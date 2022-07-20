«Мегафон» предложил специальный тариф для связи хозяев с питомцами через «умный» ошейник

«Мегафон» предложил владельцам домашних животных специальный тариф, который позволяет подключить безлимитный интернет для GPS-трекеров на ошейниках, отслеживать баланс устройства и быстро пополнять его, говорится в сообщении оператора.
Отслеживать перемещения животных помогают «умные» ошейники. Самыми точными устройствами этого типа принято считать GPS-трекеры с SIM-картой —они способны определить местонахождение животного с помощью геолокационных систем и передать координаты на смартфон хозяина.
«Многих владельцев животных от покупки GPS-трекера останавливает отсутствие понятных тарифов и трудности с обслуживанием устройства. Мы подобрали для "умных" ошейников оптимальный тариф с безлимитным мобильным интернетом и предложили нашим абонентам добавлять SIM-карты этих устройств в семейную группу», — сообщил директор по продуктовому маркетингу «Мегафона» Дмитрий Рудских.
Группа «Моя Семья», в которую предлагается добавлять SIM-карты «умных» ошейников, позволяет бесплатно объединить до 11 абонентов оператора. Владелец группы может следить за остатками по счетам и пакетам и быстро пополнять мобильный счет любого члена семейной группы, включая питомца.
«Сделав питомца членом этой группы, хозяин будет уверен, что устройство не отключится из-за минуса на счете», — объясняет идею «Мегафон».
Фото на обложке: Unsplash
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