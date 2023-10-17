Банк «Точка» купил 100% стартапа EcomCom, который разрабатывает одноименный сервис для управления продажами на различных маркетплейсах. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя банка.

Банк «Точка» купил стартап EcomCom с разработкой софта для продавцов на маркетплейсах