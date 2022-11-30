Британский стартап представил видеоигру для пожилых собак

Стартап Joipaw создал прототип системы, цель которой — поддерживать и даже улучшать когнитивные способности пожилых животных. Это увлекательная простая игра с механикой «ударь крота», которая требует от собаки нажимать носом на специальный экран, защищенный от слюны. Животные хорошо восприняли игру, однако создатели предупреждают: она не заменит живого общения с хозяином.

«Наша цель проста: помочь каждой собаке на планете прожить более долгую, счастливую и здоровую жизнь. Мы делаем это, превращая ежедневные физические и ментальные нагрузки в постоянный образ жизни при помощи нашей консоли, игр и носимого трекера» — говорится на сайте компании.

Сооснователь компании Дерсим Авадар расскахывает, что систему испытывали на двух десятках животных, и собаки хорошо ее воспринимают. Чтобы завладеть их вниманием, на экран наносили арахисовое масло, но после они увлекались игрой. Постепенно она усложняется, а за прогрессом следит носимый трекер.

Авдар предупреждает, что игра не должна заменить реальное общение между человеком и его лучшим другом. Однако идея пришла к нему из-за того, что образ жизни не позволял ему и его жене обеспечить должное внимание питомцу.

И здесь важно соблюсти баланс.

Исследования подтверждают, что взаимодействие животного с компьютером может иметь когнитивные преимущества. Однако велика вероятность, что разработка будет применяться не в качестве дополнительной стимуляции мозга, а как замена полноценному общению с человеком.

В конце концов, можно дать ребенку iPad и занять его на весь день, но стоит ли так делать?

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Фото на обложке: violetblue / Shutterstock