Deeptech, Healthcare и маркетплейсы: венчурные итоги 4 квартала 2023 года

RB публикует венчурные итоги четвертого квартала 2023 года. Несмотря на то, что количество сделок уменьшилось, их общая сумма выросла на 25% по сравнению с предыдущим периодом. Тем не менее относительно показателей 2021 года активность остается на чрезвычайно низком уровне. С октября по декабрь инвесторы заключили 13 сделок общей суммой $12,1 млн. Более положительно складывались дела на рынке слияний и поглощений (M&A). Всего в четвертом квартале 2023 года было зафиксировано 22 сделки по покупке/продаже бизнеса. Рассмотрим главные события российского венчурного рынка по месяцам.

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Курс доллара актуален на момент публикации материала 15.01.2024

Топ сделок по месяцам

Октябрь

В октябре среди инвесторов выделился Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), вложивший сразу $390 тыс. (35 млн руб.) в семь стартапов своего акселератора. Инвестиции в размере $55 тыс. получили:

SalesAI (Москва) — сервис контроля качества звонков с помощью искусственного интеллекта.

Stylebox (Москва) — сервис онлайн-подбора одежды от стилиста с доставкой на дом.

ServiceGuru (Москва) — платформа мобильного обучения персонала для малого и среднего бизнеса.

«Финакс» (Москва) — агрегатор банковских гарантий и платформа банковских продуктов по модели whitelabel.

«Можем» (Москва) — агрегатор сервисов присмотра за детьми и животными.

Art Gluck Education (Санкт-Петербург) — онлайн-школа дизайна и архитектуры по подписке.

Jaky (Москва) — сервис для создания сайтов и цифровых экосистем, предназначенных для станций технического обслуживания автомобилей.

В шести из семи проектов ФРИИ получил долю в 7% в бизнесе. Исключением стал «Финакс» — в нем фонд владеет 5% компании.

Венчурная компания 2FISH Capitals и группа частных инвесторов IZBA VC вложили $380 тыс. (34 млн руб.) в сервис экспресс-доставки «Даркстор у дома».

Привлеченные средства компания направит на дальнейшее масштабирование складской инфраструктуры, запуск собственной курьерской службы, а также дополнительную разработку ПО.

Помимо этого, сервис по продаже б\у шин ShinSale привлек $161 тыс. (16 млн руб.) инвестиций от Moscow Seed Fund.

Компания занимается автоматизацией продажи автомобильных б/у шин и дисков с помощью IT-модулей на основе машинного обучения. ShinSale стремится довести автоматизацию всех этапов до 100% и обеспечить товарооборот площадки в 5 млрд рублей к 2026 году.

Также в октябре материнская структура «Альфа-банка» получила долю в сервисе вывода средств для водителей такси «Мозен» — сумма инвестиций не называется.

В результате сделки «АБ Холдингу» теперь принадлежит 32% ООО «Мозен».

Отметить стоит и приобретение «Вымпелкомом» доли в разработчике платформы для хранения и раздачи контента Platformcraft. Сумма сделки также не разглашается, однако известно, что оператору досталось 13,21% процента компании.

Ноябрь

В ноябре разработчик видеоигр KEK Entertainment бывших топ-менеджеров Pixonic Георгия Егорова и Олега Порошина привлек $8 млн на развитие продукта от инвесторов The Games Fund и Play Ventures.

Стартап был основан в России в 2021 году в виде ООО «КЕКЕКЕ», 100% которой сейчас принадлежит «Компания Кек Энтертеинмент», зарегистрированной на Кипре. Команда проекта занимается разработкой мультиплеерных игр, ориентируясь на мировой рынок. Прямо сейчас проходит открытый бета-тест их первого проекта под названием TORN.

Также в этом месяце средства получил цифровой биобанк донорской собачьей крови Dognor. В проект вложился инвестиционный фонд «Оптима капитал» (УК «Восхождение») — сумма сделки составила $550 тыс. (50 млн руб.).

Сервис позволяет осуществлять переливание крови собакам. Проект отличается от конкурентов наличием облачной технологии контроля содержания питомника и цифровой платформы для сбора онлайн-базы псов-доноров. В планах компании использование инвестиций для развития инфраструктуры и расширения внутри России и стран СНГ.

Другая заметная сделка ноября — инвестиции в размере $55 тыс. (5,5 млн руб) в проект компании «Альбоген», которая развивает drug-design платформу PeptiGen. Средства «Менделеев Венчурные инвестиции» направят на обновление портфеля соединений и укрепление позиций на рынке.

Молекулы, сгенерированные PeptiGen, уже прошли ряд необходимых тестов, которые подтвердили работоспособность технологии. По словам управляющего партнера компании «Менделеев Венчурные Инвестиции» Александра Масленникова, применение ИИ в сфере фармацевтики имеет большой потенциал для современной медицины.

Помимо этого, входящий в «ТилТех» фонд 3Streams вложил $550 тыс. (50 млн руб.) в три российских бренда-производителя: ENN, «Бризекс» и Vmmgame. Известна только общая сумма инвестиций, объемы финансирования отдельных проектов не разглашаются.

Среди сделок с нераскрытой суммой: «Вымпелком» стал совладельцем сразу четырех компаний, среди которых:

сервис подготовки к экзаменам «Новая школа»;

разработчик платформы для автоматизации ценообразования KeepRise;

сервис облачных решений для ресторанов Restik;

платформа корпоративного обучения Kampus.

Декабрь

Декабрь лидирует по количеству сделок в четвертом квартале 2023 года. Наиболее крупной среди них стало финансирование проекта «Термолазер» в размере $1,68 млн (150 млн руб.) компанией Impact Capital. По итогам регистрационных действий Impact Capital и пул инвесторов получат около 30% компании.

«Термолазер» специализируется на производстве промышленных лазерных комплексов. Согласно официальным заявлениям, разработанная компанией технология повышает износостойкость и срок эксплуатации обрабатываемых изделий в несколько раз. Привлеченные инвестиции «Термолазер» направит на расширение линейки оборудования, масштабирование сети лазерных центров, а также на выход на международные рынки.

Также средства привлекла инвестиционная платформа коммерческой недвижимости SimpleEstate. Сумма сделки составила $338 тыс. (30 млн руб.), инвесторами выступили венчурные фонды Kama Flow, Malina VC и AYR Capital.

По словам основателя проекта, привлеченные средства пойдут на расширение команды, дальнейшую разработку платформы и маркетинг.

Производитель органического клея и удобрений «Агроальянс» привлек инвестиции в размере $247 тыс. (22 млн руб.) от компании Impact Capital в обмен на долю в 7% в бизнесе.

Это первые инвестиции для «Агроальянса». В планах компании — расширение НИОКР, масштабирование и освоение новых рынков.

Еще одной сделкой декабря стало привлечение инвестиций сервисом Anabar. Венчурный фонд Malina VC вложил в проект $169 тыс. (15 млн руб.).

«Анабар» помогает автоматизировать работу с товарами на маркетплейсах. С помощью платформы продавцы могут отслеживать эффективность позиций и анализировать конкурентов.

Money Sellers — сервис для работы с маркетплейсам, который также привлек инвестиции в декабре 2023 года. Средства в размере $190 тыс. (17 млн руб.) в проект вложили бизнес-ангелы Станислав Кутузов и Роман Калинкин.

Money Selers помогает клиентам автоматически подсчитывать финансовые показатели бизнеса и принимать решения на основе полученных цифр. Сервис работает на базе подписки стоимостью от 12 до 20 тыс. рублей в месяц.

Сеть кофеен «Даблби» получила инвестиции в размере $123 тыс. (11 млн руб.) на развитие проекта «Даблби Инновации» от компаний Startech.Partners и Rocket Founders.

«Даблби Инновации» — отдельная от основной сети кофеен структура, которая занимается разработкой новых подходов к приготовлению кофейных и чайных напитков

В декабре ИИ-стартап для верстальщиков «Метранпаж» привлек $111 тыс. (9,9 млн руб.) через размещение на краудинвестинговой платформе brainbox.VC.

Проект на стыке ИИ и издательского бизнеса планирует потратить полученные средства на доработку продукта и маркетинг. Также в 2024 году «Метранпаж» планирует привлечь второй раунд инвестиций и интегрировать ряд новых услуг в работу сервиса.

Производитель одежды U2Y.TECH привлек инвестиции размером $169 тыс. (15 млн руб.) от фонда Moscow Seed Fund.

U2Y.TECH шьет одежду для локальных брендов, блогеров и иллюстраторов.Технология стартапа позволяет в режиме реального времени размещать заказ на фабрике и производить продукцию методом печати на одежде и тканях в течение 48 часов.

Что касается сделок с нераскрытой суммой, в декабре группа компаний «СКБ Контур» приобрела 80-процентную долю в сервисе аналитики на маркетплейсах Moneyplace. После сделки команда сервиса, включая основателей, сохранилась в полном составе.

Слияния и поглощения

Рынок слияний и поглощений в России остается активном на протяжении уже двух лет. Четвертый квартал 2023 года не стал исключением.

Фонд основателя «Вкусвилла» «ТилТех Капитал» приобрел 25% сети магазинов Poison Drop. Сумма сделки не раскрывается, но покупка, по подсчетам аналитиков, могла обойтись венчурному фонду примерно в $3,38 млн (300 млн руб.).

Группа «Самолет» приобрела ГК МИЦ — одну из крупнейших девелоперских групп Московского региона. Газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщает, что сумма сделки составила $495 млн (44 млрд руб.).

В декабре VK объявила о покупке платформы для онлайн-записи на услуги Yclients. Сумма сделки не разглашается. По собственным данным, платформа Yclients обрабатывает более 18 млн записей к различным специалистам ежемесячно.

Еще одной сделкой с нераскрытой суммой стало приобретение «Алкогольной сибирской группы» компанией Boreal Spirits из ОАЭ. Boreal Spirits — подразделение кипрской KPO Marketing Company.

«Вкусвилл» выкупил бренд и активы семейного кафе «Андерсон», включая кондитерскую фабрику и около 40 кафе в Москве, Подмосковье, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске, а также в Казахстане.

Холдинг S8 Capital купил российские активы финского производителя лифтов Kone — АО «ЛифтКоннект». Ранее S8 также приобрел бизнес американского производителя лифтов Otis.

Консолидация на рынке маркетплейсов

Банк «Точка» выкупил 100% стартапа EcomCom с разработкой софта для продавцов на маркетплейсах. Сумма сделки не раскрывается, однако эксперты оценивают ее в $2,2–5,6 млн (200–500 млн руб.).

Сеть супермаркетов «Магнит» приобрела маркетплейс KazanExpress у структуры «AliExpress Россия». Основная цель покупки — запуск собственного онлайн-магазина под брендом «Магнит Маркет». Сумма сделки не разглашается, но, по мнению экспертов, она может достигать $112 млн (10 млрд руб.)

Незадолго до конца года сервис аналитики маркетплейсов MPSTATS выкупил конкурента Market Papa. Сумма сделки не была разглашена, но источники, близкие к компаниям, предположили, что сумма сделки составила более $560 тыс. (50 млн руб.).

Расширение банков

В конце ноября «Совкомбанк» купил за $76,6 млн (6,8 млрд руб.) страховую компанию «Инлайф» для «усиления страхового бизнеса группы и усиления рыночных позиций в сегменте». До этого компания принадлежала банку «Уралсиб».

страховую компанию «Инлайф» для «усиления страхового бизнеса группы и усиления рыночных позиций в сегменте». До этого компания принадлежала банку «Уралсиб». «Газпром-медиа холдинг» приобрел контроль в блогерском агентстве Insight People. Сделка подразумевает приобретение доли в 51%, ее сумма не была разглашена.

Мнение экспертов

По моим наблюдениям, в 2023 году количество публично объявленных сделок увеличилось, но многие релизы проходят без раскрытия объемов. На рынке ходят слухи о запуске десятка новых фондов. Растет интерес бирж и брокеров к прямым, венчурным инвестициям и локальным IPO.

Алексей Мосолов, основатель baza.vc и венчурный партнер «МТС»

В 2024 году ожидаю рост роли квалифицированных инвесторов. В прошлом году частные инвесторы вложили 1,1 трлн рублей в ценные бумаги на Мосбирже. В среднем, каждый месяц сделки на фондовом рынке заключали 3 млн человек, что больше, чем в предыдущем году (2,2 млн). Доминирующий объем операций физических лиц – это предпосылка к появлению нового источника капитала и вызов для фондов, технологических компаний, инвестиционных платформ и, конечно, драйвер новых IPO.

С точки зрения ниш, предположу развитие тенденций ушедшего года. Важными трендами останутся импортозамещение и эксперименты в применении генеративных платформ ИИ. Особый интерес для инвесторов сохранит сегмент сервисов для продавцов на универсальных маркетплейсах. Этот сегмент будет продолжать консолидироваться и сегментироваться. Примером этому служат сделки прошедшего квартала – Market Papa, MoneyPlace, Анабар, Money Sellers.

Александр Горный, сооснователь United Investors и «Мо», автор канала «Стартап дня»

При честном подсчете рынок равен практически строгому нулю. Всем бы нам хотелось чего-то другого, но, к сожалению, реальность такова. И перед любым дальнейшим обсуждением эту реальность следует признать.

Венчурной индустрии в России не существовало и в 2021, и в 2013 году. Количество успешных венчурных стартапов, работавших на российском рынке, всегда измерялось единицами, а не сотнями или хотя бы десятками. В этом плане ничего нового за последнее время не случилось. И даже в самых оптимистичных геополитических сценариях венчурная индустрия в нашей стране не появится ни в 2024, ни в 2025, ни в 2030 году. В каких-то кварталах каких-то этих лет наши единичные успешные стартапы привлекут относительно много денег — и мы увидим на графиках инвестиций рост, в каких-то кварталах сделок не будет, и мы увидим «околонуля». Системно эти кварталы между собой никак не будут отличаться.

Однако кроме несуществующего венчурного рынка в России есть и реально существующий рынок — рынок технологичных компаний. Он живет по совершенно иным правилам, чем венчурный, гораздо больше смотрит на прибыль и гораздо меньше на рост, он привлекает гораздо меньшие инвестиционные раунды, но зато он в России относительно большой и у него, кажется, нет никакого кризиса. Компании продолжают создаваться, компании продолжают расти. А дорогая продажа YClients, случившаяся в прошедшем квартале, — хороший знак для этого рынка, у него появился новый красивый ориентир, к которому стоит стремиться.

Артур Мартиросов, партнер венчурного фонда «Восход»

У нашего фонда в фокусе в 2023 г. были технологии аэроспейс (беспилотный транспорт и spacetech), а также проекты в области медицинских технологий. И в 2024-м мы продолжаем инвестировать в технологии по направлению deeptech.

Если говорить о венчурных инвестициях на российском рынке в целом, то заметен приток инвестиций в сферу Healthcare, продолжались инвестиции в ПО для бизнес и промышленного использования, финтех. Это соответствует отраслевым трендам в глобальной венчурной экосистеме, где также популярны технологии MedTech, Enterprise software, Финтех и новая энергетика.

Среди ключевых технологий (не направлений, а именно технологий) в мире выделился, безусловно, генеративный ИИ (более $20 млрд притока инвестиций), технологии электромобильности и зарядной инфраструктуры, космические технологии.

В этом году мы считаем, что по-прежнему в России будет расти интерес инвесторов к технологиям deeptech, сам по себе deeptech это ежегодно растущий тренд. На «первой линии» инвестиционного фокуса инвесторов будут ПО для промышленного использования (B2B SaaS), кибербезопасность, технологии в промышленности (hardware), финтех. Если говорить о стадиях, то с 2022 года целый ряд проектов «дорос» до стадии «А»-«В», также мы видим больше количество команд стадии Seed с потенциалом нелинейной капитализации в перспективных направлениях указанных выше.

Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.