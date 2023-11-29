Разработчик видеоигр KEK Entertainment привлек $8 млн на развитие продукта

Разработчик видеоигр KEK Entertainment бывших топ-менеджеров Pixonic Георгия Егорова и Олега Порошина привлек $8 млн на развитие продукта. В текущем раунде в стартап вложились в том числе действующие инвесторы – The Games Fund и Play Ventures.

Разработчик видеоигр KEK Entertainment привлек $8 млн в посевном раунде инвестиций. Об этом сообщило издание Venturebeat, информация о сделке пока не отражена в карточке стартапа на Crunchbase.

В стартап вложились несколько фондов, раунд возглавил Korea Investment Partners, в нем также участвовали действующие инвесторы KEK Entertainment – The Games Fund и Play Ventures – которые ранее выступили лид-инвесторами в раунде на $3 млн.

KEK Entertainment направит привлеченные средства на развитие кроссплатформенных игр на ПК, консолях и мобильных устройствах.

KEK Entertainment основали бывший CEO и COO разработчика мобильных игр Pixonic Георгий Егоров и Олег Порошин, которые работали в компании с 2019 года.

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