сравнению с предыдущим периодом. Тем не менее относительно показателей 2021 года активность остается на чрезвычайно низком уровне.

С октября по декабрь инвесторы заключили 13 сделок общей суммой $12,1 млн. Более положительно складывались дела на рынке слияний и поглощений (M&A). Всего в четвертом квартале 2023 года было зафиксировано 22 сделки по покупке/продаже бизнеса. Рассмотрим главные события российского венчурного рынка по месяцам.

Deeptech, Healthcare и маркетплейсы: венчурные итоги 4 квартала 2023 года

Содержание:

Курс доллара актуален на момент публикации материала 15.01.2024

Топ сделок по месяцам

Венчурные итоги 4 квартала 2023

Октябрь

В октябре среди инвесторов выделился Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), вложивший сразу $390 тыс. (35 млн руб.) в семь стартапов своего акселератора. Инвестиции в размере $55 тыс. получили:

  • SalesAI (Москва) — сервис контроля качества звонков с помощью искусственного интеллекта.
  • Stylebox (Москва) — сервис онлайн-подбора одежды от стилиста с доставкой на дом. 
  • ServiceGuru (Москва) — платформа мобильного обучения персонала для малого и среднего бизнеса.
  • «Финакс» (Москва) — агрегатор банковских гарантий и платформа банковских продуктов по модели whitelabel.
  • «Можем» (Москва) — агрегатор сервисов присмотра за детьми и животными.
  • Art Gluck Education (Санкт-Петербург) — онлайн-школа дизайна и архитектуры по подписке.
  • Jaky (Москва) — сервис для создания сайтов и цифровых экосистем, предназначенных для станций технического обслуживания автомобилей.

В шести из семи проектов ФРИИ получил долю в 7% в бизнесе. Исключением стал «Финакс» — в нем фонд владеет 5% компании.

  • Венчурная компания 2FISH Capitals и группа частных инвесторов IZBA VC вложили $380 тыс. (34 млн руб.) в сервис экспресс-доставки «Даркстор у дома».

Привлеченные средства компания направит на дальнейшее масштабирование складской инфраструктуры, запуск собственной курьерской службы, а также дополнительную разработку ПО.  

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте
  • Помимо этого, сервис по продаже б\у шин ShinSale привлек $161 тыс. (16 млн руб.) инвестиций от Moscow Seed Fund.

Компания занимается автоматизацией продажи автомобильных б/у шин и дисков с помощью IT-модулей на основе машинного обучения. ShinSale стремится довести автоматизацию всех этапов до 100% и обеспечить товарооборот площадки в 5 млрд рублей к 2026 году.

  • Также в октябре материнская структура «Альфа-банка» получила долю в сервисе вывода средств для водителей такси «Мозен» — сумма инвестиций не называется.

В результате сделки «АБ Холдингу» теперь принадлежит 32% ООО «Мозен».

  • Отметить стоит и приобретение «Вымпелкомом» доли в разработчике платформы для хранения и раздачи контента Platformcraft. Сумма  сделки также не разглашается, однако известно, что оператору досталось 13,21% процента компании.

Ноябрь

  • В ноябре разработчик видеоигр KEK Entertainment бывших топ-менеджеров Pixonic Георгия Егорова и Олега Порошина привлек $8 млн на развитие продукта от инвесторов The Games Fund и Play Ventures.

Стартап был основан в России в 2021 году в виде ООО «КЕКЕКЕ», 100% которой сейчас принадлежит «Компания Кек Энтертеинмент», зарегистрированной на Кипре. Команда проекта занимается разработкой мультиплеерных игр, ориентируясь на мировой рынок. Прямо сейчас проходит открытый бета-тест их первого проекта под названием TORN.

  • Также в этом месяце средства получил цифровой биобанк донорской собачьей крови Dognor. В проект вложился инвестиционный фонд «Оптима капитал» (УК «Восхождение») — сумма сделки составила $550 тыс. (50 млн руб.).

Сервис позволяет осуществлять переливание крови собакам. Проект отличается от конкурентов наличием облачной технологии контроля содержания питомника и цифровой платформы для сбора онлайн-базы псов-доноров. В планах компании использование инвестиций для развития инфраструктуры и расширения внутри России и стран СНГ.

  • Другая заметная сделка ноября — инвестиции в размере $55 тыс. (5,5 млн руб) в проект компании «Альбоген», которая развивает drug-design платформу PeptiGen. Средства «Менделеев Венчурные инвестиции» направят на обновление портфеля соединений и укрепление позиций на рынке.

Молекулы, сгенерированные PeptiGen, уже прошли ряд необходимых тестов, которые подтвердили работоспособность технологии. По словам управляющего партнера компании «Менделеев Венчурные Инвестиции» Александра Масленникова, применение ИИ в сфере фармацевтики имеет большой потенциал для современной медицины.

  • Помимо этого, входящий в «ТилТех» фонд 3Streams вложил $550 тыс. (50 млн руб.) в три российских бренда-производителя: ENN, «Бризекс» и Vmmgame. Известна только общая сумма инвестиций, объемы финансирования отдельных проектов не разглашаются.

Среди сделок с нераскрытой суммой: «Вымпелком» стал совладельцем сразу четырех компаний, среди которых:

  • сервис подготовки к экзаменам «Новая школа»;
  • разработчик платформы для автоматизации ценообразования KeepRise;
  • сервис облачных решений для ресторанов Restik;
  • платформа корпоративного обучения Kampus.

Декабрь

  • Декабрь лидирует по количеству сделок в четвертом квартале 2023 года. Наиболее крупной среди них стало финансирование проекта «Термолазер» в размере $1,68 млн (150 млн руб.) компанией Impact Capital. По итогам регистрационных действий Impact Capital и пул инвесторов получат около 30% компании.

«Термолазер» специализируется на производстве промышленных лазерных комплексов. Согласно официальным заявлениям, разработанная компанией технология повышает износостойкость и срок эксплуатации обрабатываемых изделий в несколько раз. Привлеченные инвестиции «Термолазер» направит на расширение линейки оборудования, масштабирование сети лазерных центров, а также на выход на международные рынки.

  • Также средства привлекла инвестиционная платформа коммерческой недвижимости SimpleEstate. Сумма сделки составила $338 тыс. (30 млн руб.), инвесторами выступили венчурные фонды Kama Flow, Malina VC и AYR Capital.

По словам основателя проекта, привлеченные средства пойдут на расширение команды, дальнейшую разработку платформы и маркетинг.

  • Производитель органического клея и удобрений «Агроальянс» привлек инвестиции в размере $247 тыс. (22 млн руб.) от компании Impact Capital в обмен на долю в 7% в бизнесе.

Это первые инвестиции для «Агроальянса». В планах компании — расширение НИОКР, масштабирование и освоение новых рынков.  

  • Еще одной сделкой декабря стало привлечение инвестиций сервисом Anabar. Венчурный фонд Malina VC вложил в проект $169 тыс. (15 млн руб.).

«Анабар» помогает автоматизировать работу с товарами на маркетплейсах. С помощью платформы продавцы могут отслеживать эффективность позиций и анализировать конкурентов.

  • Money Sellers — сервис для работы с маркетплейсам, который также привлек инвестиции в декабре 2023 года. Средства в размере $190 тыс. (17 млн руб.) в проект вложили бизнес-ангелы Станислав Кутузов и Роман Калинкин.

Money Selers помогает клиентам автоматически подсчитывать финансовые показатели бизнеса и принимать решения на основе полученных цифр. Сервис работает на базе подписки стоимостью от 12 до 20 тыс. рублей в месяц. 

  • Сеть кофеен «Даблби» получила инвестиции в размере $123 тыс. (11 млн руб.) на развитие проекта «Даблби Инновации» от компаний Startech.Partners и Rocket Founders.

«Даблби Инновации» — отдельная от основной сети кофеен структура, которая занимается разработкой новых подходов к приготовлению кофейных и чайных напитков

Проект на стыке ИИ и издательского бизнеса планирует потратить полученные средства на доработку продукта и маркетинг. Также в 2024 году «Метранпаж» планирует привлечь второй раунд инвестиций и интегрировать ряд новых услуг в работу сервиса.  

  • Производитель одежды U2Y.TECH привлек инвестиции размером $169 тыс. (15 млн руб.) от фонда Moscow Seed Fund.

U2Y.TECH шьет одежду для локальных брендов, блогеров и иллюстраторов.Технология стартапа позволяет в режиме реального времени размещать заказ на фабрике и производить продукцию методом печати на одежде и тканях в течение 48 часов.

Что касается сделок с нераскрытой суммой, в декабре группа компаний «СКБ Контур» приобрела 80-процентную долю в сервисе аналитики на маркетплейсах Moneyplace. После сделки команда сервиса, включая основателей, сохранилась в полном составе.

Слияния и поглощения

Рынок слияний и поглощений в России остается активном на протяжении уже двух лет. Четвертый квартал 2023 года не стал исключением.

  • Фонд основателя «Вкусвилла» «ТилТех Капитал» приобрел 25% сети магазинов Poison Drop. Сумма сделки не раскрывается, но покупка, по подсчетам аналитиков, могла обойтись венчурному фонду примерно в $3,38 млн (300 млн руб.).
  • Группа «Самолет» приобрела ГК МИЦ — одну из крупнейших девелоперских групп Московского региона. Газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщает, что сумма сделки составила $495 млн (44 млрд руб.).
  • В декабре VK объявила о покупке платформы для онлайн-записи на услуги Yclients. Сумма сделки не разглашается. По собственным данным, платформа Yclients обрабатывает более 18 млн записей к различным специалистам ежемесячно.
  • «Вкусвилл» выкупил бренд и активы семейного кафе «Андерсон», включая кондитерскую фабрику и около 40 кафе в Москве, Подмосковье, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске, а также в Казахстане.
  • Холдинг S8 Capital купил российские активы финского производителя лифтов Kone — АО «ЛифтКоннект». Ранее S8 также приобрел бизнес американского производителя лифтов Otis.

Консолидация на рынке маркетплейсов

  • Банк «Точка» выкупил 100% стартапа EcomCom с разработкой софта для продавцов на маркетплейсах. Сумма сделки не раскрывается, однако эксперты оценивают ее в $2,2–5,6 млн (200–500 млн руб.).
  • Сеть супермаркетов «Магнит» приобрела маркетплейс KazanExpress у структуры «AliExpress Россия». Основная цель покупки — запуск собственного онлайн-магазина под брендом «Магнит Маркет». Сумма сделки не разглашается, но, по мнению экспертов, она может достигать $112 млн (10 млрд руб.)
  • Незадолго до конца года сервис аналитики маркетплейсов MPSTATS выкупил конкурента Market Papa. Сумма сделки не была разглашена, но источники, близкие к компаниям, предположили, что сумма сделки составила более $560 тыс. (50 млн руб.).

Расширение банков

  • В конце ноября «Совкомбанк» купил за $76,6 млн (6,8 млрд руб.) страховую компанию «Инлайф» для «усиления страхового бизнеса группы и усиления рыночных позиций в сегменте». До этого компания принадлежала банку «Уралсиб».
  • «Газпром-медиа холдинг» приобрел контроль в блогерском агентстве Insight People. Сделка подразумевает приобретение доли в 51%, ее сумма не была разглашена.

Мнение экспертов

По моим наблюдениям, в 2023 году количество публично объявленных сделок увеличилось, но многие релизы проходят без раскрытия объемов. На рынке ходят слухи о запуске десятка новых фондов. Растет интерес бирж и брокеров к прямым, венчурным инвестициям и локальным IPO.

Алексей Мосолов

Алексей Мосолов, основатель baza.vc и венчурный партнер «МТС»

В 2024 году ожидаю рост роли квалифицированных инвесторов. В прошлом году частные инвесторы вложили 1,1 трлн рублей в ценные бумаги на Мосбирже. В среднем, каждый месяц сделки на фондовом рынке заключали 3 млн человек, что больше, чем в предыдущем году (2,2 млн). Доминирующий объем операций физических лиц – это предпосылка к появлению нового источника капитала и вызов для фондов, технологических компаний, инвестиционных платформ и, конечно, драйвер новых IPO.

С точки зрения ниш, предположу развитие тенденций ушедшего года. Важными трендами останутся импортозамещение и эксперименты в применении генеративных платформ ИИ. Особый интерес для инвесторов сохранит сегмент сервисов для продавцов на универсальных маркетплейсах. Этот сегмент будет продолжать консолидироваться и сегментироваться. Примером этому служат сделки прошедшего квартала – Market Papa, MoneyPlace, Анабар, Money Sellers.

Александр Горный

Александр Горный, сооснователь United Investors и «Мо», автор канала «Стартап дня»

При честном подсчете рынок равен практически строгому нулю. Всем бы нам хотелось чего-то другого, но, к сожалению, реальность такова. И перед любым дальнейшим обсуждением эту реальность следует признать.

Венчурной индустрии в России не существовало и в 2021, и в 2013 году. Количество успешных венчурных стартапов, работавших на российском рынке, всегда измерялось единицами, а не сотнями или хотя бы десятками. В этом плане ничего нового за последнее время не случилось. И даже в самых оптимистичных геополитических сценариях венчурная индустрия в нашей стране не появится ни в 2024, ни в 2025, ни в 2030 году. В каких-то кварталах каких-то этих лет наши единичные успешные стартапы привлекут относительно много денег — и мы увидим на графиках инвестиций рост, в каких-то кварталах сделок не будет, и мы увидим «околонуля». Системно эти кварталы между собой никак не будут отличаться. 

Однако кроме несуществующего венчурного рынка в России есть и реально существующий рынок — рынок технологичных компаний. Он живет по совершенно иным правилам, чем венчурный, гораздо больше смотрит на прибыль и гораздо меньше на рост, он привлекает гораздо меньшие инвестиционные раунды, но зато он в России относительно большой и у него, кажется, нет никакого кризиса. Компании продолжают создаваться, компании продолжают расти. А дорогая продажа YClients, случившаяся в прошедшем квартале, — хороший знак для этого рынка, у него появился новый красивый ориентир, к которому стоит стремиться.

Артур Мартиросов, партнер венчурного фонда «Восход»

Артур Мартиросов, партнер венчурного фонда «Восход»

У нашего фонда в фокусе в 2023 г. были технологии аэроспейс (беспилотный транспорт и spacetech), а также проекты в области медицинских технологий. И в 2024-м мы продолжаем инвестировать в технологии по направлению deeptech.

Если говорить о венчурных инвестициях на российском рынке в целом, то заметен приток инвестиций в сферу Healthcare, продолжались инвестиции в ПО для бизнес и промышленного использования, финтех. Это соответствует отраслевым трендам в глобальной венчурной экосистеме, где также популярны технологии MedTech, Enterprise software, Финтех и новая энергетика.

Среди ключевых технологий (не направлений, а именно технологий) в мире выделился, безусловно, генеративный ИИ (более $20 млрд притока инвестиций), технологии электромобильности и зарядной инфраструктуры, космические технологии.

В этом году мы считаем, что по-прежнему в России будет расти интерес инвесторов к технологиям deeptech, сам по себе deeptech это ежегодно растущий тренд. На «первой линии» инвестиционного фокуса инвесторов будут ПО для промышленного использования (B2B SaaS), кибербезопасность, технологии в промышленности (hardware), финтех. Если говорить о стадиях, то с 2022 года целый ряд проектов «дорос» до стадии «А»-«В», также мы видим больше количество команд стадии Seed с потенциалом нелинейной капитализации в перспективных направлениях указанных выше.

Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.

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