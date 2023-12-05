«Тинькофф» научил умную камеру распознавать финансовую информацию и животных

«Тинькофф» разработал и запустил в приложении умную финансовую камеру. Она распознает как финансовую информацию, так и живых существ, например собак и кошек, говорится в сообщении кредитной организации.
Камера позволяет быстро совершать переводы и платежи, сканировать реквизиты и номера телефонов, поддерживать благотворительные фонды и другое.
Умная камера объединяет в себе технологии компьютерного зрения и обработки естественного языка — они были разработаны Центром технологий искусственного интеллекта «Тинькофф».
Что умеет умная камера в стартовой версии:
- Распознавать банковские реквизиты без QR-кода. Клиентам не приедется вручную вводить платежные данные;
- Распознавать номер телефона для перевода. Камера сканирует номер телефона, в том числе рукописный, чтобы сделать перевод через приложение «Тинькофф»;
- Оплачивать по QR-кодам. Камера сканирует QR-код на кассах магазинах и в интернет-магазинах;
- Распознавать другие объекты, попавшие в кадр — например, животных, и выполнять связанные с ними платежи (можно переводить средства в благотворительный фонд помощи бездомным животным).
В дальнейшихх планах развития умной камеры:
- Возможность сканировать чеки из ресторана для разделения счета;
- Возможность сканировать чеки из магазинов, чтобы получить кешбэк и проверить цены;
- Распознавать любые QR-коды;
- Сканировать банковские карты на пластике и написанные от руки.
Воспользоваться умной камераой можно на смартфонах Android с версией мобильного приложения «Тинькофф» 6.18 и выше, а также на iOS через приложение DocStorage.
Фото на обложке: Trismegist san /
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