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«Мегафон» предложил специальный тариф для связи хозяев с питомцами через «умный» ошейник

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Мегафон» предложил владельцам домашних животных специальный тариф, который позволяет подключить безлимитный интернет для GPS-трекеров на ошейниках, отслеживать баланс устройства и быстро пополнять его, говорится в сообщении оператора.

«Мегафон» предложил специальный тариф для связи хозяев с питомцами через «умный» ошейник

Отслеживать перемещения животных помогают «умные» ошейники. Самыми точными устройствами этого типа принято считать GPS-трекеры с SIM-картой —они способны определить местонахождение животного с помощью геолокационных систем и передать координаты на смартфон хозяина.

«Многих владельцев животных от покупки GPS-трекера останавливает отсутствие понятных тарифов и трудности с обслуживанием устройства. Мы подобрали для "умных" ошейников оптимальный тариф с безлимитным мобильным интернетом и предложили нашим абонентам добавлять SIM-карты этих устройств в семейную группу», — сообщил директор по продуктовому маркетингу «Мегафона» Дмитрий Рудских.

Группа «Моя Семья», в которую предлагается добавлять SIM-карты «умных» ошейников, позволяет бесплатно объединить до 11 абонентов оператора. Владелец группы может следить за остатками по счетам и пакетам и быстро пополнять мобильный счет любого члена семейной группы, включая питомца.

«Сделав питомца членом этой группы, хозяин будет уверен, что устройство не отключится из-за минуса на счете», — объясняет идею «Мегафон».

Фото на обложке: Unsplash

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