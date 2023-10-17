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Банк «Точка» купил стартап EcomCom с разработкой софта для продавцов на маркетплейсах

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Банк «Точка» купил 100% стартапа EcomCom, который разрабатывает одноименный сервис для управления продажами на различных маркетплейсах. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя банка.

Банк «Точка» купил стартап EcomCom с разработкой софта для продавцов на маркетплейсах

Сумма сделки не раскрывается, однако опрошенные газетой эксперты оценивают ее в 200–500 млн рублей.

Стартап войдет в периметр «Точки» и станет частью сервиса для селлеров «Точка маркетплейсы».

«Точка» выкупила долю Kama Flow (ООО «Сулак капитал») в 35,32%, двух основателей EcomCom Алексея Федосенко (32,33%) и Константина Канивца (32,34%). Банк также погасил инвестиционный заем EcomCom в размере 8 млн рублей, которые в 2021 году предоставил Moscow Seed Fund.

Партнер фонда Kama Flow Эдуард Адамян отметил, что фонд зашел в EcomCom практически сразу после основания (стартап появился в 2021 году), а обсуждение возможного инвестраунда началось около года назад, но в итоге банк решил полностью выкупить сервис.

  • EcomCom появился в 2021 году в Новосибирске, является резидентом технопарка новосибирского Академгородка. Одноименный сервис позволяет поставщикам размещать товары, принимать заказы и управлять остатками на Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркете», AliExpress, ВК, YML и других маркетплейсах в одном интерфейсе.
  • Выручка основного юрлица — ООО «Еком диджитал» — в 2022 году составила 8 млн рублей, убыток — 3,7 млн рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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