«Билайн» стал совладельцем разработчика платформы для хранения и раздачи контента Platformcraft

«Вымпелком» (бренд Билайн) приобрел 13,21% в компании «Платформкрафт» (Platformcraft), которая специализируется на разработке инструментов для хранения, обработки и раздачи контента. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе «Сколково», резидентом которого является стартап, и подтвердили в «Билайне».
Оператор купил долю, чтобы расширить портфель продуктов своего структурного подразделения beeline cloud и усилить позиции на рынке облачных решений.
Platformcraft — разработчику бизнес-платформы для хранения, обработки и раздачи контента — сделка с «Билайн» позволит ускорить разработку и обеспечить рост компании.
Сумма сделки не раскрывается.
ООО «Платформкрафт» основано в ноябре 2012 года. Согласно данным системы «Контур.Фокус», конечными владельцами выступают «Вымпелком» и ряд физических лиц — Татьяна Аплемах (доля в ООО около 18%), Надир Хамзин (около 18%), Антон Аплемах (около 13%), Алексей Огородников (около 13%), Наталия Цветкова (11%), Василий Клюев (5%), Ярослав Городецкий (1%).
Выручка ООО по итогам 2022 года достигла почти 94 млн рублей против 28 млн в 2021 году, чистая прибыль выросла почти в два раза — до 27 млн рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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