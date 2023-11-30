«Совкомбанк» приобрел бывшую страховую компанию «Уралсиба» за 7 млрд рублей — РБК

«Совкомбанк» купил почти за 6,8 млрд рублей страховую компанию «для усиления страхового бизнеса группы и усиления рыночных позиций в сегменте, сообщили в организации. Банк не уточняет, что это за компания, по данным источников РБК, речь идет об «Инлайфе», принадлежавшей ранее «Уралсибу».

Как следует из сообщения банка, сделка была завершена 31 августа. А сейчас банк готовится к IPO, в ходе которого рассчитывает привлечь 10 млрд рублей.

По словам источников РБК на финансовом рынке, в сделку вошли «Инлайф Страхование» (ранее «Уралсиб Страхование»), а также связанная с ней «Инлайф Страхование жизни» (ранее «Уралсиб Жизнь»), принадлежавшие АО «ПСК».

До 2021 года ПСК называлась Страховая группа «Уралсиб». В 2021 года группа сдала лицензии, а ее страховой бизнес вошел в «Уралсиб Страхование». В августе этого года компания получила новое название — «Инлайф страхование».

По итогам первого полугодия компания получила чистую прибыль в размере 1 млрд рублей.

«Совкомбанк» проводит сделку в преддверии своего IPO, которое может стать первым банковским IPO в России с 2015 года. Перед размещением банк оценили примерно в 200 млрд рублей, что соответствует 0,9-1 капитала. Ранее «Совкомбанк» уже приобретал проекты в сфере страхования. В 2021 года он приобрел «СиВ Лайф» у HDI International AG, в 2020 купил «Метлайф».

С марта 2022 года «Совкомбанк» находится под блокирующими санкциями США.

Фото на обложке: Ilia Ulianov / Shutterstock