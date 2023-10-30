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«Билайн» стал совладельцем разработчика платформы для хранения и раздачи контента Platformcraft

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Вымпелком» (бренд Билайн) приобрел 13,21% в компании «Платформкрафт» (Platformcraft), которая специализируется на разработке инструментов для хранения, обработки и раздачи контента. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе «Сколково», резидентом которого является стартап, и подтвердили в «Билайне».

«Билайн» стал совладельцем разработчика платформы для хранения и раздачи контента Platformcraft

Оператор купил долю, чтобы расширить портфель продуктов своего структурного подразделения beeline cloud и усилить позиции на рынке облачных решений.

Platformcraft — разработчику бизнес-платформы для хранения, обработки и раздачи контента — сделка с «Билайн» позволит ускорить разработку и обеспечить рост компании.

Сумма сделки не раскрывается.

ООО «Платформкрафт» основано в ноябре 2012 года. Согласно данным системы «Контур.Фокус», конечными владельцами выступают «Вымпелком» и ряд физических лиц — Татьяна Аплемах (доля в ООО около 18%), Надир Хамзин (около 18%), Антон Аплемах (около 13%), Алексей Огородников (около 13%), Наталия Цветкова (11%), Василий Клюев (5%), Ярослав Городецкий (1%).

Выручка ООО по итогам 2022 года достигла почти 94 млн рублей против 28 млн в 2021 году, чистая прибыль выросла почти в два раза — до 27 млн рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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