В серийное производство запустили «гиперкар-пылесос» за $1,3 млн — на нём можно ездить по потолку

Британский автопроизводитель McMurtry представил готовый к серийному производству одноместный электрокар Spéirling Pure, сообщили в пресс-службе компании. Главной фишкой модели стала возможность ездить по потолку — за счёт мощного вентилятора, который прижимает её к дороге с силой в 2 тонны. Гиперкар стоимостью £995 тыс. (больше 100 млн руб.) разгоняется до 96 км/ч за 1,55 секунды, а его максимальная скорость составляет 306 км/ч.

Мощность гиперкара — на уровне Формулы 1

В 2025 году прототип McMurtry Spéirling Pure стал самым быстрым автомобилем на культовой тестовой трассе из шоу Top Gear: гонщик преодолел на машине круг за 55,9 секунды. До этого рекорд трассы с 2004 года принадлежал болиду Renault R24 с результатом 59 секунд.

При переходе к серийному производству инженеры переработали 95% компонентов прототипов — столь глубокая модернизация понадобилась, чтобы превратить сложный гоночный болид в удобный и безопасный коммерческий продукт.

Глава McMurtry Томас Йейтс отметил, что забот и трат со Spéirling Pure будет не больше, чем с серийным спорткаром вроде Porsche 911 GT3 RS.. При этом мощность у гиперкара сопоставима с машинами Формулы 1.

Автомобиль адаптировали для гонщиков-любителей

В серийной версии Spéirling Pure инженеры увеличили кабину по сравнению с прототипами с прототипами, чтобы пилот лучше видел трассу. В основе конструкции гиперкара лежит цельный углепластиковый каркас, который заменяет привычную тяжёлую раму и отвечает сразу за лёгкость, жёсткость кузова и безопасность.

Автомобиль имеет два двигателя на 1014 л.с. и батарею на 100 кВт·ч. Разгоняется Spéirling Pure до 60 миль в час (96 км/ч) за 1,55 секунды, а его максимальная скорость составляет 306 км/ч.

Под днищем машины расположен вытяжной вентилятор — он всасывает воздух из-под днища и прижимает её к асфальту с силой 2 тонны, что позволяет ездить даже в перевёрнутом положении.

Цены на McMurtry Spéirling Pure стартуют с £995 тыс. фунтов — 102,8 млн рублей по курсу на 6 июля 2026 года. Первая партия из 25 экземпляров уже распродана.

Контекст

McMurtry Automotive была создана в 2016 году основал Дэвидом Макмертри, а после его смерти в 2024 году бизнес продолжили его сыновья и партнеры.

Фирма прославилась использованием в автомобилях вентиляторов, которые обеспечивают максимальное сцепление с дорогой. Сейчас McMurtry Automotive переходит от прототипов к ограниченному серийному выпуску и параллельно развивает технологии, которые в перспективе могут найти применение и у других автопроизводителей — например, системы вентиляторов и ёмкие батареи.