Как стартапы помогают собаководам: маркетплейс заводчиков, домашние тесты и консультации

Технологии предлагают новые сценарии взаимодействия с домашними животными не только владельцам, но и заводчикам. Новые инструменты и платформы упрощают лицензирование и административные процессы, помогают следить за здоровьем и благополучием животных на протяжении всего жизненного цикла разведения.

Небольшая, но влиятельная группа

Заводчики — небольшая, но влиятельная часть зооиндустрии, которая поддерживает общественный интерес к различным породам и формирует предпочтения владельцев домашних животных. Они также предоставляют служебных собак, которые выполняют важнейшие задачи.

Их продукты и услуги позволяют внедрять новые технологии и влиять на мнение новых владельцев домашних животных.

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«Если мы сможем объединить сообщество заводчиков, мы сможем использовать его, чтобы повлиять на гораздо более широкую аудиторию новых владельцев, приходящих в зоомагазин», — считает Майкл Уайт, основатель приложения для собаководов Breedera.

Британская компания создала одно из первых приложений, которое упрощает административные аспекты разведения, запустив платформу для регистрации веса и состояния здоровья щенков.

«Заводчики несут ответственность за документирование истории щенков и собак, и это огромная административная нагрузка, — говорит Уайт, который лично наблюдал за трудностями заводчиков, когда работал в отделе ветеринарного оборудования. — Как бренд, мы должны облегчить это бремя, ведь как бы сильно заводчики ни любили своих собак, некоторым действительно трудно справиться с бумажной работой»

Автоматизация администрирования

Платформа Kookie, базирующаяся во Франции, также стремится упростить регистрацию разведения и оформление документов.

«Административные задачи очень тяжелы, — говорит Джерард Фернандес, CEO и сооснователь Kookie, выросший в семье заводчиков. — Мы автоматизируем их, отслеживая циклы течки, репродуктивные циклы, рождение щенков и котят. Мы сопровождаем весь рабочий процесс в соответствии с требованиями французского законодательства».

Хотя требования к заводчикам различаются в разных юрисдикциях, в Бельгии, Швейцарии и Квебеке они схожи, что позволяет Kookie расширять свою клиентскую базу за пределами Франции.

«Наши клиенты — наши лучшие амбассадоры», — говорит Фернандес.

Укрепление доверия

Еще одна проблема заключается в необходимости верифицировать заводчиков и укреплять доверие к ним.

«Я разводил французских бульдогов много лет назад, поэтому понимал, что в отрасли существует так много проблем», — говорит Крейг Мерфи, основатель и CEO маркетплейса заводчиков Trusted Pups.

Мерфи запустил Trusted Pups, чтобы вселить в клиентов уверенность и душевное спокойствие, а также убедиться, что у этичных заводчиков есть платформа для рекламы услуг.

«Мы первыми добавили проверку личности, а затем за нами последовали другие платформы, так что хорошо, что заводчики проходят проверку, а покупатели чувствуют себя немного увереннее», — отмечает Крейг Мерфи, основатель и CEO Trusted Pups..

Trusted Pups также предоставляет консультации по лицензированию. Это сложная, но важная процедура, которая защищает собак и щенков в Великобритании, гарантируя, что заводчики соответствуют стандартам в области защиты животных, условий их содержания и обращения с ними.

«Чтобы получить лицензию, заводчики преодолевают множество препятствий, и очень гордятся этим, — говорит Мерфи. — Мы хотим помочь покупателям разобраться в этом вопросе и внести вклад в их просвещение. Мы также консультируем собаководов, чтобы помочь им получить лицензию».

Личный опыт

Личный опыт работы в отрасли является ключевым активом для основателей, которые не понаслышке знают, с какими препятствиями сталкиваются заводчики и что можно сделать, чтобы облегчить их бремя.

Компания Bellylabs основана заводчиками и располагается в Хельсинки. Она предлагает широкий ассортимент продуктов для тестирования здоровья домашних животных. Ключевое предложение компании — инновационный набор для домашнего тестирования собак на беременность, который использует запатентованную технологию определения антител к собачьим гормонам.

«Мы хотим облегчить нагрузку на ветеринарные клиники, — говорит соучредитель и CEO Ярно Кукила. — Мы считаем, что тестирование на дому станет новой нормой».

Поскольку нехватка ветеринарного персонала и растущие ожидания по уходу за домашними животными стимулируют спрос на тестирование здоровья на дому, такие компании, как Bellylabs, решили удовлетворить его и получили восторженный отклик.

Их успех подчеркивает, насколько велика потребность в новых и инновативных продуктах, соответствующих меняющимся потребностям современных заводчиков и владельцев.

«Мы уже продали свой продукт почти в 50 странах, и у нас были клиенты в Северной Америке, которые говорили нам, что ждали, когда кто-нибудь сделает это в течение последних 10 лет, — говорит Кукила. — Интересно, так это то, что мы получаем массу интересных новых идей от наших клиентов, владельцев и собаководов».

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Фото на обложке: Konstantin Tronin / Shutterstock