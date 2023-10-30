«Вымпелком» (бренд Билайн) приобрел 13,21% в компании «Платформкрафт» (Platformcraft), которая специализируется на разработке инструментов для хранения, обработки и раздачи контента. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе «Сколково», резидентом которого является стартап, и подтвердили в «Билайне».

«Билайн» стал совладельцем разработчика платформы для хранения и раздачи контента Platformcraft