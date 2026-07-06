Самокат запустил доставку робокурьерами — «Турби» будут развозить заказы в нескольких районах Москвы

Онлайн-ритейлер «Самокат» запустил в Москве доставку заказов при помощи робокурьеров, сообщили в пресс-службе компании. Пользователям стал доступен новый способ получения покупок — наряду с курьером и самовывозом из ПВЗ. Пока роботы будут развозить заказы на небольшие расстояния.

Робокурьер «Самоката» получил имя Турби

Робокурьеры будут развозить часть заказов на коротких дистанциях в нескольких районах Москвы. Так «Самокат» рассчитывает снизить нагрузку на курьеров-партнёров, увеличить число заказов, которые сервис может обрабатывать, и повысить доступность доставки для пользователей.

Робота назвали Турби. На корпусе робокурьера разместили надписи для поднятия настроения гороан — «От вашей улыбки я заряжаюсь» и «Судя по датчикам, рядом кто-то милый». В компании надеются, что яркий дизайн поможет выделить робота на улице и увеличить количество постов с ним в соцсетях.

Гендиректор «Самоката» считает, что робокурьеры должны дарить пользователям не только технологии, но и эмоции

Генеральный директор «Самоката» Сергей Попов отметил, что компания видит большой потенциал в развитии автономной доставки как элемента городской инфраструктуры будущего.

По его словам, робокурьеры делают сервис эффективнее, а доставку — доступнее. Как подчеркнул Сергей Попов, для компании было важно, чтобы технология ассоциировалась не только с инновационностью, но и с эмоциональным пользовательским опытом.

Контекст

«Самокат» тестирует роботизированную доставку на фоне рекордных финансовых показателей. По итогам 2025 года оборот сервиса вырос на 12,3% и превысил 279,3 млрд рублей. Среднесуточное количество заказов достигло 785,5 тыс.

В рамках развития логистики компания запустила аэродоставку дронами в Нижнем Новгороде в 2025 году. Дрон доставлял заказ до постамата, после чего клиент получал код и забирал покупки.

Ставку на роботизированную логистику делают и другие крупные игроки рынка. В мае 2026 года «Яндекс» запустил комбинированный формат доставки, при котором робот довозил заказ до подъезда, а курьер забирал его и доносил до двери квартиры. В компании объясняли, что такой подход поможет сократить издержки на фоне дефицита курьеров, не снижая при этом их заработок.