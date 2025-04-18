Бизнес-план по открытию зоомагазина с нуля: этапы, расчеты и рекомендации

Как правильно подобрать помещение, зарегистрировать бизнес и к чему готовиться перед тем, как открыть зоомагазин — читайте в статье.

Открытие зоомагазина: выбор помещения

Определиться с локацией нужно до регистрации. Учитывайте особенности района, в котором вы хотите открыть зоомагазин с нуля: подойдёт место с высокой активностью населения. В спальном районе товары для животных гарантировано будут востребованы, но при условии, что конкуренты поблизости отсутствуют.

Удачное расположение зоомагазина — рядом с метро или перекрестком. Организовать точку в торговом центре — отличная идея, но только если бок о бок с вами не будет конкурентов.

Финансовый план

Открыть зоомагазин можно 3 способами: самостоятельно с нуля, купить готовый бизнес или стать франчайзи. Самый дешёвый вариант — всё делать самому, но рисков в таком случае будет больше.

Составьте пошаговый бизнес-план: какие товары хотите продавать, какой будет площадь магазина, схему работы, средства, которые можете потратить.

Приведём пример расчётов.

Предположим, что площадь зоомагазина будет составлять 20 кв.м. На него потребуется потратить примерно 800 тыс. рублей, из которых

50 тыс. пойдут на ежемесячную аренду,

около 100 тыс. — на оборудование,

на закупку товаров — 500 тыс.,

на зарплату продавца и бухгалтера — примерно по 50 тыс.

Такой магазин способен окупиться за год.

Важно! При отсутствии базы клиентов и с небольшим бюджетом учитывайте в бизнес-плане арендную нагрузку на несколько месяцев вперед. Такая нагрузка не должна превышать 20% оборота. Если она будет выше — работа в сегменте будет неэффективной.

Регистрация бизнеса

При открытии зоомагазина с нуля следует выбрать юридическую форму. Можно зарегистрировать ИП или ООО.

Одиночке подойдёт статус индивидуального предпринимателя — ИП. Им легче сдавать отчёты и меньше платить налогов.

В Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и во всех документах будут указаны его фамилия, имя и отчество, однако бизнесмен сможет оформить на себя и использовать в дальнейшем товарный знак.

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Получить статус ИП можно, явившись самолично в налоговые органы, либо подав заявку онлайн.

Перед регистрацией заявитель должен правильно выбрать код бизнеса в системе ОКВЭД и систему налогообложения, а также собрать документы.

В списке документов должно быть:

заявление по форме Р21001;

копия паспорта и оригинал для сверки;

квитанция об оплате госпошлины (можно оплатить на сайте ФНС);

2 экземпляра уведомления о переходе на УСН или ЕСХН.

Подать документы можно дистанционно (через сайт Федеральной налоговой службы, через Госуслуги, через приложение «Личный кабинет индивидуального предпринимателя»), через МФЦ или местную налоговую, с помощью нотариуса или через банк. Рассмотрение заявления займет не более 3 дней.

В итоге заявитель получит на руки свидетельство о постановке на учет в налоговой, лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и уведомление с регистрационным номером в Социальном фонде.

Заглядывайте время от времени в ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»: в нём перечислены лицензируемые виды деятельности, которыми индивидуальный предприниматель не может заниматься. В настоящее время открывать зоомагазины можно без дополнительных условий, но всё может измениться и нужно быть в курсе последних поправок в законодательство.

Фото в тексте: Freepik

Если же человек хочет привлекать к работе инвесторов, вести бизнес на пару с другом либо планирует развивать целую сеть магазинов, ему нужно выбрать ООО.

Выкладывать на прилавок ветеринарные препараты без статуса ООО нельзя: для их продажи нужно получить получить лицензию Россельхознадзора.

До регистрации нужно придумать название юрлица (соответствующее нормам Федерального закона 08.02.98 N 14-ФЗ), выбрать юридический адрес, скопить уставный капитал (минимальный — 10 тыс. рублей) и определиться с системой налогообложения. Возглавляет ООО директор (им может стать и сам учредитель).

Документы для регистрации ООО перечислены в статье 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В список входят:

копии паспортов и оригиналы для сверки,

устав ООО,

решение о создании юрлица (при одном учредителе) либо протокол общего собрания учредителей (если их больше 1),

договор о создании ООО,

заявление на регистрацию по форме Р11001,

квитанция, подтверждающая оплату госпошлины,

уведомление о переходе на специальный режим налогообложения.

Пакет документов можно подать самостоятельно через МФЦ или удаленно с помощью сервиса ФНС (потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись). Желательно, чтобы все учредители присутствовали на регистрации. Тот, кто не сможет попасть на встречу, должен оформить доверенность на одного из заявителей. На подготовку документов нового общества отводится трое суток: если с предоставленными бумагами всё в порядке, на устав поставят отметку о регистрации и оформят лист записи ЕГРЮЛ.

Госпошлина при открытии ООО составляет 4 тыс. рублей, при оформлении ИП — 800 рублей. Это обязательные расходы.

И для первой, и для второй формы разработаны 3 варианта налогообложения:

общая (ОСН),

упрощённая (УСН),

упрощённая автоматизированная (АУСН).

Индивидуальным предпринимателям можно использовать ещё и патентную систему.

Организация зоомагазина

После суеты с бумагами предстоит беготня с оснащением торговой точки, наймом персонала и закупкой товаров.

Закупка оборудования: мебель, техника, кассовые системы

Из оборудования понадобятся:

стеллажи,

кассовый бокс,

весы.

Вместительность стеллажей зависит от количества товара, который будет выставляться на них. Не всегда есть возможность оборудовать отдельный склад для хранения, и многие вынуждены выставлять на полки всё, что есть в наличии.

Кассовый бокс должен включать онлайн-кассу, сканер штрихкодов и принтер для печати этикеток. Такое оборудование можно взять в аренду. Кассы делятся на 3 вида: стационарные модели, работающие от электросети; портативные онлайн-кассы и фискальные регистраторы, подключаемые к планшету или ноутбуку. Последние — самые дешёвые.

Если владелец магазина планирует торговать ветеринарными препаратами, нужно будет оборудовать отдельно аптечную зону: с фармацевтическим холодильником, градусником и гигрометром.

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Для живых существ — кошек, хомяков, птиц — также понадобятся отдельные вольеры и определённые условия содержания (в соответствии с законом «Об ответственном обращении с животными»).

Например, собак нужно регулярно выгуливать, а для амфибий закупать особую ёмкость для плавания. На каждую выставленную группу живых существ должны быть оформлены ветпаспорта. Если покупатель захочет увидеть документ — сотрудник обязан будет его показать.

В торговом зале можно установить стойки для буклетов и мелочей. Туда же можно поместить визитки грумера, фотографа, который организует фотосессии с животными, и других специалистов из смежной отрасли. Обязательно должен стоять «Уголок потребителя» с разрешающими документами, жалобной книгой, планом эвакуации и прочими обязательными атрибутами.

Формирование ассортимента

В первую очередь покупатели ищут для своих питомцев корма, наполнители для туалета и ветеринарные препараты. Поэтому эти три позиции должны закупаться с запасом и в нескольких вариациях каждая. Рассмотрите полки конкурентов и прикиньте: в чём вы можете их повторить, а в чём — опередить.

Нелишним будет заранее определиться с потребностями местных жителей, проведя опрос или анкетирование. Есть ли у местных жителей редкие животные, которым нужны специфические средства ухода, или они держат обычных собак и кошек, которым нужны обыденные товары: от этого и отталкивайтесь, формируя ассортиментную матрицу.

Крупных поставщиков ищите в интернете, через знакомых или в справочных системах. Можно завязать полезное знакомство на тематической выставке или форуме, найти объявление в средствах массовой информации. Смотрите не только на цены, но и на отзывы.

Зарубежные товары сейчас стоят гораздо дороже отечественных, их сложнее добывать и дольше везти — это нужно учитывать.

Если ваша торговая точка будет работать по франшизе, владелец магазина будет заказывать и оплачивать, а франчайзер — искать и закупать то, что нужно. Как показывает практика, удобнее закупать товар у производителя напрямую. Так вы будете заранее знать о повышении цен и получать товар в оговоренные сроки.

Наем сотрудников

Для работы магазину нужен администратор, бухгалтер и продавец. От размера магазина зависит количество сотрудников и требования к образованию. Если ассортимент небольшой и нет экзотических позиций, специальное образование не требуется. Но для продажи лекарственных препаратов для животных, птиц и рыб нужно будет ветеринарное образование.

Тренеры по продажам рекомендуют обращать внимание на следующие нюансы:

имеет ли кандидат своих домашних животных;

хорош ли он в коммуникации;

как ведёт себя в спорных ситуациях;

умеет ли гасить конфликты.

Продавец должен хорошо знать ассортимент зоомагазина, стремиться не просто продавать побольше да подороже, а решать проблемы покупателей, уметь подстраиваться под особенности каждого посетителя.

За директора выступает сам владелец бизнеса, нередко он же встаёт и за прилавок. Так он может контролировать продажи, общаться с клиентами и узнавать, чего им не хватает в ассортименте.

Приглашать бухгалтера нужно только в двух случаях: если вы организуете общество с ограниченной ответственностью или же решили вести бизнес на ОСН. В остальных случаях вести учёт можете и сами. Такие услуги предлагает и ряд банков, когда вы открываете у них счёт.

Приятный внешний вид, хорошие манеры, отсутствие навязчивости — обязательные качества для персонала. Если они сумеют создать дружелюбную атмосферу, у вас появятся постоянные клиенты.

Справка! Привлечь в магазин дополнительных клиентов можно, пригласив ветеринара для консультаций. Если он время от времени будет консультировать посетителей, это будет дополнительным плюсом вашему зоомагазину и принесёт дополнительную прибыль бизнесу.

Продвижение магазина для животных

Заработок владельца зависит от рекламной кампании, поэтому здесь не стоит экономить.

Собрали несколько шагов, как продвинуть зоомагазин:

Покажите потенциальным покупателям, что рядом с ними появился новый магазин: оформите интересную входную зону, закажите вывеску, которая будет бросаться в глаза. Арендуйте дополнительную площадь для наружной рекламы подле зоомагазина: растяжку или билборд. Неустаревающая классика — листовки, флаеры, каталоги — работает и в наши дни. Придумайте запоминающийся текст, используйте мнемонические приемы: выбор способов велик. Листовки можно оставлять в ближайших торговых центрах, разносить по почтовым ящикам, наклеивать на доски объявлений во дворах и в лифтах. Договоритесь с местными кафе, чтобы повесить рекламу и там: такие места обычно не пустуют. Договоритесь с администраторами районных и городских сообществ о покупке рекламы в местных социальных сетях. Желательно, чтобы запуск постов совпал с открытием. Создайте отдельную группу в социальных сетях. В группах регулярно рассказывайте о новых товарах и акциях, делитесь смешными историями из жизни питомцев магазина и их фотографиями, рассказывайте о правилах ухода и кормления. Можно устраивать конкурсы с призами для участников. В таких группах очень удобно проводить опросы и оповещать о новых закупках. На платформе Tilda можно создать привлекательный одностраничник для раскрутки товаров, даже не имея навыков создания сайтов. Но делайте это не до открытия зоомагазина, а после. Отвечайте на каждый отзыв. Негативные требуют повышенного внимания: попробуйте связаться с тем, кто его оставил, и уточните, чем клиент был недоволен. Создайте карточку зоомагазина в «2ГИС», на «Яндекс»- и Google-картах, и на каждой укажите сферу деятельности торговой точки, контактные данные (адрес, номер телефона, электронный ящик, ссылку на соцсеть или группу, время работы. Залейте в профиль полезный контент: фотографии снаружи и изнутри, рейтинг, отзывы. Привлекайте клиентов скидками и акциями. При открытии зоомагазина устройте розыгрыш призов, время от времени предлагайте для дегустации новые корма для животных. Посетители любят разглядывать животных в зоомагазинах, и, если повесить на видное место график кормления, кто-то из них будет чаще заглядывать сюда. Выставляйте на продажу сшитые руками местных мастеров комбинезоны или обувь для животных, пледы для лежанок, уникальные поводки. Доставка корма по подписке — отличное решение для хозяев, у которых не хватает на это времени. Настройте накопительную бонусную систему: это повысит продажи. Выходить на маркетплейс стоит только с торговой маркой, которая на платформе отсутствует. Открыть онлайн-магазин можно и на «Авито»: выбрать подходящий тариф, оформить онлайн-витрину и начать торговать.

Риски и основные ошибки при открытии

Открывать магазин с нуля без опыта. Ошибки влекут за собой потерю денег, банальное выгорание и нередко — удар по репутации. Как помочь самому себе? Изучить доступные в интернете статьи. Обратиться за консультацией к тому, кто через это уже прошёл и успешно ведёт дела. Воспользоваться услугами онлайн-сервисов от банков. Новичкам вообще проще стартовать с франшизой. Открывать счёт в первом попавшемся банке. Не стоит выбирать ближайший банк только потому, что он находится в соседнем доме. Изучите сайты всех банков в вашем городе, выпишите условия и сравните. Отказаться от рекламы. Не стоит преувеличивать эффект «сарафанного радио»: на первых порах работать оно не будет и не привлечет желаемого количества покупателей. Создайте сайт, заведите группу в социальной сети, разместите контекстную, таргетированную рекламу. Это можно делать самостоятельно либо воспользоваться услугами специалиста. Не предлагать клиентам скидки. Зоомагазинов много, и у многих из них есть свои «фишки». Ваш бизнес проиграет конкурентам, если вы не введёте программу лояльности как дополнительный мотиватор для покупателей. Выбирать неквалифицированных продавцов. Сотрудник должен не только уметь говорить «здравствуйте» и «чего изволите», но и отлично знать ассортимент на полках, уметь посоветовать корм в зависимости от породы и много чего ещё. Владельцу кошки нелишним будет напомнить про пасту для выведения шерсти и показать новые когтеточки, владельцу хомяка продемонстрировать новые декоративные домики в клетку. Не использовать чужой опыт. Проанализировать зоомагазины конкурентов — это первый шаг к открытию магазина. Изучите их маркетинговую стратегию, способы привлечения аудитории, сильные и слабые стороны — всё это пригодится при составлении ваших собственных планов по развитию бизнеса.

Фото на обложке: Freepik