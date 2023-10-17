Банк «Точка» купил стартап EcomCom с разработкой софта для продавцов на маркетплейсах

Банк «Точка» купил 100% стартапа EcomCom, который разрабатывает одноименный сервис для управления продажами на различных маркетплейсах. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя банка.
Сумма сделки не раскрывается, однако опрошенные газетой эксперты оценивают ее в 200–500 млн рублей.
Стартап войдет в периметр «Точки» и станет частью сервиса для селлеров «Точка маркетплейсы».
«Точка» выкупила долю Kama Flow (ООО «Сулак капитал») в 35,32%, двух основателей EcomCom Алексея Федосенко (32,33%) и Константина Канивца (32,34%). Банк также погасил инвестиционный заем EcomCom в размере 8 млн рублей, которые в 2021 году предоставил Moscow Seed Fund.
Партнер фонда Kama Flow Эдуард Адамян отметил, что фонд зашел в EcomCom практически сразу после основания (стартап появился в 2021 году), а обсуждение возможного инвестраунда началось около года назад, но в итоге банк решил полностью выкупить сервис.
- EcomCom появился в 2021 году в Новосибирске, является резидентом технопарка новосибирского Академгородка. Одноименный сервис позволяет поставщикам размещать товары, принимать заказы и управлять остатками на Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркете», AliExpress, ВК, YML и других маркетплейсах в одном интерфейсе.
- Выручка основного юрлица — ООО «Еком диджитал» — в 2022 году составила 8 млн рублей, убыток — 3,7 млн рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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