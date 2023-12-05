«Тинькофф» научил умную камеру распознавать финансовую информацию и животных

«Тинькофф» разработал и запустил в приложении умную финансовую камеру. Она распознает как финансовую информацию, так и живых существ, например собак и кошек, говорится в сообщении кредитной организации.

Камера позволяет быстро совершать переводы и платежи, сканировать реквизиты и номера телефонов, поддерживать благотворительные фонды и другое.

Умная камера объединяет в себе технологии компьютерного зрения и обработки естественного языка — они были разработаны Центром технологий искусственного интеллекта «Тинькофф».

Что умеет умная камера в стартовой версии:

Распознавать банковские реквизиты без QR-кода. Клиентам не приедется вручную вводить платежные данные;

Распознавать номер телефона для перевода . Камера сканирует номер телефона, в том числе рукописный, чтобы сделать перевод через приложение «Тинькофф»;

Камера сканирует номер телефона, в том числе рукописный, чтобы сделать перевод через приложение «Тинькофф»; Оплачивать по QR-кодам. Камера сканирует QR-код на кассах магазинах и в интернет-магазинах;

Распознавать другие объекты, попавшие в кадр — например, животных, и выполнять связанные с ними платежи (можно переводить средства в благотворительный фонд помощи бездомным животным).

В дальнейшихх планах развития умной камеры:

Возможность сканировать чеки из ресторана для разделения счета;

Возможность сканировать чеки из магазинов, чтобы получить кешбэк и проверить цены;

Распознавать любые QR-коды;

Сканировать банковские карты на пластике и написанные от руки.

Воспользоваться умной камераой можно на смартфонах Android с версией мобильного приложения «Тинькофф» 6.18 и выше, а также на iOS через приложение DocStorage.

Фото на обложке: Trismegist san / Shutterstock