VK объявила о покупке разработчика программного обеспечения Yclients. Приобретается 100% долей, сумма сделки не разглашается. Пользователи VK смогут внутри платформ записываться на услуги к различным специалистам.

VK объявила о покупке платформы для онлайн-записи на услуги Yclients. Об этом говорится в сообщении VK. В собственность VK переходят 100% долей в группе компаний Yclients. Стороны не разглашают сумму сделки.

«Пользователи социальных платформ VK смогут со страницы сообщества или из мессенджера записаться на услуги к специалистам, например в салон красоты или в фитнес-клуб, поделиться обратной связью, безопасно и быстро провести оплату», – рассказали в VK.

Yclients является разработчиком продуктов для автоматизации бизнес сферы услуг, таких как «Арника», SQNS, собственного приложения для онлайн-записи и других. С помощью решений компании деятельность ведут более 45 тыс. представителей малого и среднего бизнеса.

По собственным данным, платформа Yclients обрабатывает более 18 млн записей к различным специалистам ежемесячно.

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