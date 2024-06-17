Это японское приложение определяет, испытывает ли кошка боль

Ветеринар может легко определить боли у кошек, но владельцам сделать это гораздо сложнее. Благодаря CatsMe! не придется лишний раз возить животное в клинику, вызывая у него стресс. Нужно лишь сфотографировать питомца и с помощью ИИ приложение определит состояние его здоровья.

57-летняя Маюми Китаката тщательно следит за здоровьем своего кота Чи. У нее было немало кошек, и она надеется, что искусственный интеллект поможет 14-летнему Чи прожить как можно дольше. В марте Китаката стала одним из первых пользователей CatsMe!.

«В его возрасте появляется все больше болезней, — говорит она. — Поэтому возможность проконсультироваться с ветеринаром, но при этом сократить число визитов в клинику важна для него и для меня».

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Домашние животные — неотъемлемая часть многих семей по всему миру, но в Японии они играют особую роль из-за старения населения и падения рождаемости. По подсчетам Японской ассоциации кормов для домашних животных (Japan Pet Food Association), в прошлом году в стране было почти 16 млн домашних кошек и собак — это больше, чем детей в возрасте до 15 лет.

CatsMe!, разработанное стартапом Carelogy и исследователями Университета Нихон, обучено на 6 тыс. фотографий кошек. Приложение запустили в прошлом году, и с тех пор им воспользовались более 230 тыс. клиентов. По словам разработчиков, точность определения составляет более 95%. Они ожидают, что этот показатель продолжит улучшаться по мере того, как ИИ будет обучаться на большем количестве снимков.

По словам профессора Университета Нихон Казуя Эдамура, ветеринары могут относительно точно определить, испытывает ли животное боль, но владельцам сделать это гораздо сложнее. «Наша статистика показывает, что более 70% пожилых кошек страдают от артрита и болей, но только 2% из них оказываются в клинике», — утверждает он.

Один из ее питомцев Китакаты — коричневый полосатый кот Соран — умер от рака около шести лет назад, когда ему было всего восемь лет. «Если бы я заметила это, возможно, мы могли бы начать лечение раньше, и это помогло бы, но даже ветеринар не знал, — говорит она со слезами на глазах. — Возможно, я смогла бы спасти его».

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Фото на обложке: New Africa / Shutterstock