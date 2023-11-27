«Совкомбанк» планирует в ходе IPO привлечь 10 млрд рублей

«Совкомбанк» намерен в ходе первичного публичного размещения акций привлечь 10 млрд рублей. Это первое банковское IPO в стране с 2015 года. Оно пройдет по схеме cash-in и не предполагает существенного размытия долей.
Road show стартует в начале декабря, другой источник отметил, что само размещение состоится также в первой половине месяца, сообщили источники «Коммерсанта».
По их словам, условия предполагают мораторий на продажу бумаг в течение шести месяцев для акционеров группы. За это же время планируется перевести размещенные бумаги из второго котировального списка в первый.
10 млрд рублей — это всего 4% капитала, но выглядит реалистичным подходом на фоне нынешней конъюнктуры рынка, предположили эксперты.
- «Совкомбанк» находится под санкциями США, Великобритании и Евросоюза. Банк отключен от американской финансовой системы и международной системы SWIFT. В июле его акционеры одобрили реорганизацию банка. Будет создано отдельное юрлицо, которому передадут замороженные из-за санкций активы, а также обязательства перед лицами, связанными с «недружественными» странами.
Фото на обложке: «Совкомбанк»
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