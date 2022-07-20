«Мегафон» предложил владельцам домашних животных специальный тариф, который позволяет подключить безлимитный интернет для GPS-трекеров на ошейниках, отслеживать баланс устройства и быстро пополнять его, говорится в сообщении оператора.

«Мегафон» предложил специальный тариф для связи хозяев с питомцами через «умный» ошейник