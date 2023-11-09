Цифровой биобанк донорской собачьей крови Dognor привлек первые 50 млн рублей инвестиций. Компания направит средства на расширение в России и странах СНГ, а также на выход на новые рынки. Ранее проект развивался только за счет финансирования со стороны основателей.
Цифровой биобанк донорской собачьей крови Dognor.com привлек первые инвестиции. Паевый инвестиционный фонд «Оптима капитал» (УК «Восхождение») вложил в компанию 50 млн рублей, рассказал RB.RU генеральный директор Dognor.com Денис Вурдов.
По сообщению компании, Dognor.com является первым в России проектом такого характера. В настоящее время сервис рассчитан на помощь 600 пациентам в месяц, нуждающимся в экстренном переливании крови.
Ранее Dognor.com развивался только за счет финансирования со стороны основателей. Привлеченные средства проект направит на расширение внутри России и странах СНГ, а также выход на новые рынки. Dognor.com увеличит инфраструктуру питомника для 1200 собак-доноров и запустит облачный софт с элементами искусственного интеллекта, сообщил глава компании.
Dognor.com основали Денис и Сергей Вурдовы. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Интерлабсервис», которое управляет проектом, зарегистрировано в 2020 году. Единственным учредителем и генеральный директором компании является Сергей Вурдов.
Фото на обложке: Eduard Goricev /
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